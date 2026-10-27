W ir sind ein Tigerrudel. Und ich bin die Anführerin.“ Anouk sieht stolz zu mir hoch. Wir sind auf der Plansche am Weißen See. Das Laub raschelt um die Wasserspeier. „Wer gehört denn alles zum Rudel?“, frage ich.

„Dara, Gloria, Elias und ich“, zählt Anouk auf. Dara und Gloria stehen direkt hinter ihr. Sie zeigen ihre Krallen und fauchen. Ich muss an Rilkes Panther im Jardin des Plantes denken. Der war hinter Gittern. Diese Tiger sind frei.

„Und wo ist Elias?“, frage ich. „Elias ist scheu wie der Wind“, sagt Anouk. „Er ist überall und nirgends.“ „Er schleicht auf leisen Pfoten“, sagt Dara. „Er kann sich unsichtbar machen“, sagt Gloria.

Elias ist Anouks imaginärer Freund. Seit ein paar Wochen ist er immer mit dabei. Dara und Gloria kennen ihn offensichtlich auch. „Er ist also irgendwo hier auf der Plansche.“ Ich drehe mich suchend um meine eigene Achse.

Die drei nicken. Die Sonne zeichnet die Schatten der Bäume auf den Boden. Noch haben sie Blätter. Der Sommer war sehr groß. Ich muss schon wieder an Rilke denken.

 Wir beißen nur in die Luft, sagt Gloria. „Wir sind nämlich vegetarische Tiger“, sagt Anouk

„Was macht man als Tigerrudel?“, frage ich. „Tigersachen“, sagt Dara. „Abenteuer erleben“, sagt Gloria. „Wir jagen“, sagt Anouk. „Kohlmeisen, Buchfinken, Eichhörnchen und die letzten Wespen.“

„Wir fressen sie aber nicht“, sagt Dara. „Wir beißen nur in die Luft“, sagt Gloria. „Wir sind nämlich vegetarische Tiger“, sagt Anouk. „Was fresst ihr denn dann?“, frage ich.

„Nasse Gurken“, sagt Dara. „Nasse Gurken?“ „Die aus dem Glas, wo Flusswasser und Grashalme mit drin sind“, sagt Anouk. Ah, Spreewaldgurken mit Dill, denke ich.

„Wir sind liebe Tiger“, sagt Dara. „Aber wir sind schon auch gefährlich“, sagt Gloria. „Wir müssen los“, sagt Anouk. „Elias wartet hinten bei der Seilbahn auf uns.“ Sie streckt ihren Zeigefinger aus.

Ich sehe zur Seilbahn, aber da ist niemand. Elias bleibt für mich unsichtbar. Leider habe ich keine Kinderaugen. Ich will noch etwas sagen, aber da ist das Tigerrudel bereits weg.