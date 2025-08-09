piwik no script img

Treffen zwischen Trump und PutinRendezvous in Alaska

Der US-Präsident und Russlands Machthaber werden am 15. August in dem US-Bundesstaat miteinander über die Ukraine sprechen. Präsident Selenskyj bleibt außen vor und warnt vor „Entscheidungen gegen uns“.

Porträts von Donald Trump und Wladimir Putin
Trump (l.) und Putin haben sich zuletzt 2019 am Rande eines G20-Gipfels in Japan persönlich getroffen Foto: uncredited/ap/dpa

Kyjiw dpa/afp | Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland vor „Entscheidungen ohne die Ukraine“ gewarnt. „Jede Entscheidung gegen uns, jede Entscheidung ohne die Ukraine ist auch eine Entscheidung gegen den Frieden“, erklärte Selenskyj am Samstag in Onlinediensten. Die Ukrainer würden ihr Land „nicht den Besatzern“ überlassen.

Medienberichten zufolge hat Kremlchef Wladimir Putin vor einem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump gefordert, dass Russland die volle Kontrolle über die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk bekommt. Dies würde die Preisgabe mehrerer Tausend Quadratkilometer Fläche und strategisch wichtiger Städte durch die ukrainische Armee bedeuten.

Zu möglichen Inhalten eines Abkommens zwischen der Ukraine und Russland sagte Donald Trump in Washington, dieses könne einen Gebietstausch „zum Wohl beider Seiten“ beinhalten. Hierüber werde jedoch „später oder morgen“ gesprochen. „Es ist kompliziert, wirklich nicht einfach“, fügte Trump hinzu. Weitere Details nannte er nicht.

Kreml-Berater Juri Uschakow hatte zuvor erklärt, bei dem Treffen in der kommenden Woche würden sich die beiden Präsidenten „zweifelsohne auf eine Diskussion über Möglichkeiten für eine langfristige friedliche Lösung der Ukraine-Krise konzentrieren“.

Putin lädt Trump nach Russland ein

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen sich am kommenden Freitag zu Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs treffen. Das „mit Spannung erwartete Treffen“ werde am 15. August im Bundesstaat Alaska im Nordwesten der USA stattfinden, erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Kreml bestätigte das Treffen und lud Trump im Anschluss nach Russland ein. Selenskyj ist zu dem Treffen in Alaska nicht eingeladen.

Trump und Putin haben sich zuletzt 2019 am Rande eines G20-Gipfels in Japan persönlich getroffen. Der Kremlchef hat den Boden der USA zuletzt 2015 betreten – unter der Präsidentschaft von Barack Obama.

Trump hatte im Wahlkampf mehrfach angekündigt, den Ukraine-Krieg „binnen 24 Stunden“ beenden zu können. Seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus im Januar telefonierte er mehrmals mit seinem russischen Amtskollegen. Dabei zeigte er sich zunächst sehr wohlwollend gegenüber Putin, in den vergangenen Wochen jedoch zunehmend kritisch und erbost. Zuletzt hatte er Moskau ein Ultimatum für die Beendigung des Ukraine-Krieges gesetzt. Dieses ist am Freitag abgelaufen – genau an dem Tag, an dem Trump nun sein Treffen mit Putin für den 15. August ankündigte.

Themen #Krieg in der Ukraine #Ukraine #Donald Trump #Wladimir Putin #USA #Russland #Alaska #Wolodymyr Selenskij
