piwik no script img

Tödliche ICE-SchüsseKriegsstimmung in Minneapolis

Nach der Erschießung von Alex Pretti durch ICE-Agenten breitet sich in Minneapolis Zorn aus. Die Furcht vor einer weiteren Eskalation wächst.

Demonstrant mit Fahne im Tränengasnebel
Tränengas in den Straßen von Minneapolis nach der Tötung von Alex Pretti am 24. Januar Foto: Seth Herald/reuters
Sebastian Moll

Aus New York

Sebastian Moll

Am Samstag erwachte Minneapolis noch in einer Stimmung der Hoffnung und der Einigkeit. Der Generalstreik am Vortag hatte Zehntausende von Menschen friedlich auf den Straßen der Innenstadt zusammengebracht. Das Gefühl, dass man mit Zusammenhalt der Invasion durch die Einwanderungspolizei ICE die Stirn würde bieten können, ging durch die Bevölkerung der geplagten Stadt. Doch am Sonntag wich all dies einem tiefen Zorn, der Erschöpfung und der Angst.

An der Nicollet Avenue, der Stelle, an welcher der Krankenpfleger Alex Pretti am Samstagmorgen um 9 Uhr von ICE-Söldnern erschossen wurde, entbrannte rasch eine Straßenschlacht. Wütende Anwohner gingen immer hitziger auf die ICE-Männer zu und ließen ihrer Frustration mit verbalen Attacken wie „Mörder“ und „Gestapo“ Luft. Die ICE-Truppen reagierten gewohnt aggressiv mit Tränengas, Nebelgranaten und Pfefferspray.

Bis zum Nachmittag hatten die Demonstranten am Eingang der Straße, die sonst ein beliebtes Ziel für den Besuch lateinamerikanischer und asiatischer Lokale ist, Barrikaden errichtet. Sie trommelten auf Mülltonen und forderten den Abzug von ICE aus ihrer Stadt. Es lag Kriegsstimmung in der Luft.

Die Angst ist überall

Lee Stedman war in den Wochen zuvor bei der „Rapid Response“ engagiert – ein Netzwerk von Bürgern, die in den Vierteln der Stadt so gut wie möglich ICE überwachen und behindern. Minneapolis befinde sich nun im Zustand einer offenen militärischen Besetzung, sagte er. Die Ermordung von Pretti sei ein deutliches Zeichen dafür, dass ICE es darauf anlege, die Situation zu eskalieren. Die Brutalität und Kaltschnäuzigkeit der Männer, die Pretti erschossen haben, sei schon in den Tagen zuvor spürbar geworden. ICE mache sich nicht einmal mehr die Mühe, sich zu maskieren. Darüber hinaus seien sie dabei, die Proteste zu infiltrieren und den Widerstand von innen zu bekämpfen.

ICE ist eine persönliche Schutzstaffel von Trump, die darauf aus ist, so brutal wie möglich zu sein

Stephen Marche, Autor

Das Gefühl des Vortages, dass die friedliche Macht der Straße etwas ausrichten kann, wich der Angst. „Die Menschen trauen sich nicht mehr auf die Straße“, sagte die Rabbinerin Marcia Zimmerman gegenüber dem Minneapolis Star Tribune. „Sie haben sogar in ihren eigenen Häusern Angst.“

In der Stadt wächst die Furcht vor einem offenen bewaffneten Konflikt. Immer mehr Menschen tragen, wie der ermordete Pretti, Waffen – was in Minnesota erlaubt ist. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, hat die Nationalgarde mobilisiert. Und die Drohung Trumps, unter Berufung auf den „Insurrection Act“ das Militär zu entsenden, hängt noch immer in der Luft. Jacob Frey, Bürgermeister von Minneapolis, sprach in einem Interview über die Möglichkeit einer offenen Auseinandersetzung zwischen der Polizei und ICE.

Trumps persönliche Schutzstaffel

Stephen Marche, Autor eines Buches über die Möglichkeit eines neuen Bürgerkrieges in den USA, beschrieb die Situation so: „Man hat mit ICE eine persönliche Schutzstaffel von Trump, die darauf aus ist, so brutal wie möglich zu sein.“ Dazu käme eine schlecht ausgebildete Polizei und eine Nationalgarde, die aus Feierabendsoldaten bestehe. „Aber alle sind bis an die Zähne bewaffnet und niemand weiß genau, wo die Loyalitäten liegen.“

„Die Kommandantur der Polizei steht auf der Seite der Menschen von Minneapolis. Aber viele Straßencops sind Trumpanhänger“, sagte Adam Levy, Aktivist aus Minneapolis. Die Situation sei ein Pulverfass, niemand habe das Kommando. Der Staatssenator von Minneapolis, Mike Wiener, meinte: „Da ist niemand, der das stoppt. Es ist kein Erwachsener zu Hause.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #ICE #USA unter Trump #Minneapolis #Polizeigewalt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person gestikuliert gegenüber einem Uniformierten in Tränengasnebel
Wieder ein Toter in Minneapolis US-Regierung verbreite „Unsinn und Lügen“, sagt Tim Walz

Beamte der Einwanderungsbehörde ICE haben am Samstag den 37-jährigen Alex Jeffrey Pretti erschossen. Minnesotas Gouverneur verurteilt ihr Vorgehen.

Von Hansjürgen Mai
Protestierende mit Fahnen, Bannern und Plakaten auf einer abendlichen Straße
Proteste gegen US-Einwanderungspolitik Minneapolis fordert Trump heraus

Gewerkschaften, NGOs und Kirchenvertreter hatten am Freitag zum Streik gegen das brutale Vorgehen von ICE aufgerufen. Am Flughafen der Stadt wurden rund 100 protestierende Geistliche festgenommen.

Eine Frau beobachtet eine Pressekonferenz nach der tödlichen Schießerei auf Renee Nicole Good durch einen Beamten der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Minneapolis, Minnesota
Gefälschtes Bild zu US-Verhaftung Was das Weiße Haus uns sagen will

Bei einer Protestaktion gegen einen ICE-nahen Pastor wird eine US-Bürgerrechtlerin verhaftet. Ein Bild, das von ihr verbreitet wird, ist manipuliert.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Grüne und Linke nach Mercosur-Abstimmung Brandmauer für An­fän­ge­r*in­nen
2
Deutsches Gold in den USA Das Metall muss zurück
3
Partys im Außenlager Buchenwald Dieser Prinz vermietet ein KZ an rechte Rocker
4
Armut ist eine Systemfrage Ein Gefühl von Ausschluss
5
Brief an Ministerin Dorothee Bär Wir sind keine Gebärmaschinen
6
Standortteilen im Handy Ich will wissen, wo du bist!