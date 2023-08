Podcasts aus dem Osteuropa-Workshop 2023: Verständigung zum Mithören

Der Workshop: Jour­na­lis­t:in­nen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion treffen sich auf Einladung der taz Panter Stiftung und des Auswärtigen Amtes seit Herbst 2022 in Berlin und Riga. Der nächste Workshop findet im Herbst 2023 in Berlin statt. In Zeiten von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist das nicht selbstverständlich. Doch der Austausch ist uns gelungen. Die dabei entstandenen Texte sind in Sonderbeilagen der taz erschienen und werden hier online gesammelt.

Das Ziel: Dialog fördern – trotz Krieg. Dazu möchte auch die taz Panter Stiftung ihren Beitrag leisten. Wir geben kritischen Au­to­r:in­nen eine Plattform – Tigran Petrosyan schreibt in seiner Anmerkung zu den Veranstaltungen.

Die Tagebücher: Au­to­r:in­nen berichten seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine zweimal wöchentlich aus der Ukraine, aus Russland und Belarus, dem Südkaukasus und dem Exil im Baltikum über die Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Heimatländer. Tagebuch „Krieg und Frieden“ – Texte auf Deutsch und Russisch.

Die Podcasts: Im Juni 2023 haben die Work­sh­opteil­neh­me­r:in­nen zwei Podcasts aufgenommen – Journalismus im Exil und die russische Sprache als Relikt des Kolonialismus und Kommunikationsmittel.