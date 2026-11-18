Mary Peltola hat den letzten Senatssitz gewonnen, dessen Auszählung nach den US-Zwischenwahlen vom 3. November noch offen war. Damit haben die De­mo­kra­t*in­nen im Senat jetzt eine satte Mehrheit von 56 zu 44 Stimmen. Allerdings ist Peltola aus Alaska alles, aber sicher keine Parteisoldatin.

Auf den ersten Blick bestreitet Peltola eine für die US-Demokrat*innen typisch untypische Politiker*innenkarriere. Die 53-Jährige war schon in vielen Positionen in ihrem dünnbesiedelten Bundesstaat „die Erste“ – als Frau, als Indigene, als seit Jahrzehnten erste Demokratin auf diversen politischen Posten.

Ihr Vater Ward Sattler, aus Nebraska nach Alaska umgesiedelt, hatte eine deutsche Einwanderungsgeschichte. Ihre Mutter LizAnn Piicigaq Williams gehört zum Volk der Yup’ik aus Westalaska. Mary Peltola wuchs am Kuskokwim River nahe der Beringsee auf und half schon mit sechs Jahren ihrem Vater beim kommerziellen Lachsfischen. Mit 14 hatte sie Verantwortung über ein eigenes Fischerboot.

Später begann sie Studien an vier verschiedenen Universitäten, erzielte aber an keiner davon einen Abschluss. Ihr erster Kontakt zur Politik kam durch ihre Eltern, die mit dem langjährigen republikanischen Abgeordneten Don Young befreundet waren und für ihn Wahlkampf machten.

„Fisch, Familie, Freiheit – Alaska First!“

Mit 23 kandidierte Mary Peltola selbst erstmals für einen Sitz in Alaskas Repräsentantenhaus und verlor. Zwei Jahre später versuchte sie es erneut und gewann – auf dem Ticket der Demokrat*innen. Zehn Jahre lang war sie Abgeordnete, engagierte sich dann in unterschiedlichen lokalen Ämtern als Lobbyistin, immer wieder auch rund um den Fischfang.

2022 starb Dan Young und Mary Peltola gewann die Nachwahl um seinen Sitz im Repräsentantenhaus in Washington. Als sie 2024 vergeblich für die Wiederwahl ins Repräsentantenhaus kandidierte, war sie US-weit die einzige demokratische Kandidatin, die auf die Unterstützung der NRA-Waffenlobby zählen konnte. In einem Interview bezeichnete sie sich 2022 als „begeisterte Jägerin“, die 176 Gewehre besitze.

Ihre jetzt erfolgreiche Kandidatur um den Senatssitz stellte sie unter das Motto „Fisch, Familie, Freiheit“ und „Alaska First“. Ihre politischen Prioritäten sind in Teilen progressiv – im Zentrum stand das Hauptthema bezahlbares Leben, sie ist für das Recht auf Abtreibung und gegen die Einschränkung von Transrechten.

Aber abgesehen von Sarah Palin, die 2008 als Vizepräsidentschaftskandidatin John McCains gegen Barack Obama antrat und erstmals schrille, faktenfreie rhetorische Radikalität auf die nationale Bühne brachte, haben Ver­tre­te­r*in­nen Alaskas oft eine große Eigenständigkeit vom politischen Denken der „lower 48“, wie die 48 auf derselben Landmasse verbundenen Bundesstaaten (alle außer Alaska und Hawaii) gern von Anchorage aus genannt werden.

Lisa Murkowski, die seit 2002 für die Re­pu­bli­ka­ne­r*in­nen im Senat sitzt, also Peltolas zukünftige Kollegin aus Alaska, gilt in ihrer Fraktion als dissidente Stimme – sie war eine der ganz wenigen Republikaner*innen, die nach dem Sturm aufs Kapitol 2021 für das Impeachment Donald Trumps stimmte. Peltola dürfte ähnlich unabhängig agieren. Wer etwa versucht, die Ölförderung in Alaska wieder einzuschränken, hat sie als Gegnerin.

Mary Peltolas Kandidatur unterstützt und gefördert hat der derzeitige demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Die linke Strömung im Senat will Schumer absetzen und stattdessen den progressiven Chris van Hollen zum Mehrheitsführer wählen. Man kann ahnen, wo sich Mary Peltola einordnet. Aber wissen kann man es nicht.