piwik no script img

taz zahl ich

Verkehrspolitik in BerlinSenatorin mit Herz für verzweifelte Parkplatzsucher

Berlins CDU-Verkehrssenatorin Ute Bonde will sich locker machen bei der Parkraumbewirtschaftung. Parkausweise sollen künftig in mehreren Zonen gelten.

Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) unterhält sich mit einem Teilnehmer der ADAC Landpartie Classic vor dem Start zur ersten Oldtimer-Wandertour.
Benzin in Berlin: Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU, r.) will Au­to­fah­re­r:in­nen nicht länger „gängeln“ Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin dpa/taz | Berliner Au­to­fah­re­r:in­nen sollen künftig Anwohner:innen-Parkausweise für mehrere Zonen beantragen können. Das sieht ein entsprechendes Gesamtkonzept zur Berliner Parkraumbewirtschaftung vor, wie jetzt Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) erklärte.

„Ich muss auch berücksichtigen, dass Menschen nicht nur dort parken möchten, wo sie wohnen, sondern häufig auch einen bestimmten anderen oder zwei bestimmte andere Punkte haben in der Stadt, wo ihr Verkehrsbedürfnis sie immer wieder hinführt“, sagte Bonde. Das müsse in einem Gesamtkonzept mitbedacht werden.

Aktuell kann in Berlin pro Auto nur ein Anwohner:innen-Parkausweis für eine bestimmte Parkzone beantragt werden. Für alle anderen Bereiche mit Parkraumbewirtschaftung müssen Parktickets gezogen werden. Der eigentliche Sinn der in Berlin vor allem für Innenstadtbereiche eingeführten Parkraumbewirtschaftung ist es, insbesondere über die Tickets die Nachfrage nach Stellplätzen bei Nicht-Anwohner:innen zu reduzieren.

Das hält die Senatorin offenkundig für überholte au­to­fah­re­r:in­nen­feind­li­che Folklore und will es daher ändern – zumindest in bestimmten Fällen, sagte Bonde: „Ich muss das Verkehrsbedürfnis für die Bereiche nachweisen, ich kann mir da nicht irgendwas einfach aussuchen.“

Bei Preiserhöhungen bleibt Bonde vage

Bonde erneuerte dabei ihre Ankündigung, den Jahrespreis für die Parktickets deutlich erhöhen zu wollen. „Wenn ich nur das Anwohnerparken nähme, dann hielte ich einen Preis von 80 bis 120 Euro pro Jahr für angemessen“, sagte sie. Berlin wäre damit im Bundesvergleich immer noch eines der Schlusslichter. Derzeit sind aber gerade mal 10,20 Euro pro Jahr fällig. Die jährlichen Gesamtaufnahmen belaufen sich bislang auf lächerliche 2,5 Millionen Euro.

Wirklich festlegen will sich die Senatorin indes auch nicht. Man müsse eben erst mal schauen, was denn das Gesamtkonzept sonst noch so biete, außer dem Anwohner:innen-Parken: „Danach muss sich dann der Preis bemessen.“

Das Konzept soll noch im laufenden Jahr vorgestellt werden – „und zwar dann zwischen den Regierungsfraktionen abgestimmt“, erklärte Bonde. Eine Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung sei möglich. Das gesamte Stadtgebiet zu einer Parkzone zu machen, lehnt Bonde aber ab.

„Es kommt ganz darauf an, wo Parkdruck besteht. In den Außenbezirken, also zum Beispiel da, wo ich wohne, da gibt es keinen Parkdruck, null Komma null“, berichtete die CDU-Politikerin. Dort brauche es aus ihrer Sicht dann auch keine Parkraumbewirtschaftung. „Das wäre nur Gängelung der Anwohnerinnen und Anwohner“, warf sich Bonde schützend vor ihre Nachbar:innen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Ute Bonde #Parkplätze #Autoverkehr #Parkraumbewirtschaftung #Verkehrspolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Friedrichsstraße voller Autos

Sparpolitik in Berlin

Das Geld liegt auf der Straße

Sparen, sparen, sparen ist das Credo des Berliner Senats. Doch man könnte auch die Einnahmen erhöhen. Bei Au­to­fah­re­r*in­nen ist viel zu holen.
Von Marie Frank
Berliner Parkautomaten als Stadtmöbel

Personalmangel in Berlins Ordnungsämtern

Leichtes Spiel für Falsch­par­ke­r

Berlins Ordnungsämtern fehlen die Mitarbeiter, um Falschparken effizient zu ahnden. Die Grünen kritisieren die Untätigkeit des schwarz-roten Senats.
Von Rainer Rutz
Auf einer Mittelinsel parken zahlreiche Autos in einer Straße

Verkehrswende in Berlin

Straßen aus Blech

Immer weniger Ber­li­ne­r*in­nen besitzen ein Auto. Kein Grund zur Freude, denn von Flächengerechtigkeit kann keine Rede sein.
Von Marie Frank, Rainer Rutz und Jonas Wahmkow

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive der Lokalteile aus Berlin und dem Norden
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner

2

Debatten um Religionsunterricht

Religiöse Bildung für alle

3

Büroleiter des CDU-Abgeordneten

Philipp Amthor beschäftigt rechten Burschen

4

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt

5

Reaktionen zu Klöckners taz-Vergleich

„Medienpolitische Version der Hufeisentheorie“

6

Bayrischer Regelungswahnsinn

Chipsverbot nach 20 Uhr