piwik no script img
Person mit Kopfhörer und Mikrofon, der Mund fliegt weg
Illustration: Manuel Fazzini

Unser Fenster nach Belarus Der vergessene Staat im Ukraine-Konflikt: Belarus

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die belarussische Journalistin Kseniya Lutskina über Friedenspläne für die Ukraine, die Rolle von Belarus und Lukaschenkos Geiselpolitik.

Tigran Petrosyan
von Tigran Petrosyan

Im neuen Podcast „Freie Rede“ der taz Panter Stiftung begrüßt Gastgeber Tigran Petrosyan die belarussische Historikerin und Journalistin Kseniya Lutskina. Nach den Protesten von 2020 wurde sie in Belarus zu vier Jahren Haft verurteilt – heute lebt sie in Berlin und engagiert sich in verschiedenen Osteuropa-Projekten der taz Panter Stiftung.

Die Themen des Gesprächs sind brisant: der amerikanische und der europäische Friedensplan für die Ukraine, die Frage der territorialen Souveränität sowie die politische Lage zwischen Russland, der Ukraine und Belarus.

Lutskina weist auf eine zentrale Unklarheit hin: „Innerhalb welcher Grenzen soll die Souveränität der Ukraine bestätigt werden?“ Russland werde, so erläutert sie, niemals zu den Grenzen von 1991 zurückkehren, und sowohl Donbass als auch Krim blieben ungeklärte Streitpunkte.

Je länger der Krieg dauert, desto größer wird die wirtschaftliche Abhängigkeit von Belarus gegenüber Russland,

Kseniya Lutskina, Exiljournalistin aus Belarus

Auch die Frage nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine sei weiterhin offen. „Die Sicherheitsgarantien sind nicht klar definiert,“ betont sie. Russland werde jeder internationalen Militärpräsenz widersprechen – „außer seinen eigenen Truppen.“

Lukaschenko in der Weltbühne

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs ist die Rolle von Belarus, das im amerikanischen Friedensplan nicht vorkommt. „Belarus wird seiner Subjektivität beraubt,“ warnt Lutskina. „Es ist ein Aggressorland, und dennoch taucht es im Mechanismus zur Aufhebung der Sanktionen gar nicht auf.“ Gleichzeitig versuche Machthaber Alexander Lukaschenko, seine internationale Relevanz wiederherzustellen.

Besonders eindrücklich beschreibt Lutskina das systematische, geiselnahmeähnliche Vorgehen des Regimes – von politischen Gefangenen bis zu Lkw-Fahrern an der EU-Grenze. „Lukaschenko will sagen: Ich lasse die Menschen frei, fangt bitte an, mit mir zu reden,“ erläutert sie. In Wahrheit handle es sich um „regelrechten Menschenhandel“, der seit 2024 wieder betrieben werde. Auch die aktuellen Grenzblockaden bewertet sie klar: „Lukaschenko hat litauische Lastwagen als Geiseln genommen. Er lässt sie einfach nicht raus.“

Damit richtet sich der Blick auch auf die wirtschaftliche Lage: Belarus bleibt ein Transitland zwischen China, Russland und der EU – und Lukaschenko nutze diese Rolle als politisches Druckmittel.

„Je länger der Krieg dauert, desto größer wird die wirtschaftliche Abhängigkeit von Belarus gegenüber Russland,“ fasst Lutskina zusammen.

Osteuropa gehört zu den Schwerpunkten der taz Panter Stiftung, die dorthin blickt, wo der Zugang zu Informationen immer schwieriger wird – Russland und Belarus gehören dazu. Am letzten Tag im Monat erscheint eine neue Podcastfolge von „Unser Fenster nach Russland/Belarus“ im Podcastformat „Freie Rede“ der taz Panter Stiftung.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Freie Rede“ #taz Panter Stiftung #Belarus #Krieg in der Ukraine
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Logo des Podcasts „Freie Rede"
Unser Fenster nach Belarus Zuflucht für die Wahrheit
Podcast „Freie Rede“ von Tigran Petrosyan

Für sie ging es von der Haft ins Exil: Die belarussische Journalistin Glafira Zhuk über Repression, Flucht und das Programm der taz Panter Stiftung.

Unser Fenster nach Russland Zwischen Drohne und Drohung
Podcast „Freie Rede“ von Tigran Petrosyan

Russische Drohnen, Angst: Im Baltikum – und Osteuropa– wird nicht nur der Luftraum verletzt, sondern auch die Psyche. Ein Gespräch mit Exiljournalist*innen.

Unser Fenster nach Russland Schulen, Kirche, Krieg – wie der russische Staat die Jugend formt
Podcast „Freie Rede“ von Tigran Petrosyan

Wie stark prägt Kreml-Propaganda Russlands Jugend? Darüber sprechen wir mit DOXA-Herausgeberin Ekaterina Martynova.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
+++ AfD-Jugend und Protest +++ Rund 25.000 haben Zeichen gegen rechts gesetzt
2
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
3
Gerichtsurteil zum Palästina-Kongress Polizeistaatsräson
4
Entscheidung auf dem Bundesparteitag Grüne sagen Nein zu Globuli und Co.
5
Diplomatie der Ukraine-Verhandlungen Fortsetzung des Kriegs mit anderen Mitteln
6
Gründung „Generation Deutschland“ Rechtsextreme AfD-Jugendorganisation hat jetzt neuen Namen