Verfassungsschutz zur AfD Brandenburg : Unter Beobachtung

Der Brandenburger Verfassungsschutz stuft den Landesverband der AfD als Verdachtsfall für rechtsextreme Bestrebungen ein.

BERLIN taz | Jetzt auch Brandenburg: Der dortige Verfassungsschutz stuft den gesamten Landesverband der AfD als so genannten Verdachtsfall ein und stellt ihn unter Beobachtung. Das bestätigte das Brandenburger Innenministerium der taz. Die Brandenburger Behörde macht also das, was in Thüringen schon längst der Fall ist.

Überraschend kommt diese Entscheidung nicht. Dass die Behörde eine Einstufung prüft, ist seit langem bekannt. „Wenn sich die Verflügelung weiter festigt, wird sich diese Frage immer mehr aufdrängen“, hatte Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller der taz bereits Mitte Mai im Interview gesagt. Er hatte aber auch zu bedenken gegeben, dass die Beobachtung einer Partei an exakte rechtsstaatliche Voraussetzungen gebunden und ein schwerer Eingriff sei. „Wenn man eine solche Einstufung vornimmt, muss alles sattelfest sein.“ Müller scheint sich nun sicher zu sein. Am Mittag will das Ministerium in einer Pressekonferenz nähere Informationen bekannt geben.

Interessant ist der Zeitpunkt der Entscheidung. Denn der Bundesvorstand der AfD hat vor wenigen Wochen die Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz, Führungsfigur der Brandenburger AfD, mit knapper Mehrheit annulliert. Kalbitz gilt neben Björn Höcke als einer der Köpfe des „Flügels“, jenes Netztwerks in der AfD, das das Bundesamt für Verfassungsschutz Anfang April als rechtsextremen eingestuft hat. Es hat sich nach eigenem Bekunden inzwischen aufgelöst.

Brandenburgs Verfassungsschutzchef nannte das „eine Scheinauflösung“. Der Brandenburger Landesverband der AfD sei „durch und durch verflügelt und weist deutliche extremistische Bezüge auf“, sagte Müller der taz im Mai. Auch gebe es keine relevante Gegenströmung.

Die Annullierung von Kalbitz' Mitgliedschaft ist parteiintern stark umstritten, Kalbitz geht juristisch gegen die Entscheidung vor. Die Brandenburger AfD hatte sich nach dem Vorstandsbeschluss umgehend hinter ihren bisherigen Landes- und Fraktionschef gestellt. Die Landtagsfraktion änderte sogar ihre Geschäftsordnung, damit Kalbitz auch als Parteiloser Mitglied der Fraktion bleiben kann.

Hinweis: In einer früheren Version des Textes hatte es zunächst geheißen, der Landesverband werde als voller Beobachtungsfall eingestuft – damit würde der Brandenburger Verfassungsschutz einen Schritt weiter gehen als der Thüringer Verfassungsschutz. Das ist nicht der Fall. Der Fehler geht auf ein Missverständnis zwischen dem Brandenburger Innenministerium und der taz zurück. Wir haben ihn korrigiert und bitten um Entschuldigung.