piwik no script img

Trans- und queere CommunitiesProtest gegen Kongress

Rund 200 Menschen folgten einem Demo-Aufruf des Bündnisses „Transfeinde stressen“. Anlass war ein als transfeindlich eingestufter Kongress in Berlin.

Regenbogenfahne
Recht auf Selbstbestimmung, symbolisiert durch die Regenbogenfahne Foto: dpa
Von Nina Schieben

Berlin taz | Am Samstag haben rund 200 Menschen gegen den von ihnen als transfeindlich eingestuften Kongress mit dem Titel „Youth Gender Distress“ protestiert, den die US-amerikanische Organisation Society for Evidence-Based Gender Medicine (SEGM) veranstaltet hat. Unter denen, die an diesem Protest teilnahmen, waren auch trans und queere Menschen – also genau jene Gruppe, die nach Ansicht der Veranstalterin unter einer „Geschlechtsdysphorie“ leidet und durch vermeintlich geeignete Maßnahmen auf das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht zurückgeführt werden soll.

Zur Demo hatte das eigens für diesen Anlass gegründete Bündnis „Transfeinde stressen“ aufgerufen. Dem hatten sich aktivistische Gruppen wie „Selbstbestimmung Selbst Gemacht“, „Keine Shows für Täter“ und die Interventionistische Linke angeschlossen. Ihre Botschaft war dabei klar: „Wir lassen uns unser Recht auf Selbstbestimmung nicht nehmen“, sagt Transfrau Zoé, die den Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte und Teil des Kollektivs „Selbstbestimmung Selbst Gemacht“ ist. „Die SEGM möchte die medizinische Behandlung für trans Kinder und Jugendliche massiv einschränken, etwa mit einem Verbot für Pubertätsblocker.“

„Wir respektieren das Recht auf friedliche Proteste, einschließlich der Demonstration vom 13. September“, antwortete Veranstalter SEGM auf eine Anfrage der taz. „SEGM arbeitet frei von politischen und religiösen Einflüssen; unser Fokus liegt auf Fakten, nicht Ideologien“, hieß es weiter. Die Wahl des Tagungsorts Berlin wurde mit der „Offenheit, Diversität und dem wissenschaftlichen Austausch“ begründet, für die die Stadt stehe und in der „schwierige Debatten Platz haben“.

Das Bündnis „Transfeinde stressen“ sieht das gänzlich anders. Die SEGM stelle sich „als wissenschaftlicher Thinktank dar und lädt gezielt Mediziner und Psychotherapeuten zum Kongress ein, die Fehlinformationen über Transfeindlichkeit verbreiten“, sagte Mitorganisatorin Zoé. In der Tat handelt es sich bei dem Veranstalter des Kongresses nicht um eine medizinische Fachgesellschaft, sondern um einen Interessenverband, der mit international tätigen Anti-LSBTIQ-Lobbygruppen verflochten ist.

Auch Protest gegen Haft von Maya T.

Verbände wie die Deutsche Gesellschaft für Trans*- und In­ter*­ge­schlecht­lich­keit sowie Wis­sen­schaft­le­r*in­nen und Mediziner*innen, die sich gegen die Ansichten des SEGM positionieren, würden als Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit dargestellt. „Damit findet eine Diskursverschiebung statt, die jede Kritik als linksextrem diffamiert“, so Zoé weiter.

Als „unheimlich“ bezeichnet eine andere Demo-Teilnehmerin ein Netzwerk hinter dem Kongress, das sie vorher nicht kannte. „Aber es war mir bewusst, dass es solche Leute gibt.“ Sie sieht die „große Kluft“ zwischen trans und queeren Communities und Organisationen wie SEGM zunehmend kleiner werden.

Nicht zufällig führt der am Oranienplatz gestartete Demozug am Gebäude des Springer-Verlags und dem Auswärtigen Amt vorbei. Denn neben den anhaltenden Anfeindungen gegen transgeschlechtliche und queere Menschen prangern die Teilnehmenden auch die Inhaftierung der non-binären Ak­ti­vis­t*in Maya T. sowie den Krieg in Gaza an.

Doch auch das Ende am Alexanderplatz ist nicht dem Zufall überlassen. Denn ganz in der Nähe wird zur gleichen Zeit der Kongress in einem Viersternehotel abgehalten. Und es war am Alexanderplatz, wo sich im September 2021 die aus dem Iran geflüchtete trans* Frau Ella N. mit Benzin übergoss und anzündete.

🏳️‍⚧️ SHANTAY. YOU PAY. 🏳️‍🌈

Auf taz.de finden Sie eine unabhängige, progressive Stimme. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Informationen auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich aber leisten kann, darf einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Trans #Queer #Gender
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mitelfinger vor einer Regenbogenfahne

Transfeindliche Tagung

Versammlung der Transfeinde

In Berlin treffen sich US-amerikanische Propagandagruppen, die gegen die Rechte von queeren Menschen agitieren. Dagegen regt sich Protest.
Von Antonia Groß
Eine Regenbogenfahne aus Papier liegt zertreten am Boden am Tag des CSDs im Jahr 2024

Über die Zunahme der antiqueeren Gewalt

„Die ‚schwule Sau‘ kann locker 1.800 Euro kosten“

Es sei ein Armutszeugnis, dass sich queere Menschen selbst am CSD nicht mehr sicher bewegen können, sagt Bastian Finke vom Antigewaltprojekt Maneo.
Interview von Andreas Hergeth
Demonstration gegen Queerfeindlichkeit.

Maßnahmen gegen Queerfeindlichkeit

Bundesländer sind unterschiedlich stark engagiert

Queerfeindlichen Straftaten nehmen bundesweit zu. Die Bundesländer reagieren darauf auf unterschiedliche Weise. Gute Daten gibt es nur aus Berlin.
Von Eiken Bruhn

Jetzt Probelesen! 10 Ausgaben der wochentaz für nur 10 Euro

Act up. Read on.

Wir sind eine Stimme der queeren Community. In der wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt: um Menschen, um politische Kämpfe und Erfolge, um Realität und Utopien. Jetzt 10 Wochen testen – für nur 1 Euro pro Woche.
  • Wir sind eine Stimme der queeren Community und das seit unserer Gründung 1979
  • In unserer wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte
  • wochentaz – unsere Zeitung für sieben Tage, samstags neu in deinem Briefkasten
  • Mit Zukunft, den Seiten für Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Stadtland, den Seiten für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

Entspannt testen: 10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Soziologin über AfD

„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“

2

Attentat auf Charlie Kirk

Ein Spektakel der Gewalt

3

Die IG Metall und das Verbrenner-Aus

Gewerkschaft gegen Klimaziele

4

Aktivistin über Autos in der Stadt

„Wir müssen Verbote aussprechen“

5

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Alles guckt nach Gelsenkirchen

6

Humanitäre Lage in Gaza

Auch wo es Nutella gibt, hungern Menschen