dpa | Schulausfall, verspätete Züge, Busse und Flugzeuge, mehr Unfälle: In Teilen Deutschland schneit es heftig – und es dürfte ab der Nacht zum Freitag noch schlimmer werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dann „von Südwesten aufkommende, teils kräftige Schneefälle“, die sich bis zur Elbe ausbreiten. Teils gebe es auch Schneeverwehungen. In der Mitte und im Süden Deutschlands werde gefrierender Regen erwartet.

Bei stürmischem Ostwind sind Schneeverwehungen möglich, was zu größeren Behinderungen auf den Verkehrswegen führen kann, warnte der Wetterdienst. Im Süden und Westen Deutschlands soll der Schnee – bei ebenfalls stürmischem, aber aus südwestlichen Richtungen wehendem Wind – bis Freitag früh rasch in Regen übergehen. Örtlich besteht dort dann Glatteisgefahr.

„Das wird schon eine extreme Lage“, sagte ein Meteorologe des DWD in Potsdam zum Winterwetter am Freitag. In einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten hinein können verbreitet um die 10 oder regional bis zu 20 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Für die Region von Ostfriesland bis Hamburg sowie große Teile Schleswig-Holsteins hat der DWD aktuell eine Unwetterwarnung (Stufe drei von vier) ausgesprochen.

Viele Schulen bleiben zu

Wegen des erwarteten Sturmtiefs „Elli“ bleiben am Freitag in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie in Niedersachsen die Schulen geschlossen. Berlin hebt die Präsenzpflicht auf, Eltern in der Hauptstadt können also selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht. Nach Angaben der zuständigen Behörden gibt es Notbetreuung und teilweise Distanzunterricht. Grund ist meist, dass die Schulbusse nicht fahren und eine sichere Anreise nicht gewährleistet werden kann.

Schon am Donnerstag sind Schulen in der Region und auch auf den nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr geschlossen geblieben. Auch andernorts stehen Schulschließungen in Raum, in Sachsen etwa sollen die Schulen selbst darüber entscheiden.

Auch Autofahren wird zum Risiko

Autofahren kann bei diesen Wetterverhältnissen hochgefährlich sein. Der DWD warnt vor vielerorts spiegelglatten Straßen. Mehrere Polizeistationen meldeten bereits eine größere Zahl an Unfällen und Verkehrsbehinderungen. Wegen des Winterwetters und vielerorts starkem Schneefall sind Streusalz und andere Taumittel in zahlreichen Baumärkten vorübergehend ausverkauft. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei großen Baumarktketten.

CDU-Klausurtreffen betroffen

Inzwischen hat die Wetterlage sogar Auswirkungen auf die deutsche Politik: „Aufgrund der eindringlichen Wetterwarnungen und der damit verbundenen Gefahrenlage sowie den angekündigten Zug- und Flugausfällen sehen wir uns leider gezwungen, unsere Jahresauftaktklausur am kommenden Freitag und Samstag abzusagen“, teilte Isabelle Fischer, Sprecherin der CDU Deutschlands, mit.

Behinderungen bei Bus und Bahn und Flughäfen

Von diesem Donnerstag an werde es auch zu Verspätungen und Zugausfällen im Fernverkehr kommen, schrieb die Deutsche Bahn. „Bitte prüfen Sie, ob Sie Ihre Reise verschieben können“, hieß es. Auch Reisen auf dem Wasser sind betroffen: Einige Fähren von und zu den Ostfriesischen Inseln werden am Freitag voraussichtlich nicht fahren.

In Saarbrücken und andernorts wurde der Busverkehr zwischenzeitlich eingeschränkt. Am Frankfurter Flughafen kam es zu Verspätungen, weil Flugzeuge enteist werden mussten.

Erhöhte Sturzgefahr

Fußgänger sollten ebenfalls vorsichtig sein. In Potsdam sagte der Leitende Oberarzt der dortigen Zentralen Notaufnahme im Klinikum Ernst von Bergmann, Bernhard Fleischer: „Die derzeitigen Witterungsbedingungen stellen eine besondere Herausforderung dar und bergen ein erhöhtes Risiko für Stürze und Unfälle.“ Die Notaufnahme sei vorbereitet. Bereits in den vergangenen Tagen führte Glatteis zu einer erhöhten Zahl von Verletzten.

Auch in zahlreichen anderen europäischen Ländern, etwa Polen und den Niederlanden, herrschen ähnliche Wetterverhältnisse.