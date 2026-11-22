D er Tod ist der härteste Brocken. Deshalb begegnen wir ihm mit so viel Scheu, Verdrängung, Pietät.

Wenn der Tod uns nahe rückt, denken wir fast immer an die Lebenden, die uns nahe stehen – dazu gehören natürlich auch wir selbst. Wir fragen, was bedeutet dieses Lebensende eines Einzelnen für die, die weiterleben? Wir sorgen uns um die Lebenden, obwohl wir nicht mehr glauben, dass die Toten auferstehen, dass der Tod nicht das endgültige Ende sei.

Der November ist voller Totengedenktage. „Der Umgang mit Tod und Trauer in unserer Gesellschaft ist geprägt durch Zurückhaltung und Stille“, lese ich im „Reli-Ethik-Blog“ des Schulbuchverlags Klett. In der Kita haben sie dieses Jahr den Dia de los Muertos gefeiert, bei dem die Verstorbenen gefeiert und in liebevoller Erinnerung behalten werden.

Ich finde das gut, was wohl auch daran liegt, dass ich selbst noch die letzten Reste einer barock-katholischen Kultur mitbekommen habe.

Familiengräber aufgelöst, Urnennischen gekündigt

Es sind ferne Bilder wie ein Technicolor-Film, von der Beerdigung vom Onkel Max, wo die Leichenfrauen ihn geschminkt und geschmückt haben und mit ihm redeten wie mit einem Lebendigen. Ein Fest war das.

Wie verloren saßen wir Halbwüchsigen zehn Jahre später hingegen da, als unser Freund Julian starb. Kein Erwachsener hat uns begleitet. Und auch die anderen Tanten und Onkels waren zunehmend einfach weg, die Familiengräber wurden aufgelöst, die Urnennischen gekündigt. Mein Vater ließ sich anonym bestatten, er traute uns nicht zu, dass wird uns um sein Grab kümmerten, sagte er lachend und meinte es ernst. Aber letztlich ging es in der Generation meiner Eltern vor allem darum, niemanden zu belasten, nicht zuletzt nicht sich selbst.

Meine Eltern waren dem Krieg als Kinder entronnen und feierten seitdem die Zukunft. Mindestens ein halbes Jahrhundert lang wurde für sie alles immer besser, freier, ungezwungener. Welchen Grund hätte es gegeben, sich der eigenen Sterblichkeit zu erinnern? Was gab es Schöneres als dieses Leben?

Es war dann auch nicht der lebendige Glaube, sondern die geerbte Verpflichtung, die meinen Vater dazu brachte, einmal im Jahr zum Pfarrer zu gehen, damit der im Sonntagsgottesdienst den Namen meiner Urgroßmutter als Fürbitte verlas.

Aber wie gesagt, das alles ist fern, vernebelt. In Polen leuchten die Friedhöfe noch an Allerheiligen. Und ich kann wirklich nicht sagen, ob das den Tod irgendwie weniger radikal macht, ihn einfängt für die Überlebenden.

Es käme mir schäbig vor, so zu tun, als sei nichts passiert

Diese Kolumne heißt „wie es wirklich ist“. Aber ich kann nicht sagen, wie es wirklich ist mit dem Mord an Lisa T., mit dem Tod des achtjährigen Mädchens auf der Potsdamer Straße, der kein Mord war, aber auch nicht einfach ein Unglück ohne institutionelle und öffentliche Verantwortlichkeiten – insofern wir als Öffentlichkeit mit haften dafür, dass die Institutionen die Schwächsten nicht schützen.

Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es wirklich ist, ein Kind zu verlieren; aber es käme mir schäbig vor, so zu tun, als sei nichts passiert, als sei nicht passiert, was so nie hätte passieren dürfen.

Was ich weiß, ist, dass diese beiden Tode mich aufwühlen, und dass ich weder in den Ritualen der Vergangenheit noch mit den Mitteln der Gegenwart einen Weg finde, um meine tiefe Trauer nicht in Verzweiflung und Panik enden zu lassen.

Es ist nur in der Zukunft – in der Hoffnung, dass sich etwas verändern lässt -, wo ich einen kleinen Streifen Licht wahrzunehmen meine, in all dem furchtbaren Novembergrau, das uns umgibt: ein Licht, das ich allen wünsche.