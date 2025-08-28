piwik no script img

taz zahl ich

Vulkanwarnung in JapanKrise kann auch geil sein

Kommentar von Wlada Froschgeiser

Die japanische Regierung warnt per KI-generiertem Video vor einem Monstervulkanausbruch. Tut sie damit der Bevölkerung etwas Gutes oder sich selbst?

Ein mit Schnee bedeckter Vulkan
Noch alles ruhig: Fuji am 30. April 2025 Foto: Discover Japan/Cavan Images/laif

E in schriller Alarmton heult direkt aus den Lautsprechern des Smartphones, kurz darauf wackeln die Schränke, zittern die Fenster, vielleicht 30 Sekunden lang. Zum Glück folgt ein Erdbeben in Japan häufig derselben Chronologie: Alarm – was passiert gerade? –, schon vorbei?

Die Locals kennen dieses Prozedere gut. Denn der Regierung sind sinnvolle Maßnahmen, um ihre Bevölkerung vorzubereiten, nicht fremd. Jetzt jedoch veröffentlicht sie eine bizarre Warnung: Ein KI-generiertes Video zeigt Tokio im Ascheregen nach einem Ausbruch des höchsten Vulkans Fuji-san. Die Botschaft ist klar: Der Ernstfall lauert euch auf, mit oder ohne Vorwarnung.

Diese Vorgehensweise seitens der Regierung ist fragwürdig. Einen konkreten Anlass, dass der Fuji, dessen letzte Eruption 318 Jahren her ist, kurz vor einem Ausbruch steht, nennen die Behörden nicht. Zugleich reiht die Magma-Angst sich gut in eine Stimmung ein, die die japanische Regierung schon lange erzeugt. Die Behörden warnen seit Jahren vor einem Megabeben, das die Stärke 9 übersteigen könnte. Zum Vergleich: Dem Tsunami von 2011, der das Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi traf, ging ein Beben der Stärke 9.1 voraus.

Es ist zunächst nachvollziehbar und wünschenswert, dass die Regierung eines Landes ihre Bevölkerung auf Naturkatastrophen vorbereitet. Irre wird es jedoch, wenn die Vorhersage sich eher wie ein Märchen in die Köpfe der Menschen einbrennt denn als eine belastbare Zukunftsaussicht. Unstrittig ist die Vermutung eines Megabebens nämlich nicht, zahlreiche Seis­mo­lo­g*in­nen widersprechen der Einschätzung sogar. An einer Aufrechterhaltung des Krisenszenarios dürfte die Regierung dennoch interessiert sein, weil sie davon am meisten profitiert.

Krise in Form von flutendem Magma

Dass Krise, zynisch gesprochen, auch geil sein kann, trifft nämlich besonders dann auf Staaten zu, wenn sie ihre Autorität dadurch in der Bevölkerung verankern können. Walter Benjamin erkannte dieses Muster bereits: Politische Systeme rufen ständig den Ausnahmezustand aus und festigen damit ihre Macht, stets nach dem Motto, bleibt treu, glaubt an unsere Maßnahmen, außer uns beschützt euch keiner. Parallelen lassen sich im Vorgehen der japanischen Regierung beobachten. Wer die Krise in Form von flutendem Magma heraufbeschwört, gilt noch im selben Atemzug als letzte Hoffnung auf Rettung. Auch jene Denker*innen, die von einem demokratischen Gefüge nichts halten, erkennen die Kraft dieses Mechanismus.

Nazi-Jurist Carl Schmitt schrieb im 20. Jahrhundert etwa: „Souverän ist, wer über den Ausnahmefall entscheidet.“ Demokratische Aushandlung ist dem Autokraten zu blöd: Entscheidend ist, dass einer vorangeht und den Ton angibt. Und was eignet sich besser, um die Führung ohne Diskussion zu legitimieren, als eine Krise? Parallelen zu diesem Ansatz lassen sich auch in Japan nicht leugnen. Der Staat erzeugt Krisen nicht nur, er macht sie auch für sich nutzbar.

Klingt übertrieben? Gibt aber Beispiele: Nach einem Erdbeben in mehreren Städten im Januar 2024 kündigte die japanische Polizei an, die Zahl der Überwachungskameras in den betroffenen Gebieten massiv zu erhöhen. Ob diese dann ausschließlich bei Erdbeben genutzt werden, ist zumindest fraglich. Wie man das absurde Ausmaß der Überwachung ohne Erdbeben gerechtfertigt hätte, bleibt unklar.

Das Problem mit Japans KI-Warnung ist nicht die Intervention zur Sicherheit der Bürger*innen. Wenn apokalyptische Szenarien jedoch nicht auf einen Anlass folgen, verwandelt Vorsorge sich in Machtdemonstration. Und es bleibt die Frage: Wo hört Prävention auf, wo beginnt reine Inszenierung? Letztere steht vor allem für eines: Sie stabilisiert die Macht des Staates.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Wlada Froschgeiser
Themen #Japan #Naturkatastrophe #Krise
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann mit Jeans und beiger Jacke steht vor einem Küstenpanprama. Im Hintergrund das Meer

Erdbebensorge auf griechischer Insel

„Nur, wenn sie sagen, die Insel geht unter“

Seit Ende Januar bebt die griechische Urlaubsinsel Santorin. Die Angst vor einem Megabeben hat viele Bewohner vertrieben. Andere wollen bleiben.
Von Ferry Batzoglou
eine gewaltige Aschewolke steigt aus dem Meer auf

Vulkanausbruch vor Tonga

Tonga nun „Mondlandschaft“

Der Vulkanausbruch vor Tonga ist der weltweit stärkste seit 30 Jahren. Die Hauptstadt Nuku'alofa liegt unter einer Ascheschicht begraben.
Junge Frauen in Schuluniformen, im Hintergrund große Aschewolke

Vulkanausbruch in Japan

Kilometerhohe Aschewolken

Auf einer Insel im Südwesten Japans explodiert der Vulkan Shindake. Die Bewohner sind zur Flucht aufgerufen. Weitere Eruptionen werden erwartet.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

2

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

3

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

4

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

5

Kabinett für neues Wehrdienstgesetz

Freiwillige vor!

6

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt