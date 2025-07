Vor drei Jahren musste Vicky López noch fürs Fußballspielen bezahlen – Trainingsklamotten, Fußballschuhe, alles aus eigener Tasche. Letztes Jahr hat sie sich dann eine eigene Wohnung gekauft, gezahlt von ihrem Gehalt als Profifußballerin beim FC Barcelona.

Das erzählt López im Januar in der spanischen Talkshow „La Revuelta“ beim Sender RTVE. Dabei grinst sie verschmitzt, tritt während der gesamten Show so selbstbewusst auf wie ein Medienprofi und gewinnt schließlich auch lässig das Fußballspielchen am Ende der Sendung, ähnlich dem Torwandschießen im „Aktuellen Sportstudio“.

Ziemlich cool für ihr Alter – mit 18 Jahren ist López die Jüngste im spanischen Team und auch eine der jüngsten EM-Teilnehmerinnen. Sie hat Talent: Schon bei ihrem ersten Spiel in der höchsten spanischen Spielklasse vor knapp vier Jahren für den Madrid CFF trat sie mit 15 Jahren als jüngste Debütantin der Geschichte an.

Die Offensivspielerin ist im Madrider Ar­bei­te­r:in­nen-Stadtteil Vallecas aufgewachsen und fühlt sich dort, trotz der eigenen Wohnung in Barcelona, immer noch zu Hause. Kindheit und Jugend waren nicht immer leicht, sagt López im Interview mit dem spanischen Fußballverband. Als sie zwölf Jahre alt war, ist ihre Mutter verstorben. Ihrem Vater und Bruder, beide ebenfalls fußballbegeistert, stehe sie sehr nahe und sie wisse, dass ihre Mutter sie „von oben beschützt, damit ich weiter meine Träume verfolgen kann“.

Talent am Strand entdeckt

Bei einem Ausflug mit ihren Cousins nach Benidorm wurde López beim Kicken am Strand von CFF-Präsident Alfredo Ulloa entdeckt, so berichten spanische Medien. Damals war sie neun. 2021 kam López dann zum ersten Mal für die U17-Nationalmannschaft zum Einsatz, im Jahr darauf gewann sie mit dem Team den Weltmeistertitel. Zur Saison 2022/23 wechselte die Offensivspielerin dann zum FC Barcelona. Hier trägt sie die Nummer 19 – López’ Lieblingsnummer 9 hat schließlich schon Stürmerin Pina. Bei Barça war López schon an mehreren Meisterschaften, Pokal- und Champions-League-Siegen beteiligt. Mit der A-Nationalmannschaft gewann sie letztes Jahr die Nations League und war auch dort mit 17 Jahren die jüngste in der Geschichte des spanischen Frauenfußballs.

Schon Donnerstagabend könnte das nächste Debüt für das Talent aus Madrid anstehen: Da der Gesundheitszustand von Spaniens Stammspielerin Aitana Bonmatí nach einem Krankenhausaufenthalt noch unklar ist, könnte López ihren Platz einnehmen und im Spiel gegen Portugal ihre erste EM-Partie für die A-Nationalmannschaft bestreiten.