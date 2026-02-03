piwik no script img

US-Sportler gegen ICEDer Sport wacht langsam auf

Sebastian Moll
von Sebastian Moll

Nach der Black-Lives-Matter-Ära schienen die US-Sportstars verstummt. Nun melden sich doch die ersten Profis zur Gewalt in Minnesota zu Wort.

Ein Basketballspieler hält einen Ball in den Händen und trägt einen Sweater mit der Aufschrift "Stand with Minnesota"
Aufwärmen mit Statement: Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves vor dem NBA Spiel vergangenen Donnerstag gegen Oklahoma Foto: ZUMA Press Wire/imago

S teve Kerr hat eine lange Karriere im Profi-Basketball hinter sich, in 14 Jahren als Spieler und 12 Jahren als Trainer war er bei Tausenden von Spielen dabei. Doch ein Spiel wie am vergangenen Wochenende in Minneapolis hat er noch nie erlebt.

Der Gegner seiner Golden State Warriors, die Minnesota Timberwolves, spielten unter dem Eindruck all dessen, was in ihrer Stadt passiert, wie gelähmt. Die Warriors konnten ihren Sieg deshalb gar nicht so recht genießen. Das Publikum war ungewöhnlich still, es lag eine Schwere in der Arena, durchbrochen nur von ein paar vereinzelten „Fuck ICE“ Rufen. „Die Menschen sind hierher gekommen, um sich abzulenken“, sagte Kerr, „das ist wohl nicht so richtig gelungen.“

Kerr selbst, der sich politisch noch nie zurückgehalten hat, nahm auch diesmal kein Blatt vor den Mund. Den Tod von Renée Good nannte er unverblümt Mord. Einwanderung, sagte er, sei tatsächlich ein Problem in den USA, aber es dürfe nicht auf den Straßen mit Gewalt gelöst werden. Dass Alex Pretti und Renée Good nicht mehr nach Hause zu ihren Familien kommen, wenn das alles vorbei ist, nannte er herzzerreißend.

Kerr war nicht der einzige Vertreter des Profisports, der sich zur Gewalt in Minnesota zu Wort meldete. Sein Kollege Chris Finch, Trainer der Timberwolves, sprach vor dem Spiel den Angehörigen Prettis sein Mitgefühl aus und beschrieb die Lage Minneapolis' als ungeheuerlich. Seine Mannschaft stehe in Solidarität mit den Menschen der Stadt, eine Haltung, welche die Spieler beim Aufwärmen mit T-Shirts mit der Aufschrift „We Stand with Minnesota“ unterstrichen.

Amerika, wach auf!

Der französischstämmige Superstar Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs meinte derweil vor seinem Spiel gegen Orlando, was er in den Nachrichten sehe, sei „völlig unakzeptabel“. Es habe ihn auch zu tiefen Gedanken über sein eigenes Leben angeregt. Was er wirklich denke, fügt er an, könne er nicht sagen, die persönlichen Kosten seien zu groß.

Andere Sportler hatten weniger Angst vor den Konsequenzen. So sagte die Assistenztrainerin der WNBA Mannschaft Minnesota Lynx nach dem Tod von Alex Pretti: „Was ist jetzt Deine Ausrede, Amerika? Das war keine durchgeknallte linke Lesbe sondern nur ein Mann, der eine Waffe trug und der Frauen beschützte. Was machen wir denn hier?? Amerika muss aufwachen! Wir können nicht erlauben, dass das Böse siegt.“

Die Basketballmannschaften aus Minneapolis ließen ihren Worten Taten folgen. Eine gemeinsame Stiftung der Timberwolves und der Lynx spendete 200.000 Dollar für lokale Organisationen, die Einwanderer unterstützten. Paige Bueckers, die in Dallas spielt aber in Minneapolis aufwuchs, legte noch einmal 50.000 aus eigener Tasche drauf.

Der Sportkolumnist Dave Zirin, auf den Zusammenhang von Sport und Politik spezialisiert, nannte all diese Dinge hoffnungsvoll. 2025 sei das schlimmste Jahr für den Sportaktivismus gewesen. Nach der Black-Lives-Matter-Ära seien die US-Profis wieder verstummt. „Der Sport sah wie eine weitere Branche aus, die sich einem autoritären Regime fügt.“ Nun, da die Trump-Regierung ihr hässlichstes Gesicht zeige, scheine er aufzuwachen.

Der Football bleibt (noch) still

Alleine der Football, der mit der Superbowl am kommenden Wochenende seine größte Party feiert, ist noch still. Den Grund nannte in einem Instagram-Post der Abgeordnete George Cook aus New Jersey: „Colin Kaepernick, Colin Kaepernick, Colin Kaepernick.“ Kaepernick, der die Spielerproteste auf dem Feld erfunden hatte, hat im Football niemals wieder eine Anstellung gefunden.

Damit der Football auch still bleibt, hat Heimatschutzministerin Kristi Noem bereits eine starke ICE-Präsenz bei der Super Bowl angekündigt. Auf die Frage, was die Einwanderungspolizei dort zu suchen habe, antwortete sie nur. „Wenn Sie ein guter, stolzer Amerikaner sind, haben Sie nichts zu befürchten.“ Zur Entscheidung der NFL, den Trump-kritischen Popstar Bad Bunny in der Halbzeit auf die Bühne zu bringen, sagte sie nur: „Die sind Scheiße. Und wir werden gewinnen.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Sebastian Moll

Sebastian Moll

 USA Korrespondent
Themen #American Pie #US-Sport #Minnesota #Basketball #NBA #Superbowl #Protest #USA unter Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Trump und Infantino im Gespräch
Fußball-WM 2026 Soll die Weltmeisterschaft den USA entzogen werden?

US-Präsident Trump droht politisch missliebigen Gastgeberstädten dreist mit WM-Entzug. Das wirft eine grundsätzliche Frage auf. Ein Pro und Contra.

Von Johannes Kopp und Martin Krauss
Bad Bunny mit Sonnenbrille und Barrett
Vor Auftritt beim Football-Finale Bad Bunny bringt Spanisch zum Super Bowl

Das Trump-Lager tobt, doch im Late Night-TV macht der puertoricanische Superstar klar, dass er mit einem rein spanischsprachigen Set auftreten wird.

Von Derya Türkmen
Kike Hernandez, hier im Einsatz für die Los Angeles Dodgers
US-Sportler protestieren kaum Schauriges Schweigen
Kolumne American Pie von Sebastian Moll

Nur wenige Sportler in den USA beziehen Stellung zu den Protesten gegen Trumps Politik. Viele fürchten wohl Konsequenzen.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
2
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
3
Raserunfälle und die Autoindustrie Geiler töten
4
Stockende Gebäudesanierung Teure Kältewelle für Arme
5
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter
6
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz