Siegfried Brockmann und sein Team haben das erste Einsatzjahr der Fahrradstaffel der Polizei evaluiert. Die aus 20 Beamtinnen und Beamten bestehende Einheit wurde im Juli 2014 eingeführt. Seither wird die Staffel im Bezirk Mitte (City Ost) eingesetzt. Im Juni 2019 wurde das Einsatzgebiet auf von Radfahrern stark frequentierte Örtlichkeiten in Friedrichshain-Kreuzberg ausgeweitet: Frankfurter Tor, Kottbusser Tor, Moritzplatz, Am Oberbaum/Mühlenstraße/Warschauer Straße/Stralauer Allee. Eine sukzessive räumliche und personelle Ausweitung ist in den kommenden Jahren geplant. Das sei aber Gegenstand noch andauernder Haushaltsverhandlungen, so die Polizei. (plu)