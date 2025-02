Berlin taz | Hier würden Steuergelder verschwendet und Antiamerikanismus betrieben, hatte Marco Rubio gesagt. Dann war der neue US-Außenminister in der vergangenen Woche dem Treffen mit den G20-Amtskollegen ferngeblieben. Und auch beim G20-Finanzministertreffen, das bis zum heutigen Mittwoch in Kapstadt stattfindet, kam kein US-Vertreter. Der neue Ressortchef Scott Bessent sagte ab, wegen einer „Terminkollision“. Auch Argentiniens Finanzminister kommt nicht.

Gibt die internationale neue Rechte der G20 den Todesstoß? Das informelle Treffen der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, der Europäischen und der Afrikanischen Union hat sich in der Finanzkrise 2009 als wichtiges Weltforum zur Lösung von Wirtschaftsproblemen etabliert. Doch ohne die USA fehlt der wichtigste Player.

US-Präsident Donald Trump ist kein Freund multilateraler Vereinbarungen, er handelt seine Deals lieber mit Einzelpartnern aus. Der Umsetzung von G20-Themen wie einer globalen Steuerreform erteilte er bereits eine Absage, bereits getroffene Vereinbarungen zum Klimaschutz will er nicht umsetzen. Die Amerikaner begründeten ihren Boykott der diesjährigen Treffen auch mit einer Landreform im Gastgeberland, Südafrika war brüskiert.

Wie wichtig internationale Kooperationen allerdings angesichts globaler Krisen wie Klimawandel oder Kriegen sind, hatte der scheidende US-Präsident Joe Biden bereits beim letzten G20-Gipfel betont: „Ich dränge Sie alle, mehr zu tun“, so Biden im November in Rio de Janeiro. „Die Zukunft unserer Kinder, Urenkel und Ururenkel hängt davon ab.“

„Zusammenschluss der demokratischen Mittelmächte“

„Er wird die G20 nicht verlassen“, sagt Claudia Schmucker, Welthandelsexpertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. In Trumps erster Präsidentschaft wären die USA auch in der G20 geblieben. Für Deutschland und Europa werde das Format angesichts zunehmender globaler Zerwürfnisse jedoch immer wichtiger: „Wenn wir die USA und China verlieren, brauchen wir die G20“, so Schmucker. Es gehe um einen „Zusammenschluss der demokratischen Mittelmächte“.

So sieht es auch David Ryfisch, Finanzexperte bei Germanwatch: Europa solle sich hier „als Verteidiger des Multilateralismus präsentieren“, betont Ryfisch. Die Europäer könnten sich so als Akteur in einem zunehmend komplizierteren Umfeld profilieren: „Die G20 sind extrem wichtig für den afrikanischen Kontinent: Hier geht es um das Schuldenproblem, um internationale Steuerfragen.“

Dass es aber diesmal ein G20-Abschlusspapier gebe, bezweifelt Ryfisch. Die Gespräche dazu liefen noch, sagt Jörg Kukies, der amtierende deutsche Finanzminister – der in Kapstadt ist. Allerdings: So ein Dokument habe es nicht immer gegeben.