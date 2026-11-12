Die Demokraten haben ihre neu erlangte Mehrheit im US-Senat weiter ausgebaut. Wie mehrere US-Medien am Mittwochabend bestätigten, hat der Demokrat Scott Colom neusten Auszählungen zufolge die Senatswahl in Mississippi für sich entschieden. Der US-Bundesstaat ist damit, vor Alaska, der Vorletzte, in dem nun ein Sieger feststeht. Colom ist der erste schwarze Senator seit 1881, der Mississippi in Washington vertreten wird.

Er ist auch der erste Demokrat seit 44 Jahren, der in Mississippi eine Senatswahl gewinnen konnte. Demokraten haben in den Zwischenwahlen, die in der vergangenen Woche abgehalten wurden, damit insgesamt acht Senatssitze dazugewonnen. Der Sieg eines Demokraten in dem ultrakonservativen Südstaat dürfte jedoch die größte Überraschung dabei sein. Selbst der Sieg in Texas kann da nicht mithalten.

Der 43-jährige Colom arbeitet als Staatsanwalt und fokussierte sich im Wahlkampf auf Bezahlbarkeit. Er konnte damit vor allem die schwarze Wählerschaft in Mississippi überzeugen. Wie im Rest des Landes trug auch in Mississippi die allgemeine Unzufriedenheit mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump und die schwierige wirtschaftliche Lage zu seinem Sieg bei.

Die demokratische Parteispitze feierte den Erfolg des neu gewählten Senators und erklärte, die diesjährigen Wahlergebnisse hätten bewiesen, dass die amerikanischen Südstaaten sich zunehmend zu einem umkämpften politischen Schauplatz entwickeln.

„Scott Colom ist die einzige Person, die das hätte erreichen können. Ich wusste es in dem Moment, als ich ihn zum ersten Mal traf. Gemeinsam mit seinem Team und seinen freiwilligen Helfern hat Scott einen herausragenden Wahlkampf geführt und neu definiert, was für Demokraten im Süden möglich ist“, sagte der demokratische Senatsfraktionschef Chuck Schumer auf X.

Schwarze Demokraten, darunter der Abgeordnete Bennie Thomas (Mississippi), die Senatorin Angela Alsobrooks (Maryland) und der Senator Raphael Warnock (Florida), unterstützten Coloms Kandidatur von Anfang an. Auch Schumer trug zu seinem Erfolg bei. Er rekrutierte Colom; half ihm Gelder zu sammeln; und stelle ihm Ressourcen zur Verfügung.

Schwarze Wähler ausschlaggebend

Auch wenn es am Ende ein denkbar knapper Sieg sein wird – aktuell liegen zwischen Colom und seiner republikanischen Kontrahentin, der amtierende Senatorin Cindy Hyde‑Smith, nur etwas mehr als 4.600 Stimmen und 0,5 Prozentpunkte –, gab es bereits in den vergangenen Jahren Anzeichen dafür, dass Mississippi als erster Bundesstaat im „tiefen Süden“ der USA einen Demokraten wählen könnte.

Mississippi hat den landesweit höchsten Anteil an schwarzen Wählern und seit Jahren sind die Wahlergebnisse dort deutlich knapper als in den benachbarten Südstaaten. Die bisherige Auswertung der Ergebnisse zeigte eine hohe Wahlbeteiligung im Mississippi-Delta. In dieser Region stellen schwarze Wähler in vielen Bezirken die Mehrheit.

Insgesamt verschob sich das politische Spektrum in fast allen Teilen des Bundesstaates nach links – im Vergleich zur Präsidentschaftswahl 2024, in der Trump Mississippi noch mit einem Vorsprung von fast 23 Prozentpunkten für sich entscheiden konnte.

Coloms 67-jährige Kontrahentin Hyde-Smith rief diesen am späten Mittwochnachmittag an, um ihre Niederlage einzuräumen. Kurze Zeit später veröffentlichte sie eine entsprechende Erklärung.

„Auch wenn dies nicht das Ergebnis ist, auf das wir hingearbeitet oder auf das wir gehofft haben, respektiere ich die Entscheidung der Wähler in Mississippi. Ich möchte Scott Colom gratulieren und ihm alles Gute für die große Verantwortung wünschen“, so Hyde-Smith.

Die neuen Senatorinnen und Senatoren werden in der ersten Januarwoche vereidigt.