Die Verständnisfrage : Warum mansplainen Männer so häufig?

Ein Leser fragt, wieso Männer oft Frauen von oben herab Dinge erklären. Ein Professor für Gender Studies antwortet.

In der Verständnisfrage geht es jede Woche um eine Gruppe, für deren Verhalten der Fragesteller_in das Verständnis fehlt. Wir suchen eine Person, die antwortet.

56, Hausmann aus Berlin, fragt:

Liebe Männer, warum mansplainen wir so häufig?

63, Professor für Gender Studies an der Uni Mainz, antwortet:

Diese Frage unterstellt, dass Männer tatsächlich häufiger als Frauen Sachverhalte auf eine herablassende Art erklären, weshalb man dies „man­splainen“ nennen müsse. Und sie setzt voraus, dass klar ist, was Männer eigentlich sind.

Mansplaining ist aber nicht wirklich wissenschaftlich belegt, es gibt hier nur Evidenzen aus dem Alltag: unangenehme Erfahrungen mit einer ermüdenden Bevormundung durch Männer beziehungsweise ­Statushöhere. Es gibt aber Studien, die das herablassende Erklären von Dingen, von denen das Gegenüber faktisch mehr versteht, mit der Neigung von Männern verknüpfen, sich zu überschätzen. Männer scheinen im Gespräch weniger besorgt, ­etwas Falsches zu behaupten oder Wissen zu beanspruchen, das sie nicht ­wirklich haben. Frauen unter­schätzen sich andererseits eher. Deshalb bewerben sich Männer zum Beispiel auch offen­siver auf berufliche Positionen, die sie überfordern könnten.

Dass Menschen, egal welchen Geschlechts, in Gesprächen lieber sprechen und erklären, als dass sie zuhören, hat viele Gründe. Es ist zum Beispiel schmeichelhaft, Aufmerksamkeit von Zuhörenden zu bekommen. Bei älteren Menschen gibt es auch den akustischen Grund, dass man eigene Äußerungen einfach leichter verstehen kann als fremde und schon deshalb mehr redet.

Aber der feministische Begriff Mansplaining zielt natürlich spezifischer auf Dominanz im Geschlechterverhältnis. In der Konversationsforschung vermutete man hier lange, dass etwa das Unterbrechen des Gegenübers ein Dominanz­indikator wäre, stellte aber fest, dass es so einfach nicht ist: Männer und Frauen fallen sich etwa gleich häufig ins Wort.

Die Herablassung gegenüber Ge­sprächs­part­ner:in­nen ist eine eindeutigere Dominanzgeste. Und es zählt vermutlich zu den Gesprächsroutinen, in die Männer verfallen, weil ihnen bestimmte Sprecherpositionen traditionell zugestanden und zugemutet wurden. Das Mansplaining kann insofern als Reminiszenz an alte Überlegenheitsgefühle und Männern zugesprochene oder zugeschobene Positionen verstanden werden.

Wer solche Posi­tionen einfach nur beansprucht, wird auf dem Beziehungsmarkt zunehmend als unangenehmer Zeit­genosse Chancen verlieren. Wem solcher Kredit aber laufend eingeräumt wird, mag sich zwar gerne reden hören, versäumt es aber, dazulernen zu können. Andererseits ist dieses Gesprächsverhalten natürlich kein Privileg von Männern. Auch Frauen beanspruchen ihrerseits oft Wissensvorsprünge gegenüber Frauen und Männern in den Feldern, in denen ihnen hohe Kompetenz zugeschrieben wird, etwa in der Kinderbetreuung, in Beziehungsfragen oder als Statushöhere in ihrem Beruf.

Von Womensplaining sprechen wir aber aus zwei Gründen nicht: Zum einen, weil Frauen solche Dominanzgesten unter Umständen derzeit noch seltener zeigen. Sie sind in der Regel sach- und kooperations­orientierter. Zum anderen entsprechen ihre Dominanz­formen nicht unseren feministischen Geschlechtsstereotypen. Denn natürlich hat auch der Feminismus seit mehr als zwei Generationen dazu beigetragen, was wir uns unter Frauen und Männern vorstellen. Genau diese Stereotypen werden von der gestellten Frage reproduziert.

Häh? Fragen Sie sich auch manchmal, warum andere Leute so sind? Wir helfen bei der Antwort. Schicken Sie Ihre Frage an ­verstaendnis@­taz.de.