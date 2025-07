Klimaanpassung im Jahr 2125 Wie Schattennetze und Wassersprüh-Drohnen vor Hitze schützen

Kolumne Über Morgen von Theresa Hannig

In 100 Jahren ist es im Sommer so heiß, dass es draußen gefährlich ist. Unsere Kolumnistin bekommt Besuch von einem Zeitreisenden, der weiß, was hilft.