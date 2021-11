Unternehmen scheitert vor Arbeitsgericht : Gorilla erlegt

Der Lebensmittellieferrant Gorillas darf die Gründung eines Betriebsrats nicht verhindern. Für die kämpferische Belegschaft ist das ein großer Erfolg.

BERLIN taz | Der Lebensmittellieferdienst Gorillas ist vor dem Berliner Arbeitsgericht vorerst damit gescheitert, die gewerkschaftliche Organisierung seiner Mit­ar­bei­te­r:in­nen zu unterbinden. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Abbruch der für nächste Woche anberaumten Wahl eines Betriebsrats wurde vom Gericht zurückgewiesen. Von Montag an werden die Beschäftigten damit erstmals in dem Unternehmen eine Interessensvertretung wählen können. Kommenden Samstag sollen die Stimmen öffentlich ausgezählt werden.

Gorillas hatte in einem noch am Dienstag eingereichten Schriftsatz argumentiert, seine 18 Berliner Lager, im Konzernsprech Warehouses genannt, nun in eigenständige Unternehmen umgewandelt zu haben. Damit sei die Wahl hinfällig, da nicht klar sei, für welchen Betrieb nun ein Betriebsrat gegründet werden soll. Doch das Gericht folgte der Argumentation der Verteidigung: Gorillas habe keinerlei Informationen zu den neuen Betriebsstrukturen genannt. Es sei damit nicht nachvollziehbar, dass das ursprüngliche Unternehmen nun nicht mehr existiere.

Auch die weiteren Vorbehalte Gorillas, etwa eine fehlerhafte Information zur Wahl des Wahlvorstandes oder der Ausschluss einiger Beschäftigter von der Wahl, hielt das Gericht nicht für ausreichend begründet. Gorillas bliebe gleichwohl die Möglichkeit im Nachhinein in einem ordentlichen Verfahren die Wahl anzufechten. Der Anwalt des Wahlvorstandes, Martin Bechert, sprach von einem Erfolg: „Eine Wahl ist auch von solchen Arbeitgebern nicht zu stoppen.“ Gleichzeitig sagte er: Mit Firmen wie Gorillas gebe es „keine Sozialpartnerschaft“.

Ob Gorillas noch den Gang zum Landesarbeitsgericht geht, war am Mittwoch noch nicht klar. Ohne eine Offenlegung seiner Betriebsstrukturen dürfte das inzwischen milliardenschwere Start-up aber auch dort keine Chance haben. Für Bechert wäre aber auch diese Information „Gold wert“. Er stellte für diesen Fall die Wahl von 18 Betriebsräten für jedes Lager und für die Konzernmutter in Aussicht.

Gorillas beschäftigt derzeit etwa 2.000 Mit­ar­bei­te­r:in­nen allein in Berlin, 75 Prozent davon sind Fah­re­r:in­nen oder Lagermitarbeiterinnen. Diese engagieren sich seit Monaten gegen die schlechten Arbeitsbedingungen, mangelhafte Ausrüstung und fehlerhafte Gehaltsabrechnungen. Nach diversen Protestaktionen und wiederholten Streiks hatte Gorillas vielen der streikenden Beschäftigten gekündigt. Doch das Engagement der Beschäftigten für faire Arbeitsbedingungen ging unvermindert weiter.

Noch am Dienstagabend waren deutlich mehr als die erwarteten 200 Teil­neh­me­r:in­nen einem Aufruf des Gorillas Workers Collective zu einem Protest vor einem Lager in der Muskauer Straße in Kreuzberg gefolgt. Seite an Seite mit anderen Initiativen für bezahlbaren Wohnraum oder gegen Rassismus demonstrierten die Gorillas-Fahrer:innen gegen ihre Arbeitsbedingungen: schlechte Fahrräder, unpünktliche und falsche Bezahlung und der Versuch die Betriebsratswahl zu verhindern.