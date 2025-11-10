piwik no script img

Volksbegehren „Berlin werbefrei“Wie dunkel darf’s denn sein?

Die Initiative „Berlin Werbefrei“ möchte Außenwerbung stärker regulieren. Der Senat macht bei einer Anhörung klar, wie wenig er von ihren Plänen hält.

Volksetnscheid
Auch die Initiative wirbt – für Werbefreiheit Foto: Karsten Thielker
Erik Peter

Von

Erik Peter aus Berlin

Die In­itia­tio­r:in­nen des Volksbegehrens Berlin Werbefrei haben am Montag bei einer Anhörung im Stadtentwicklungsausschuss des Abgeordnetenhauses ihren Gesetzentwurf vorgestellt – und verteidigt. Ihr Anliegen ist es, Außenwerbung im öffentlichen Raum stärker zu regulieren und damit negative Folgen für das Stadtbild, die Verkehrssicherheit und die Umwelt zu reduzieren. Insbesondere digitale Werbemonitore sorgten für eine „optische Dominanz im öffentlichen Raum“ und gehörten deshalb verboten, so Sarah Mohs von der Initiative.

Erst im August hatte der Senat den Gesetzentwurf als rechtlich zulässig anerkannt, ganze sieben Jahre nachdem die Initiative 32.456 gültige Unterschriften für ein Volksbegehren eingereicht hatte. Nach einer Ablehnung durch die Landesregierung hatte der Landesverfassungsgerichtshof der Initiative die Möglichkeit gegeben, ihr Gesetz nachzubessern. Förmliche Bedenken konnten damit ausgeräumt werden; politisch jedoch lehnen SPD und CDU das Gesetz weiterhin ab. Nimmt das Abgeordnetenhaus es nicht an, kann „Berlin Werbefrei“ ab 2026 ein Volksbegehren starten, das schließlich in einen Volksentscheid münden könnte.

Laut aktueller Rechtslage sind Werbeanlagen grundsätzlich zulässig, sie dürfen aber das Straßen- oder Ortsbild nicht „verunstalten“ – ein „unbestimmter Rechtsbegriff“, sagen die Aktivist:innen. Dagegen soll ihr Gesetz einen „klaren Katalog“ vorgeben, wann Werbung zulässig ist. Geplant ist das Verbot freistehender Werbeanlagen, von digitalen Werbemonitoren und Baugerüstwerbung. Erlaubt bleiben soll dagegen die Werbung an Litfaßsäulen und Haltestellen – mit einem Anteil von 50 Prozent für Veranstaltungs- und gemeinnützige Werbung – sowie die Werbung an Geschäften.

Einwände gegen die Pläne kamen von Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) und seinem Staatssekretär Michael Biel. Geabler verwies auf das bereits existierende Werbekonzept des Landes Berlin und sagte: „Den grundsätzlichen Ansatz, digitale Werbung und freistehende Werbung zu verbieten, halte ich für nicht zielführend.“ Biel argumentierte mit Einnahmeverlusten in Höhe von 300 Millionen Euro und Jobverlusten in der Kreativbranche. Der SPD-Abgeordnete Matthias Kollatz verwies zudem auf eine aktuelle Studie, nach der Berlin zu den dunkelsten Städten weltweit zähle. Zudem sei Licht wichtig für die Sicherheit im öffentlichen Raum.

Nachteile für großen Werbeunternehmen

Fadi El-Ghazi von Berlin Werbefrei widersprach: Das Werbekonzept des Landes sei „unverbindlich“ und „keine rechtliche Norm“. Auswüchse von überbordender Werbung würden damit nicht verhindert, ebenso wenig Werbung an Hausfassaden, die für Mie­te­r:in­nen oft monatelange Dunkelheit bedeute. Auch seien die Einnahmeverluste wesentlich niedriger, maximal 49 Millionen Euro, wie selbst die amtliche Kostenschätzung des Senats festgestellt hat. Der Rest seien „vermeintliche Mindereinnahmen der Werbewirtschaft“, die ungeprüft übernommen würden, so El-Ghazi. Auch die Gefahr des Verlustes von Arbeitsplätzen sieht die Initiative nicht. So würden Werbekonzepte selten für einen einzigen Kanal entwickelt.

Die Einzigen, die Nachteile durch ihr Gesetz hätten, seien die großen Werbeunternehmen Ströer und WallDecaux. Für El-Ghazi ist das verkraftbar: „Die sind nachteilig zu behandeln gegen die Interessen der Menschen in unserer Stadt.“ Kompromissbereit zeigte sich die Initiative gleichwohl. Würden Maßnahmen wie Dimmung und nächtliches Abschalten gesetzlich festgeschrieben, könnte auf ein generelles Verbot digitaler Werbetafeln verzichtet werden. Doch nach einem Kompromiss mit dem Senat, wie es jüngst den In­itia­to­r:in­nen des Baumentscheids gelang, sieht es derzeit nicht aus.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Berlin Werbefrei #Volksbegehren #Schwarz-rote Koalition in Berlin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
"Berlin werbefrei!" als Graffiti an einer Hauswand
Volksbegehren „Berlin werbefrei“ Hier könnte Ihre Werbung bald nicht mehr hängen

Lange vergessen, nun voller Hoffnung: „Berlin werbefrei“ rechnet sich gute Chancen aus. Auch Grüne und Linke signalisieren diesmal Unterstützung.

Von Claudius Prößer
Plakat der Initiative Berlin Werbefrei mit der Aufschrift: "Werbung? Nope"
Volksbegehren gegen Außenwerbung Teilerfolg für Berlin Werbefrei

Die Initiative für das Verbot kommerzieller Werbung im Berliner Stadtbild nimmt nach fünf Jahren eine wichtige Hürde auf dem Weg zum Volksentscheid.

Von Anselm Mathieu
Menschen tragen Unterschriften in Kisten zur Innenverwaltung
Volksbegehren Berlin Werbefrei Rekord im Dauerprüfen

Nach mehr als 16 Monaten hat die Innenverwaltung die Prüfung des Volksbegehrens abgeschlossen. Am Dienstag will sich der Senat damit beschäftigen.

Von Bert Schulz
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
2
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?
3
Massaker an Zivilisten in Darfur Europa trägt eine Mitschuld an den Kriegsverbrechen
4
Soziologin über Pronatalismus in den USA „Sie sagen, wer Kinder haben soll und wer nicht“
5
Bürgermeisterwahl in New York Warum SPD und Grüne keinen Mamdani-Moment erzeugen können
6
Unionsstreit um Rückkehr nach Syrien Wadephul konterkariert den Migrationskurs der CDU