Texte Osteuropa-Workshop Herbst 2023 : Was Krieg mit Kunst macht

Die taz Panter Stiftung bringt Jour­nali­s­t:in­nen aus Nachfolgestaaten der Sowjetunion in Berlin zusammen. Das ist eine Herausforderung.

BERLIN taz | Er hebt seine rechte Hand zum Schwur kerzengerade empor, die linke legt er auf sein Herz. Ein scharfer Wind scheint ihm ins Gesicht zu wehen, mit wachen Augen und weit geöffnetem Mund beteuert er: „Nie wieder Krieg!“ Die bekannteste Lithografie der Grafikerin und Malerin Käthe Kollwitz wurde als Antikriegsplakat vor etwa 100 Jahren zu einem Symbolbild. Damit nicht genug: Dieser Aufruf eines jungen Mannes ist heute dringlicher denn je.

Vom 22. bis 30. November fand in Berlin ein Osteuropa-Workshop der taz Panter Stiftung statt, nach einer ähnlichen Veranstaltung im Frühsommer in der lettischen Hauptstadt Riga bereits der zweite in diesem Jahr. Die Teil­neh­me­r:in­nen sind Jour­na­lis­t:in­nen und Künst­le­r:in­nen aus acht Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Der Workshop mit dem Titel „Krieg und Kunst“ ist Teil der Projektreihe „Krieg und Frieden – Austausch über Grenzen hinweg“, die wir mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes im vergangenen Jahr ins Leben gerufen haben.

Was auf den ersten Blick so lapidar wie routiniert anmutet, ist es spätestens seit dem Beginn von Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 beileibe nicht mehr. Dieser Krieg ist eine Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Er hat schon jetzt vieles, wenn nicht gar alles, verändert. Die Konsequenzen sind in ihrer gesamten Bandbreite und Tragweite noch gar nicht absehbar. Doch schon jetzt zeichnet sich ab: Die Beziehungen zwischen den Menschen in Russland und der Ukraine werden auf Generationen vergiftet sein.

Der Umgang mit der russischen Aggression und Invasion der Ukraine ist auch für Medien- und Kulturschaffende eine große Herausforderung. Beide schaffen Zeugnisse des Krieges, wollen Menschen zum Nachdenken anregen und sie zu eigenem Handeln inspirieren.

Sonderbeilage und Ausstellung nach dem Workshop

Über das Spannungsfeld von Kunst und Krieg diskutieren aus postsowjetischer Perspektive elf Jour­na­lis­t:in­nen aus der Ukraine, Belarus, Armenien, der Republik Moldau, aus Russland, Kasachstan und Kirgistan. Einige von ihnen leben im Exil, sie haben in Lettland Zuflucht gefunden. Die Jour­na­lis­t:in­nen debattieren auch am Objekt: Drei Kulturschaffende aus der Ukraine, Belarus und Georgien stellen auf Einladung der taz Panter Stiftung ihre Kunst im Rahmen des Workshops in Berlin aus. Eine Sonderbeilage über Kunst und Krieg ist am Mittwoch, den 29. November erschienen. Alle Texte sind unter dem Schwerpunkt Osteuropa-Workshops zu finden: http://taz.de/panterstiftung/osteuropa

Sonderbeilage Osteuropa Der Workshop: Jour­na­lis­t:in­nen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion treffen sich auf Einladung der taz Panter Stiftung und des Auswärtigen Amtes seit Herbst 2022 in Berlin und Riga. Auch im Herbst 2023 fand ein Workshop in Berlin statt. In Zeiten von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist das nicht selbstverständlich. Doch der Austausch ist uns gelungen. Die dabei entstandenen Texte sind in Sonderbeilagen der taz erschienen und werden hier online gesammelt. Das Ziel: Dialog fördern – trotz Krieg. Dazu möchte auch die taz Panter Stiftung ihren Beitrag leisten. Wir geben kritischen Au­to­r:in­nen eine Plattform – Tigran Petrosyan schreibt in seiner Anmerkung zu den Veranstaltungen. Die Tagebücher: Au­to­r:in­nen haben seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine und bis Ende 2023 zweimal wöchentlich aus der Ukraine, aus Russland und Belarus, dem Südkaukasus und dem Exil im Baltikum über die Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Heimatländer. Tagebuch „Krieg und Frieden“ – Texte auf Deutsch und Russisch. Die Podcasts: Im Juni 2023 haben die Work­sh­opteil­neh­me­r:in­nen zwei Podcasts aufgenommen – Journalismus im Exil und die russische Sprache als Relikt des Kolonialismus und Kommunikationsmittel.

Als Kooperationspartner fungiert der Kunstverein Ost – kurz KVOST. Die Ausstellung „All the Dots Connected Form an Open Space Within“ geht der Frage nach, wie das Erleben von Gewalt, Unterdrückung und das Grauen des Krieges künstlerisch anhand persönlicher Erkundungen reflektiert werden kann. Im Fokus steht dabei, wie dieses Erleben sich auf das tägliche Leben und die eigene Umgebung auswirkt, aber auch auf verschiedene Strategien des Widerstands.

Die 1924 geschaffene Illustration „Nie wieder Krieg“ von Käthe Kollwitz wurde damals zu einem symbolischen Bild eines kriegsmüden, um Frieden tief besorgten Teils einer ganzen Generation. Sie transportiert die Vergangenheit in die Gegenwart und ermöglicht dadurch ein Anknüpfen über Generationen hinweg.

Was wird in der Zukunft einmal stellvertretend für unsere heutige Zeit, für die Rezeption des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stehen? Welches Kunstwerk, welche Illustration, welches Bild und welche Skulptur auch immer diese Symbolkraft entwickeln wird – Jour­na­lis­t:in­nen werden darüber ­schreiben, kontroverse Diskussionen abbilden und den jeweiligen Kontext schaffen.

Wir, als Journalist:innen, als Kün­st­ler:innen, als Zivilgesellschaft müssen weiter genau hinsehen und hinhören. Wir dürfen, auch wenn es manchmal sehr schwerfällt, nicht kriegs- und krisenmüde werden. Gerade auch aus diesem Grund fördert die taz Panter Stiftung weiter unabhängige und kritische Menschen aus Osteuropa und Zentral­asien, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen sowie gegen Diktatur und Krieg ihre Stimme erheben.

Das Programm in der November-Woche in Berlin umfasste unter anderem Besuche des Käthe-Kollwitz-Museums Berlin, des Hauses der Kulturen der Welt, sowie des Dokumentationszen­trums Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Daneben gab es viel Zeit für Austausch und Gespräche – in Zeiten wie diesen leider keine Selbstverständlichkeit.

Was wäre ein Workshop jedoch ohne die abendliche Nachbereitung bei einem gemeinsamen Abendessen, einem Besuch in einer Berliner Kneipe und auf einem Weihnachtsmarkt. Diese Gelegenheit im Sinne einer allmählichen Annäherung und eines manchmal mühsamen Perspektivwechsels nutzten die Teilne­hmer:in­nen ausgiebig. Die taz Panter Stiftung wird diesen Rahmen weiter schaffen.

Bis irgendwann einmal Frieden einkehrt. Und darüber hinaus.