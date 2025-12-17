piwik no script img

USA-Venezuela-KonfliktTrump kündigt Blockade „sanktionierter“ Öltanker an

Erst letzte Woche setzten die USA einen Öltanker vor der Küste Venezuelas fest. Jetzt erhöht Trump den Druck auf das Maduro-Regime in Caracas weiter.

In Satellitenfoto zeigt mehrere Schiffe im Wasser von oben
EIn Satellitenfoto soll den von den USA beschlagnahmten Öltanker zeigen Foto: 2025 Planet Labs PBC/reuters

Es ist eine weitere Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Venezuela: US-Präsident Donald Trump hat eine Seeblockade gegen „sanktionierte“ Öltanker verkündet, die Venezuela anlaufen oder verlassen. Die US-Marineflotte in der Karibik werde nur „noch größer“ werden, bis Venezuela den USA das gesamte Öl, Land und andere Vermögenswerte zurückgegeben habe, die Venezuela von den Vereinigten Staaten „gestohlen“ habe, erklärte Trump am Dienstag (Ortszeit) in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Die Regierung in Caracas verurteilte Trumps Ankündigungen.

„Heute ordne ich eine totale und vollständige Blockade aller sanktionierten Öltanker an“, die Venezuela anlaufen oder verlassen, schrieb Trump. Die venezolanische Wirtschaft ist stark von Ölexporten abhängig. Der Schritt dürfte den Druck auf den linksnationalistischen Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, erhöhen.

Trump wies in seinem Truth-Social-Beitrag auf ein weiteres Ziel hin: die Wiedererlangung des Zugangs der USA zur venezolanischen Ölproduktion. Die Flotte der USA werde nur „noch größer“ werden, bis Venezuela das gesamte Öl, Land und andere Vermögenswerte zurückgegeben habe, die Venezuela von den Vereinigten Staaten „gestohlen“ habe, schrieb Trump. Unklar blieb, auf welches Öl oder Land sich Trump bezog.

Caracas reagierte mit scharfer Kritik auf Trumps Ankündigungen. Der US-Präsident ziele darauf ab, „die Reichtümer zu stehlen, die unserem Heimatland gehören“, erklärte die Regierung von Maduro.

US-Konzern Chevron in Venezuela aktiv

Venezuela hatte seine Ölindustrie in den 1970er Jahren verstaatlicht. Später, unter Maduros Vorgänger Hugo Chávez, wurden Unternehmen gezwungen, die Mehrheitskontrolle an die staatliche venezolanische Ölgesellschaft PDVSA zu übergeben. Das US-Unternehmen Chevron ist wegen einer Sondergenehmigung weiter in Venezuela tätig. Ein Sprecher sagte am Dienstag, dass die Aktivitäten des Unternehmens „ohne Unterbrechung“ und in voller Übereinstimmung der geltenden Vorschriften fortgesetzt würden.

Trump beschuldigt Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen. Die Trump-Regierung hat seit September immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik angegriffen. Dabei wurden mehr als 90 Menschen getötet. Kritiker bezeichnen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig. Die USA brachten zudem Kriegsschiffe vor Venezuela in Stellung.

Vergangene Woche Mittwoch eskalierte der Konflikt weiter: Die USA beschlagnahmten einen Öltanker vor der Küste Venezuelas, der mit seinen Öltransporten nach US-Angaben gegen Sanktionen verstoßen hatte. Venezuela warf den Vereinigten Staaten einen „Akt internationaler Piraterie“ vor.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Venezuela #Nicolás Maduro #USA unter Trump #Erdöl
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Dieses Bild aus einem Video zeigt einen Öltanker
Konflikt zwischen den USA und Venezuela Kriegsschiffe in der Karibik

Drohnenangriffe, Drohungen und ein gekaperter Öltanker – was will die US-Regierung in Bezug auf Venezuela? Und was hat die EU mit dem Drama zu tun?

Von Chiara Bachels und Katharina Wojczenko
Videofoto eines Hubschrauber, von dem sich US Soldaten abseilen
Beschlagnahmter Öl-Tanker vor Venezuela Warum Trump jetzt auf Pirat macht

Die Spekulationen sind wild und die Hintergründe unklar. Doch die Beschlagnahmung des unbekannten Schiffs erfüllt gleich mehrere Interessen der USA.

Von Katharina Wojczenko
Logo der Fernverbindung
Das Venezuela-Rätsel Was Trump in der Karibik will
Podcast „Fernverbindung“ von Katharina Wojczenko und Tanja Tricarico

Seit Wochen bombardieren die USA Boote in der Karibik. Was steckt hinter den Aktionen und welche Folgen hat dies für Venezuela und Kolumbien?

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Verursacher von Verkehrsunfällen Junge Männer, die rasen, drängeln und töten
2
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
3
Umweltverband zu Bauernprotest „EU-Agrarsubventionen sollten komplett gestrichen werden“
4
Streit um russisches Vermögen Vier EU-Länder stellen sich quer
5
Abgeschwächte EU-Vorgaben Glaubwürdigkeit der Klimaziele in Gefahr
6
Anklage wegen Hitlergruß Unglaublicher Verdacht: Ist der Rechtsextreme ein Nazi?