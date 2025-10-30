piwik no script img

USA gegen Wole SoyinkaNobelpreisträger gegen Nicht-Nobelpreisträger

Nigerias Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka soll sein US-Visum abgeben. Dabei hat er schon zu Trumps erster Amtszeit darauf verzichtet.

Ein Mann schaut verschmitzt
Der Nobelpreisträger Wole Soyinka, in Lagos, Nigeria, am 28. Oktober 2025 Foto: Sodiq Adelakun/reuters
Dominic Johnson

Von

Dominic Johnson

Donald Trumps Gegner werden immer illustrer. Wole Soyinka, der berühmteste Schriftsteller Nigerias und der große alte Mann der afrikanischen Literatur, hat keine Einreiseerlaubnis mehr für die USA, wo er jahrzehntelang gelebt und gearbeitet hat. Wie der 91-Jährige auf einer Veranstaltung mit dem selbsterklärenden Titel „Unending Saga: Idi Amin in Whiteface“ in Lagos am Dienstag enthüllte, ist sein US-Visum gecancelt worden. „Ich bin offensichtlich ausgesperrt aus den Vereinigten Staaten“, sagte Soyinka und las das Schreiben des US-Konsulats in Lagos vor, das am Mittwoch schließlich auch die ihm nahestehende nigerianische Tageszeitung Guardian veröffentlichte.

Das B1/B2-Visum vom 2. April 2024 sei „nicht mehr gültig für den Einreiseantrag in die Vereinigten Staaten“, heißt es darin. „Zusätzliche Informationen“ seien seit seiner Ausstellung ans Licht gekommen. „Wir fordern Sie auf, Ihr Visum zum US-Generalkonsulat Lagos zwecks physischer Entwertung zu bringen. Um einen Termin zu buchen, mailen Sie bitte an LagosNIV@state.gov.“ Die Idee, dass er persönlich um einen Termin bittet, um sein Visum nicht mehr benutzen zu dürfen, erheiterte den Schriftsteller sehr. „Ich mag Leute mit Humor“, schmunzelte er auf seiner Veranstaltung und stellte klar, er wolle sowieso nicht mehr in die USA.

Wole Soyinka ist Behördenwillkür gewohnt, als Chronist Nigerias seit vor der Unabhängigkeit 1960. Durch eine Serie autobiografischer und fiktionaler Romane und Theaterstücke hat der Schriftsteller aus dem südwestnigerianischen Yoruba-Volk das Abgleiten seiner Heimat in Diktatur und Gewalt für die Nachwelt festgehalten, mit beißendem Humor und einem zutiefst menschlichen Blick.

1986 holte er dafür den Literaturnobelpreis, als erster afrikanischer Schriftsteller. Die grausame Militärherrschaft von General Sani Abacha (1993–98) zwang ihn ins Exil in die USA, wo er Gastprofessuren innehatte und eine Green Card erwarb, also einen unbefristeten Aufenthaltstitel, die er auch nach seiner Rückkehr in die demokratisierte Heimat behielt. Erst als Donald Trump 2016 zum US-Präsidenten gewählt wurde, schnitt er sie in Stücke, aus Protest.

Grüne Chillis und ein Bad im Pool

Dass er überhaupt noch ein Visum hatte, lag an einer US-Steuerprüfung, enthüllte Soyinka jetzt in Lagos. Aber welche „zusätzlichen Informationen“ das US-Konsulat jetzt zum Entzug des Visums bewogen haben könnten, sei ihm ein Rätsel. Einmal, erinnerte er sich, hatte er beim Flug aus London in die USA verbotenerweise grüne Chilis in der Tasche. Und einmal sei er in einem Hotel in Atlanta mit einem rassistischen Portier aneinandergeraten und im Pool gelandet, die Polizei wurde gerufen und er habe sich da wohl widersetzt. „Das sind die einzigen beiden Verbrechen.“

Aber so weit zurück habe das US-Außenministerium sicher nicht sein Leben durchforstet, und so sei der wahre Grund wohl, dass er Donald Trump einmal einen „weißen Idi Amin“ genannt habe – Idi Amin, blutrünstiger Diktator von Uganda in den 1970er Jahren, ist zum Inbegriff afrikanischer Schreckensherrschaft geworden. „Ich hätte gedacht, dass Trump sich freut“, so Soyinka; der Präsident müsse doch „stolz sein, wenn man ihn als erstklassigen Diktator bezeichnet“.

Am Ende sei Trump wohl doch nur ein Philosoph in der Tradition des alten Griechen Heraklit, dessen berühmter Satz „Alles fließt“ Trumps Wirken, nämlich alles Bestehende umzustoßen und logischerweise eben auch alle unbefristeten Visa zu canceln, am besten beschreibe. Soyinka fühlt sich nun inspiriert, ein Theaterstück über Trump zu schreiben. „Vielleicht geben sie mir dann mein Visum zurück.“ Dominic Johnson

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nigeria #Donald Trump #Abschiebung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Drei Personen mit Talar und Doktorhut protestieren mit Schildern und aufblasbaren Erdkugeln gegen die Politik von Donald Trump
Kampf um US-Forschende Flucht aus Trumpland

Die Trump-Regierung will die Wissenschaft in den USA drastisch beschneiden. Davon könnten auch deutsche Unis profitieren.

Von Fabian Schroer und Ralf Pauli
Der nigerianische Schriftsteller und Nobelpreistäger Wole Soyinka
Essay des Schriftstellers Wole Soyinka Déjà-vu in Nigeria

Der nigerianische Staat ist im Begriff, die junge hoffnungsvolle Protestbewegung des Landes in Blut zu ertränken. Ein Aufschrei aus aktuellem Anlass.

Wole Soyinka über Gewalt in Nigeria „Wie ein tollwütiger Hund“

Noch immer hält Boko Haram 200 Mädchen gefangen. Literaturnobelpreisträger Soyinka sieht dies als Bankrotterklärung humanitärer Bemühungen.

Interview von Jürgen Wertheimer
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Union attackiert ZDF Zum Abschuss freigegeben
2
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
3
Felix Banaszak und das Stadtbild Was hängen bleibt
4
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore
5
Bundeswehr bedient sich bei Tolkien Heer der Ringe
6
Kabinett billigt höheren Mindestlohn 15 Euro wären dann doch zu viel