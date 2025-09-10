piwik no script img

Vorschlag fürs BundesverfassungsgerichtSigrid Emmenegger soll nach Karlsruhe gehen

Nach dem Rückzug von Brosius-Gersdorf sollen im September doch neue Ver­fas­sungs­rich­te­r:in­nen gewählt werden. Nun wurde der neue SPD-Vorschlag bekannt.

Sigrid Emmenegger
Die Verwaltungsrichterin Sigrid Emmenegger ist die neue Kandidatin der SPD zur Wahl als Richterin am Bundesverfassungsgericht Foto: Justizministerium RLP/dpa
Christian Rath
Von Christian Rath

Berlin taz | Die SPD schlägt Sigrid Emmenegger als neue Verfassungsrichterin vor. Die 48-jährige ist bisher Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die ursprüngliche Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf hatte ihre Kandidatur Anfang August zurückgezogen. Die Wahl soll im Bundestag am 26. September stattfinden.

Dass die SPD Sigrid Emmenegger als neue Kandidatin vorschlägt, wurde durch einen Brief der Fraktions-Geschäftsführer von SPD und CDU/CSU an ihre Fraktionen bekannt, über den zuerst n-tv berichtete. Dort heißt es: „Die Fraktionsführungen haben jeweils in persönlichen Gesprächen ein sehr positives Bild von Frau Dr. Emmenegger gewinnen können und sind von ihrer persönlichen und fachlichen Geeignetheit für das Amt überzeugt.“

Zumindest die CDU/CSU-Fraktionsführung um Jens Spahn (CDU) und Alexander Hoffmann (CSU) scheint Emmenegger also abgenickt zu haben. Wie die Fraktionen nun weiter eingebunden werden, ist aber wohl noch nicht geklärt. Im Fall von Brosius-Gersdorf hatte die CDU/CSU-Fraktionsspitze bereits zugestimmt, bevor sich unter den Abgeordneten Widerstand regte. Brosius-Gersdorf vertrat zum Schwangerschaftsabbruch eine liberale verfassungsrechtliche Position, die der bisherigen Karlsruher Linie widersprach, wonach eine Abtreibung grundsätzlich als Unrecht eingestuft werden muss.

Fachlich versiert und politischer Mensch

Von Emmenegger sind noch keine entsprechenden Äußerungen bekannt. Ihre jüngsten Veröffentlichtungen beziehen sich auf den Bau von Hochspannungsmasten und die Verlegung von Erdkabeln – Fragen, mit denen sie sich am Bundesverwaltungsgericht beschäftigt. Sie gilt aber nicht nur als fachlich hervorragende Juristin, sondern auch als politischer Mensch. Sie dürfte der SPD zumindest nahestehen.

Sigrid Emmenegger hatte auch schon Berührungen mit dem Bundesverfassungsgericht. Von 2009 bis 2013 war sie dort wissenschaftliche Mitarbeiterin, wohl beim damaligen Präsidenten Andreas Voßkuhle.

Nach Informationen der taz wird sich der 12-köpfige Wahlausschuss des Bundestags am 22. September mit Emmenegger beschäftigen. Nur wenn sie dort eine Zwei-Drittel-Mehrheit erhält, kann sie sich am 26. September im Plenum des Bundestags zur Wahl stellen. Auch dort ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich.

Diese drei stehen zur Wahl

Insgesamt werden am 26. September drei neue Ver­fas­sungs­rich­te­r:in­nen gewählt. Es werden auch Ann-Katrin Kaufhold, Rechtsprofessorin aus München und SPD-Vorschlag, sowie der Bundesarbeitsrichter Günter Spinner, CDU/CSU-Vorschlag, zur Wahl stehen. Die beiden hatten bereits im Juli kandidiert.

Wie insbesondere die Zwei-Drittel-Mehrheit für Günther Spinner zustandekommen soll, ist noch ungeklärt. CDU/CSU und SPD haben im Bundestag nicht einmal gemeinsam mit den Grünen eine Zwei-Drittel-Mehrheit; es fehlen sieben Stimmen. Wenn man nicht auf Stimmen der AfD setzen will, die im Juli allerdings angekündigt hatte, für Spinner zu stimmen, muss die Linke von einem Votum für Spinner überzeugt werden.

„Die Union ist auf uns immer noch nicht zugekommen“, sagte Clara Bünger, die innenpolitische Sprecherin der Linken auf Nachfrage.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bundesverfassungsgericht #Karlsruhe #Frauke Brosius-Gersdorf #Richterin #Richter:innenwahl
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Friedrich Merz, Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Bundesvorsitzender, schaut bedröppelt nach unten

100 Tage Merz-Regierung

Kein Rezept gegen rechts

Kommentar von Stefan Reinecke
Das Versprechen von Schwarz-Rot war, unaufgeregt zu regieren und ein Schutzschirm gegen die AfD zu sein. Bisher ist beides misslungen.
Friedrich Merz wird von seinen Parteianhänger:innen beklatscht

Schwarz-Rot in der Krise

Der Brosius-Gersdorf-Rückzug löst die Probleme nicht

Kommentar von Sabine am Orde
Der Schritt der Juristin ist Symptom, nicht Lösung der Koalitionskrise. Ist die Union nicht zu einem Strategiewandel bereit, stehen düstere Zeiten an.
Eine rote Richterrobe hängt an einem Bügel

Wahl zur Verfassungsrichterin

Frauke Brosius-Gersdorf kandidiert nicht mehr

Die Rechtsprofessorin erklärt, sie wolle „Schaden von der Demokratie abwenden“. Die SPD will nun eine neue Kandidatin vorschlagen.
Von Christian Rath

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Diskussion um Wehrdienst

Doppelte Solidarität

2

Präsidentin der UN-Vollversammlung

Baerbocks bizarre Ämterrochade

3

Eröffnung der Automesse IAA

Bühne frei für Benzin und Diesel

4

Shitstorm um Autorin Caroline Wahl

Lasst die Frau Ferrari fahren!

5

Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie

Die Lust am Hass bleibt

6

Historikerin über rechte Körperpolitik

Die Fantasie vom schönen Volk