piwik no script img

Wadephul in ChinaPolitik der soliden Gespräche

Außenminister Wadephul ist endlich nach China gefahren. Durchbrüche erwartet niemand. Er soll dem baldigen Kanzler-Besuch den Weg bereiten.

Die deutsche Delegation sitzt an einem Tisch mit blaueer Decke, in der Reieh dahinter die Mitarbeitenden - Eine Fototapete zeigt Bambusblätter
Johann Wadephul (vorne links) bei einem Treffen mit dem chinesischen Handelsminister Foto: Soeren Stache/dpa
Sabine am Orde
Fabian Kretschmer

Aus Peking

Sabine am Orde und Fabian Kretschmer

Langsam läuft Außenminister Johann Wadephul gemeinsam mit der Germanistikprofessorin Pan Yaling den Kohlehügel hoch, wie der Jingshan Park in Peking auch genannt wird. Von oben hat man einen freien Blick auf die Verbotene Stadt, am Montagvormittag sogar bei Sonnenschein. Pan erzählt von den fünf Pavillons, die auf dem Weg nach oben liegen. Sie stünden für die vier Himmelsrichtungen – und die Mitte. „Die Mitte ist uns wichtig“, sagt sie. „Für uns auch“, sagt der CDU-Mann und lacht, er meint wohl seine Partei und die Regierung damit. Die Chinesin guckt etwas ratlos.

Der Außenminister ist am frühen Montagmorgen in Peking angekommen, der Flug hat elf Stunden gedauert, die Ruhezeit war extrem kurz. Es ist sein Antrittsbesuch als Außenminister, der eigentlich schon vor sechs Wochen hätte stattfinden sollen. Weil China – so hieß es aus dem Ministerium – dem Minister damals aber nur ein Treffen mit seinem Amtskollegen Wang Yi fest zugesagt hatte und sonst kein weiteres, sagte Wadephul die Reise kurzfristig ab. Die Chinesen sollen, so war zu hören, zuvor verärgert über Äußerungen des deutschen Außenministers gewesen sein, der Chinas „zunehmend aggressives Auftreten“ in der Straße von Taiwan sowie im Ost- und Südchinesischen Meer kritisiert hatte.

Jetzt, sechs Wochen später, ist der Besuch nicht einfacher geworden, denn China sitzt inzwischen bei vielen Fragen einfach am längeren Hebel.

Bei den seltenen Erden zum Beispiel. China dominiert den Markt mit den Metallen, auch Deutschland ist abhängig davon. China aber hatte im Zuge des Handelsstreits mit den USA Exportbeschränkungen für seltene Erden erlassen; fehlende Lieferungen machen unter anderem deutschen Autoherstellen das Leben schwer. Auch Autos und Stahl, die aus China billig auf den europäischen Markt drängen, sind ein wichtiges Thema; China selbst nimmt immer weniger Güter aus Deutschland und auch aus der Europäischen Union ab.

Niemand erwartet Durchbrüche

Niemand erwartet, dass Wadephul am Dienstagabend mit Durchbrüchen nach Hause fliegt. Eher gelten solide Gespräche, die fortsetzbar sind, schon als gutes Ergebnis. Es seien offene und intensive Gespräche gewesen, sagt Wadephul am Montagabend sichtlich erschöpft im Hotel. Bei den seltenen Erden immerhin habe China angeboten, dass es statt der derzeit notwendigen Anträge in jedem Einzelfall Generallizenzen für Unternehmen geben könnte.

Am Morgen traf Wadephul zunächst Handelsminister Wang Wentao und beteuerte erneut die Bedeutung der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Deutschland sei kein Freund des Protektionismus, sagte der deutsche Außenminister zudem zu Beginn des Gesprächs. „Wir sind für freien Welthandel. Wir sind für den Abbau von Handelsbarrieren.“ Die Bundesregierung sei aber auch dafür, dass man klaren Blick darauf behält, dass nicht ein indirekter Einfluss des Staates zu Wettbewerbsungleichgewichten führe. Entsprechend „skeptisch“ äußerte sich der Außenminister zur Drohung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die EU könne gegen China Zölle einführen, sollte dessen Handelsüberschuss nicht sinken.

Mit Wadephul sind mehrere Wirt­schafts­ver­tre­te­r*in­nen nach China gereist. Auch die sollen in dem halbstündigen Gespräch mit Wang ihre Lage geschildert und sich für mehr Verlässlichkeit starkgemacht haben. Gemeinsame Pressestatements gab es weder nach dem Treffen mit Handelsminister Wang noch nach späteren Terminen Wadephuls: mit Chinas Vizepräsidenten, dem Leiter der internationalen Abteilung der Kommunistischen Partei und am Abend Außenminister Wang Li.

Weiteres Thema: Krieg in der Ukraine

Ein anderes wichtiges Thema war der Krieg in der Ukraine, in dem China Russland mit der Lieferung von sogenannten Dual-Use-Gütern unterstützt. Kein anderes Land habe so viel Einfluss auf Russland wie China und könne sein Gewicht so sehr dafür einsetzen, „dass Russland endlich zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei, die Souveränität der Ukraine zu achten“, hatte Wadephul vor seinem Abflug gesagt. Das werde er ansprechen. Auf Nachfragen am Montagabend allerdings nennt er keine konkrete Reaktion seiner chinesischen Gesprächspartner.

Mit Wadephul ist auch Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour von den Grünen gereist. „Man muss miteinander sprechen, dazu gibt es gar keine Alternative.“ Deshalb sei es wichtig, dass der Außenminister unter anderem die Unterstützung für Russland wie auch Fragen des Handels anspreche, sagte Nouripour diplomatisch. „Der Aufstieg Chinas macht die Gespräche natürlich schwieriger.“

Mit diesen schwierigen Gesprächen wird sich bald auch Friedrich Merz herumplagen müssen. Wadephul bereitet mit seinen Gesprächen die Reise des Kanzlers vor. Sie ist für Anfang kommenden Jahres anvisiert, wann genau, ist noch nicht bekannt.

Um zu verstehen, wie China auf den Wadephul-Besuch blickt, muss man die Parteizeitungen durchblättern. „Berlin muss dringend aus dem Nebel der ‚Wertediplomatie‘ heraustreten und zu einem realitätsorientierten Weg zurückkehren“, fordert das für seine scharfen außenpolitischen Töne bekannte englischsprachige Propagandablatt Global Times. Dass China in Deutschland zunehmend als systemischer Konkurrent wahrgenommen werde, gehe angeblich auf die Narrative westlicher Denkfabriken zurück. Die implizite Botschaft lautet: Die Regierung in Berlin müsse endlich zur Besinnung kommen und China als gemeinnützigen Handelspartner anerkennen.

Diese harten Töne spiegeln die realen Machtverhältnisse wider, die sich zuletzt zugunsten Chinas gewandelt haben. Das lässt sich auch in den am Montag veröffentlichten Zahlen des Handelsministeriums empirisch ablesen: Chinas Handelsüberschuss hat erstmals die eine-Billion-Dollar-Marke – auf Jahresbasis – geknackt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Johann Wadephul #China #Schwarz-rote Koalition #Außenpolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Männer geben sich die Hand
Wadephuls Reise nach Peking Vorteil für China
Kommentar von Fabian Kretschmer

Westliche Politiker können sich in China die Klinke in die Hand geben – es nützt nichts. China baut auf Machtpolitik und weiß um seine Stärke.

US-Präsident Trump sitzt in seinem Amtszimmer und hält eine große Kladde mit seiner Unterschrift hoch
TikToks politische Macht Bunt blinkende Geopolitik

In „TikTok Time Bomb“ erzählt die Investigativjournalistin Emily Baker-White, wie aus einer Tanz-App ein Faktor für die Weltpolitik wurde.

Von Joel Schmidt
Zwei Frauen bei der Arbeit
Gefahr bei Umwelttechnologien Greentech boomt, aber Europa verliert gegen China

Die EU und Deutschland könnten von der Transformation profitieren, geben aber ihre Führungsrolle an die Volksrepublik ab. Das birgt Risiken.

Von Kai Schöneberg
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Berichterstattung über Anti-AfD-Proteste Freiheit verpflichtet
2
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“
3
Disziplinarverfahren wegen Aktivismus Aktiver als die Polizei erlaubt
4
Schulstreik gegen Wehrpflicht „Wir wollen sie zwingen, uns zuzuhören“
5
Heftige Kritik an der Bundesregierung Asylpolitisches Forum warnt vor Aushöhlung des Grundgesetzes
6
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören