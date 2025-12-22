piwik no script img

Verbrechen in Syrien 2011 und 2012Anklage gegen mutmaßlichen Assad-Folterknecht

Erneut werden sich deutsche Rich­te­r*in­nen mit Staatsterror in Syrien befassen. Fahad A. soll Oppositionelle gefoltert und ermordet haben.

Ein Plakat mit dem Gesicht von Bashar Assad und einem Schatten einer Person davor.
Ohne Folterknechte kein Regime: Pro Assad Demonstration in Damaskus 2011 Foto: Muzaffar Salman/ap
Frederik Eikmanns

Von

Frederik Eikmanns

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen Syrer erhoben, der in seinem Herkunftsland für das Assad-Regime gefoltert haben soll. Fahad A. wird Tötung, Folter und Freiheitsberaubung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Mord vorgeworfen. Es ist nur der letzte in einer ganzen Reihe ähnlicher Fälle, in denen syrischer Staatsterror vor deutschen Gerichten verhandelt wird.

Die Vorwürfe gegen A. beziehen sich auf die Zeit ganz zu Beginn des Bürgerkriegs in Syrien. Ausgehend von Tunesien verbreiteten sich 2011 in zahlreichen arabischen Ländern Proteste gegen die jeweiligen autokratischen Herrscher – so auch in Syrien.

Das dortige Assad-Regime entschied sich für brutalstmögliche Repression. Landesweit ließen die verschiedenen syrischen Geheimdienste Oppositionelle festnehmen, foltern, verschwinden oder ermorden. An diesen Verbrechen, noch bevor aus den Unruhen ein flächendeckender Krieg gegen die eigene Bevölkerung wurde, soll A. mitgewirkt haben.

Er soll dies in seiner Rolle als Wärter in dem Al-Khatib-Gefängnis des allgemeinen Geheimdienstes zwischen Ende April 2011 und Mitte April 2012 getan haben. In der Einrichtung wurden routinemäßig Gefange misshandelt und umgebracht. Die Bundesanwaltschaft wirft A. vor, an mindestens 100 solcher Verhöre beteiligt gewesen zu sein, bei denen die Gefangenen unter anderem mit Kabeln geschlagen und mit Stromstößen gequält wurden.

Mit kaltem Wasser übergossen

A. soll persönlich Gefangene an den Armen an der Decke aufgehängt haben und sie immer wieder mit kaltem Wasser übergossen haben. Mindestens 70 Gefangene sollen während A.s Tätigkeit an den Folgen solcher Misshandlungen gestorben sein.

Die deutsche Polizei hatte A. Ende Mai in Pirmasens (Rheinland-Pfalz) festgenommen. Er war offenbar 2023 nach Deutschland eingereist. Das Verfahren gegen ihn wird vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz stattfinden.

Dort war A.s Name schon in einem anderen Gerichtsverfahren gefallen, in denen es um Verbrechen im Al-Khatib-Gefängnis ging. Anfang 2022 fiel dort das Urteil gegen Anwar Raslan, einen ehemaligen Geheimdienst-Oberst, der der Vorgesetzte des nun angeklagten Fahad A. gewesen sein soll. R. war für die Folterung von rund 4.000 Personen und den Mord an 25 Personen verantwortlich, er erhielt eine lebenslange Gefängnisstrafe.

Im Juni 2025 wurde zudem der syrische Arzt Alaa M. in Koblenz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Auftrag des Assad-Regime in einem Militärkrankenhaus zwei Gefangene getötet und neun weitere gefoltert hatte. M. war nach seiner Flucht nach Deutschland zwischenzeitlich auch hier in Krankenhäusern tätig gewesen.

Grundlage für die juristische Verfolgung von Straftaten, die von Ausländern im Ausland begangen wurden, ist das sogenannte Weltrechtsprinzip. Das deutsche Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) sieht vor, dass Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen auch dann vor deutschen Gerichten verhandelt werden können, wenn es keinen direkten Bezug zu Deutschland oder Deutschen gibt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Syrien #Folter #Menschenrechte #Gerichtsverfahren
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Der Verurteilte Alaa M. beim Prozess im Sicherheitssaal des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main
Urteil im Folterprozess in Frankfurt Lebenslange Haft für syrischen Arzt

Ein Orthopäde, der auch in deutschen Krankenhäusern tätig war, hat in Syrien Assad-Gegner*innen getötet und brutal gefoltert. Deshalb wurde er in Frankfurt nun zur Höchststrafe verurteilt.

Personen schauen in den Spalt eines Gebäudes
Foltergefängnis in Syrien Der Ort, an dem Albträume beginnen

Aus dem syrischen Gefängnis von Sednaya kamen vor einer Woche Tausende Inhaftierte frei. Angehörige suchen nun weiter nach Vermissten.

Von Serena Bilanceri
Ein Mann läuft durch die Gänge des Gefängnisses Sednaya in Damaskus
Foltergefängnisse in Syrien Den Kerker im Kopf

Der Syrer Muhammad Daud saß 13 Jahre in Haft des gestürzten Regimes von Baschar al-Assad – und ist nun ein gebrochener Mann. Wie seine Familie ihm helfen soll, weiß sie nicht.

Von Karim El-Gawhary
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
10 Jahre „Wir schaffen das“ „Offene Grenzen sind sehr wohl realisierbar“
2
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln
3
Ukraine-Gespräche in Florida Europa ist egal
4
Jahresendkonferenz mit dem Kremlchef Märchenstunde mit Wladimir Putin
5
Gnadengesuch vor Weihnachten Mutter sitzt im Gefängnis ohne Prozess
6
Prügelei beim AfD-Treffen in Gießen „Die haben den Konflikt gesucht“