Veganer Fußballklub aus England : Plötzlich Fan

In England ist ein Fußballverein in die dritte Liga aufgestiegen, der vegan und klimaneutral sein will. Unsere Kolumnistin ist hellauf begeistert.

Bislang hat mich Fußball eher am Rande interessiert. Und die Geschichten abseits des Spielfelds erst recht nicht: Megaspieler mit Macho­autos, Monsteruhren und Model­affären. Gähn. Okay, Klischee, klar und sowieso: Jedem, was er mag. Nur meins war’s halt nicht. Genau wie die Idee, als Fan für ein Team zu sein und somit gegen alle anderen.

Das hat sich geändert, seit ich von den Forest Green Rovers erfahren habe, die in England vor einigen Wochen in die dritte Liga aufgestiegen sind. Denn die FGR sind der erste klimaneutrale und vegane Fußballverein, oder jedenfalls der erste, der erfolgreich ist. Den Spielern, den weiteren Angestellten des Klubs und den Fans im Stadion wird veganes Essen serviert.

Warum? Es war die Auflage des nachhaltigen Investors Dale Vince (der machte sein Vermögen unter anderem mit dem britischen Green-Energy-Unternehmen Ecotricity).

2011 rettete er den Verein aus der englischen Kleinstadt Nailsworth, 180 Kilometer westlich von London in Gloucestershire, vor dem Ruin und ist seitdem Besitzer und Präsident. Schon nach kurzer Zeit wurde erst rotes, dann sämtliches Fleisch gestrichen.

Fleischlose Empörung

Laut Vereinsköchin Jade Crawford waren einige Fans zunächst zwar gegen die fleischlosen Gerichte, aber nachdem sie die pflanzlichen Würste, Burger und herzhaften Hackkuchen probiert hatten, hörte das Murren auf. Es schmeckt und ist häufig ausverkauft, Topseller: der Shiitake Mushroom Burger.

Die Spieler ließen sich durch wissenschaftliche Erkenntnisse überzeugen, die belegen, Leistung und Muskelerholung profitieren von pflanzlicher Ernährung. Auch Ethik spielt eine Rolle. Mannschaftskapitän Joe Mills: „Wenn es uns möglich ist, den Planeten in einem besseren Zustand zu hinterlassen, warum sollten wir das nicht tun?“

Doch der Schutz des Planeten fängt bei den Rovers bei der veganen Ernährung erst an. Von den Vereinten Nationen wurde der Verein als der erste klima­neu­tra­le zertifiziert. Das Stadion wird zu 100 Prozent mit grüner Energie betrieben, das Team spielt auf dem wahrscheinlich ersten Biorasen im höherklassigen Fußball, frei von Chemikalien, von einem solargepowerten Rasenmäher instand gehalten. Die Spielertrikots sind aus recyceltem Plastik und Kaffeesatzabfall, auf dem Parkplatz gibt es Lademöglichkeiten für Elektroautos, und die Stadionküche recycelt und verwandelt Speiseöl in Biotreibstoff. Mit dem Eco Park soll nun auch noch ein neues Stadion komplett aus Holz entstehen.

Inzwischen sollen die Rovers Fanklubs in zwanzig Ländern haben – und auch mich haben sie überzeugt. Ich werde sie bei den nächsten Spielen anfeuern, denn wer weiß, vielleicht veganisieren sie in ein paar Jahren ja sogar die Champions League. Die Forest Green ­Rovers sind jetzt mein Team, denn sie sind Team Erde!