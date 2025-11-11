piwik no script img

Deutsch-österreichischer DoppelgängerDer falsche Kurz

Steffen Grimberg
von Steffen Grimberg

Für ein neues Talk-Format hat Welt-TV Sebastian Kurz eingeladen – den falschen. Der ist zwar auch Politiker, aber nicht „Austrias Next-Top-Kanzler“.

Schattenumriss von Sebastian Kurz.
Der „richtige“ Sebastian Kurz Foto: Martin Juen/photonews/imago

B ei Springer planen sie dieser Tage wieder einen Vorstoß ins Polit-Talk-Geschäft. Nachdem Bild in Sachen „Wir können auch Fernsehen“ zurückgesteckt hat, ist jetzt Welt TV am Zug. Welt-Chefredakteur Jan Philipp Burgard moderiert demnächst ein Format, das originellerweise genau wie er heißt. Womit wohl die Anschlussfähigkeit an „Maischberger“, „Illner“ usw. demonstriert werden soll.

Die Latte liegt also hoch, weshalb sie bei „Burgard“ auch gleich nen richtigen Promi eingeladen haben. Der heißt Sebastian Kurz, war schon zweimal ÖVP-Bundeskanzler von Österreich und ist wegen Korruptionsvorwürfen derzeit in die freie Wirtschaft umgestiegen. Hintergrund ist die sogenannte „Inseratenaffäre“, bei der die Kurz-Regierung sich für üppige Anzeigenschaltung genehme Presse-Berichterstattung gekauft haben soll. Die Ermittlungen laufen noch, es gilt die Unschuldsvermutung.

Übrigens auch für das „Burgard“-Team, das sich den Lapsus geleistet hat, den falschen Sebastian Kurz einzuladen. Kurz 2 ist zwar auch politisch unterwegs, aber nicht als „Austrias Next-Top-Kanzler“, sondern als Bürgermeister von Aichtal in Baden-Württemberg. Der andere Kurz fühlte sich durch die nicht für ihn gemeinte Einladung dennoch geehrt, wie über seine Social-Media-Kanäle mitteilte. Und als CDU-Mitglied bekommt er im Welt-Kosmos bestimmt bei einer anderen Sendung nochmal ne Chance. „Welt TV interessiert sich nicht nur für den österreichischen Blick von Sebastian Kurz auf die Weltpolitik, sondern auch für die schwäbische Perspektive von Sebastian Kurz auf die Bundespolitik“, teilte Springer jedenfalls den Kol­le­g*in­nen vom Medienmagazin dwdl mit. „Spannend wird es auch, wenn Jan Burgard 2 mit Strategien der Automobilindustrie das Team des neuen TV Formats berät“, meint die Mitbewohnerin.

Kurz 2 ist zwar auch politisch unterwegs, aber nicht als Austrias Next-Top-Kanzler, sondern in Baden-Württemberg

Ganz so glimpflich ging eine andere Verwechslungsnummer kurz vor den Wahlen in New York nicht aus. Sie spielt bei der altehrwürdigen Londoner Times, die erstaunliches über die Bürgermeisterwahlen letzten Dienstag zu berichten hatte. Danach hatte der ehemalige demokratische Bürgermeister, Bill de Blasio, den späteren Sieger, Zohran Mamdani, bisher immer unterstützt. Doch dann kam laut Times die überraschende Wende. De Blasio, von der Zeitung per E-Mail kontaktiert, hielt plötzlich nicht mehr viel von den Plänen seines Parteikollegen. Sie seien nicht zu finanzieren und politisch kaum umzusetzen. Der Kehrtwende war eine kleine Sensation.

Und des Rätsels Lösung für die Times mehr als peinlich. Denn sie hatte nicht den Ex-Mayor de Blasio erreicht, sondern einen gleichnamigen Weinhändler aus Long Island. Der hatte die Schnapsidee, professionell zu antworten und den Text durch eine KI gejagt, damit sich die Replik auch echt las. Die Times hat’s geschluckt. Bei CNN trafen beide de Blasios letzte Woche zum netten Schwatz („Sie haben sogar die gleiche Frisur!“) aufeinander. Wäre auch ein Modell für Welt TV mit Kurz & Kurz.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Steffen Grimberg

Steffen Grimberg

 Medienjournalist
2000-2012 Medienredakteur der taz, dann Redakteur bei "ZAPP" (NDR), Leiter des Grimme-Preises, 2016/17 Sprecher der ARD-Vorsitzenden Karola Wille, ab 2018 freier Autor, u.a. beim MDR Medienportal MEDIEN360G. Seit Juni 2023 Leitung des KNA-Mediendienst. Schreibt jede Woche die Medienkolumne "Flimmern und rauschen"
Themen #Kolumne Flimmern und Rauschen #Sebastian Kurz #Springer
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

2 Kommentare

 / 

  • Namensgleichheit ist ein unterschätztes Phänomen.

  •

    Es wurde auch schon mal der falsche Gerhard Schröder eingeladen. Es sollte der aufstrebende Sozialdemokrat aus Hannover sein, war aber der ehemalige Außenminister von der CDU aus Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht mehr, wer das interviewte und davon öffentlich berichtete, doch es soll dennoch sehr interessant gewesen sein.

meistkommentiert

1
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
2
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
3
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
4
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?
5
Bürgermeisterwahl in New York Warum SPD und Grüne keinen Mamdani-Moment erzeugen können
6
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“