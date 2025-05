Canberra taz | Peta Collins (Name geändert) ist den Tränen nah. „Kein Chance, absolut keine Chance“ habe sie, „je ein eigenes Haus kaufen zu können“, sagt die 24-Jährige aus der Kleinstadt Goulburn südlich von Sydney. Was noch vor einer Generation Teil des „aus­tralischen Traums“ gewesen war – ein Eigenheim mit Garten, weißem Zaun und Hund –, ist heute für viele, vor allem jüngere Menschen zum Albtraum geworden.

Eskalierende Immobilienpreise in den letzten fünf Jahren – im Schnitt um fast 40 Prozent – und ein Anstieg der Lebenshaltungskosten von 20 Prozent in vier Jahren machen es für Durchschnittsverdienerinnen wie der Zahnarztassistentin fast unmöglich, die notwendige Anzahlung für eine Hypothek anzusparen. Denn gleichzeitig blieben die Gehälter oft unverändert.

Obwohl der landesweite Durchschnittslohn offiziell bei rund 6.500 australischen Dollar (3.650 Euro) pro Monat liegt, müssen viele Aus­tra­lie­r:in­nen mit deutlich weniger auskommen. In Sydney kostet ein Haus im Schnitt fast 1,2 Millionen australische Dollar (670.000 Euro). Selbst für eine Zweizimmerwohnung legt man schon mal eine Million Dollar auf den Tisch. In ländlichen Gegenden ist eine Immobilie kaum noch unter 400.000 Dollar zu haben.

Der Verzicht auf ein eigenes Haus wird für immer mehr Menschen Realität in einem Land, das bis vor wenigen Jahren eine der höchsten Raten an Eigenheimbesitz hatte. Selbst Mieten ist eine Herausforderung. Die Durchschnittspreise kletterten in den letzten fünf Jahren um 36 Prozent auf 773 Dollar pro Woche in Sydney, etwas weniger in anderen Städten. Es sind deshalb nicht zuletzt junge Menschen, um deren Stimme Po­li­ti­ke­r:in­nen im Vorfeld der Wahlen an diesem Samstag buhlen.

Es wurden schlicht zu wenige Wohnungen gebaut

Sowohl die regierende Labor-Partei unter Premierminister Anthony Albanese als auch die oppositionelle konservative Koalition unter Peter Dutton bieten Lösungen an. Albanese verspricht die Erstellung von 1,2 Millionen Wohnungen bis 2029, Dutton will 500.000 Wohnungen bauen. Labor möchte Erstkäufern von Wohneigentum eine Anzahlung von nur 5 statt der üblichen 20 Prozent erlauben. Die Konservativen wollen, dass Kaufwillige bis zu 50.000 Dollar aus ihrer Altersvorsorge für eine Anzahlung verwenden können.

Doch Ex­per­t:in­nen sind kritisch: Beide Maßnahmen könnten den Immobilienmarkt weiter anheizen, solange das Grundproblem nicht gelöst werde. Es seien in den letzten Jahrzehnten schlicht zu wenige Häuser und Wohnungen gebaut worden. Komplexe Planungsgesetze und ein chronischer Mangel an Sozialwohnungen hätten die Situation noch verschlimmert. Gleichzeitig wuchs die Bevölkerung auf inzwischen über 26 Millionen.

Während Premier Albanese auf Fortschritte hinweist, die seine Regierung seit ihrer Wahl 2022 im Bereich Wohnungsbau gemacht habe, will Oppositionsführer Dutton im Falle eines Wahlsieges die Zuwanderung drastisch beschneiden. Einwanderer erhöhten den Druck auf den Immobilienmarkt – eine Behauptung, die unter Experten umstritten ist. Kritiker werfen Dutton Polemik und rassistische Rhetorik vor.

So will der bis vor Kurzem begeisterte Anhänger des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump ein zweijähriges Verbot des Verkaufs bestehender Immobilen an Ausländer einführen. Auch argumentiert er für weniger zahlende Studierende – allen voran aus Asien, obwohl diese in der Regel in Universitätsunterkünften leben und maßgeblich zum Exporteinkommen Aus­traliens beitragen. Auch sind ausländische Investoren für weniger als ein Prozent der Immobilienkäufe verantwortlich.

Armut: Kinder gehen ohne Frühstück in die Schule

Für viele Aus­tra­lie­r:in­nen eine noch größere Belastung sind die steigenden Lebenshaltungskosten. Die bis heute anhaltenden Folgen des wirtschaftlichen Einbruchs während der Covidpandemie sowie hohe Lebensmittelpreise in einem Land, in dem zwei Großhändler den Markt fast monopolartig dominieren, führen laut Experten sogar zu Hunger. Laut einer Studie leiden in Australien etwa 3,4 Millionen Haushalte unter Lebensmittelunsicherheit. Sie lassen regelmäßig Mahlzeiten aus oder müssen ganze Tage ohne Essen verbringen, weil sie sich nicht genügend Lebensmittel leisten können.

Schulen melden, dass Kinder ohne Frühstück in den Unterricht kommen. Karitative Organisationen wie Foodbank arbeiten mit der Lebensmittel- und Einzelhandelsbranche zusammen, um überschüssige Produkte zu sammeln. Foodbank versorgt so über eine Million Australier mit kostenlosen Lebensmitteln.

Ronny Kahn, Vorsitzende der Organisation OzHarvest, berichtet von immer mehr „Familien mit zwei verdienenden Elternteilen“, die in immer länger werdenden Warteschlangen stünden, „weil das Geld einfach nicht reicht“. Wenn es darum gehe, „eine Rechnung zu bezahlen oder Lebensmittel zu kaufen, ist es für die Leute einfacher, nichts zu essen“, so Kahn. Weder Premierminister Anthony Albanese noch Peter Dutton haben im Wahlkampf bisher wesentliche Maßnahmen vorgeschlagen, um dem Problem der wachsenden Armut zu begegnen.