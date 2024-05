Weibliche Arbeitswelt in der Ukraine : Frauen auf den Traktor

Tausende Ukrainer sind an der Front und fehlen im zivilen Leben. Darum arbeiten jetzt verstärkt Frauen in einstigen „Männerberufen“.

LUZK taz | Die Geschichte wiederholt sich: Wie schon in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erlernen Frauen in der Ukraine Berufe, die gemeinhin als „männlich“ galten – sie werden Bauarbeiterin, Energieingenieurin oder Busfahrerin. Männer, die vor Beginn von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 auf den Feldern arbeiteten, übernehmen in den ukrainischen Streitkräften meist Jobs als Fahrer oder Mechaniker von Panzern und Infanterie-Kampffahrzeugen. Sie sind dort mittlerweile Gold wert. Während die Mobilisierung weitergeht, müssen sich Frauen daher ans Steuer von Traktoren und Mähdreschern setzen.

Julia Nevidjuk, 16 Jahre „Wir jungen Frauen werden die Männer ersetzen, egal wie man das findet“

In der westukrainischen Stadt Kolki (Region Wolhynien) werden gerade 50 Mädchen und Frauen im Umgang mit Traktoren geschult, weil ihre Ehemänner oder Väter zum Militärdienst eingezogen wurden, sie aber zu Hause Ausrüstung und Land haben, das bewirtschaftet werden muss. Im örtlichen Berufsbildungszentrum ist auch Julia Nevidjuk anzutreffen. Sie ist 16 Jahre alt und lernt bereits im zweiten Jahr, einen Traktor zu fahren. Sie sagt, das sei ein Kindheitstraum.

„Jetzt in Kriegszeiten werden die Jungs mobilisiert. Da gibt es im Frühjahr niemanden für die Aussaat, und die Ernte wird im Herbst eingebracht. Wir jungen Frauen werden die Männer ersetzen, egal wie man das findet“, sagt Julia.

Wer, wenn nicht sie?

Darya, Auszubildende im zweiten Lehrjahr, wollte Schneiderin werden. Doch mit dem Beginn des Krieges hat sie sich umentschieden. „Manchmal werde ich gefragt: Warum hast du dir das ausgesucht? Vielleicht hättest du lieber Köchin werden sollen. Das passt besser zu einer jungen Frau als der Beruf Traktoristin. Aber wer, wenn nicht wir Frauen, muss jetzt anpacken? Meine Verwandten haben mich sehr unterstützt. Ich werde hier sein, um unser Land zu bearbeiten und Getreide für Brot anzubauen“, sagt Darya.

Manchmal kommen auch die Töchter von Wehrpflichtigen, um Traktor fahren zu lernen – sie ersetzen ihre Väter.

„Mädchen lernen leichter“, ist Juri Matwitschuk, rechte Hand des Meister, überzeugt. Er erinnert sich, dass es Frauen zu Sowjetzeiten aufgrund schädlicher Arbeitsbedingungen verboten war, eine Ausbildung zur Traktoristin zu absolvieren. Starke Vibrationen würden sich schädlich auf den weiblichen Körper auswirken, hieß es. Doch die Technik und die Anforderungen hätten sich seitdem verändert.

Berufsausbildung für alle Altersgruppen

Das Berufsbildungszentrum in Kolki verfügt über 36 Traktoren und ein Übungsgelände. Hier findet der praktische Unterricht statt. Jedes Jahr bilden ähnliche Einrichtungen in der Region bis zu 800 Fachkräfte aus. Doch der Bedarf an Menschen in diesem Beruf wächst ständig, da Wolhynien eine landwirtschaftlich geprägte Region ist.

Die Direktorin des Zentrums, Ljudmila Panasjuk, ist ebenfalls ausgebildete Traktoristin. Sie sagt, dass nicht nur Mädchen nach der Schule kämen, um Männerberufe zu erlernen, sondern auch ältere Frauen, deren Männer jetzt im Krieg seien.

„Viele Landwirte aus meiner Region sind bereits im Krieg: 300 Menschen aus 13 Dörfern. „Das sind Besitzer landwirtschaftlicher Betriebe und ihre Arbeiter“, sagt Ruslan Chomytsch, Vorsitzender des Bauernverbandes der Region Wolhynien.

Er erinnert an den sogenannten Witwenpflug – eine alte Tradition in der Ukraine, bei der im Frühjahr die Menschen im Dorf denjenigen Frauen bei der Bestellung ihrer Felder halfen, die auf ihre Ehemänner aus der Armee warteten. Oder Witwen, die im Krieg ihre Männer verloren hatten.

Männermangel in Landwirtschaft, Baugewerbe und Industrie

Aufgrund der Mobilisierung von Männern gebe es nicht nur im Agrarsektor, sondern auch im Baugewerbe und in der Industrie Personalmangel, sagt Ewgenia Kuzenkowa, Herausgeberin des Jobportals Work.ua, in einem Interview mit Liga. In diesem staatlichen Infoportal sind statistische Daten zu verschiedenen Bereichen zu finden.

Für einen Geschäftsmann ist es sehr schwierig, Elektro- und Gasschweißer, Mechaniker, Elektriker oder Fahrer zu finden. Daher beschäftigen Arbeitgeber Frauen zunehmend in Positionen, die für sie bisher untypisch waren – auch unter Tage oder als Elektrikerin. Um den Fachkräftemangel zu überwinden, investieren Unternehmen in die Umschulung von Frauen, aber auch der Staat ist an der Finanzierung von Ausbildungen beteiligt.

Früher gab es in der Ukraine etwa 450 Berufe, in denen Frauen aufgrund schwieriger und schädlicher Arbeitsbedingungen nicht tätig sein durften, insbesondere in der Metallverarbeitung, im Baugewerbe und im Eisenbahnverkehr. Seit 2017 ist in der Ukraine die Geschlechtertrennung für Berufe abgeschafft, Klischees über rein „weibliche“ und „männliche“ Berufe bestehen jedoch weiter.

Der Krieg räumt mit diesen Stereotypen nach und nach auf. Die Wirtschaftsministerin, Julia Sviridenko, sagte, dass seit 2023 immer mehr Frauen in der Industrie, im Baugewerbe und im Bergbau arbeiteten. Sie prognostiziert, dass die meisten Frauen in der Ukraine nach dem Krieg im Energiesektor, im Transportwesen und in der Waffenproduktion tätig sein werden.

Aus dem Russischen Barbara Oertel