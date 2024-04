Osteuropa-Workshop Frühjahr 2024 : Auszeit und Austausch

Die taz Panter Stiftung bleibt dran und bringt erneut Jour­nali­s­t:in­nen aus acht Nachfolgestaaten der Sowjetunion in Berlin zusammen. Das macht Mut.

BERLIN taz | Die Menschen in der Ukraine kämpfen gegen die Zeit. Seit über zwei Jahren zerstören russische Truppen ihr Land. Sie jedoch widerstehen, und stemmen sich gegen die Zeiger auf der Uhr des Todes, die unaufhörlich weiter tickt. Jeder verstreichende Moment kostet Menschenleben.

Viele Jour­na­lis­t:in­nen haben ihren Stift oder Laptop gegen eine Waffe getauscht. Doch dank der Medienschaffenden bleibt der Krieg in der Ukraine im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit präsent. Die Ukrai­ne­r:in­nen blicken nach Brüssel, Berlin und Washington. Sie fragen sich: Wann werden weitere Waffen geliefert? Denn mit jeder Verzögerung tickt die Uhr für sie ein bisschen schneller.

Ist Wladimir Putins bester Verbündeter die Zeit? Eines ist klar: Mit dem Fortgang des Krieges nehmen die Repressionen gegen kritische Stimmen in Russland zu. Das Regimes zieht die Schlinge um den Hals unabhängiger Jour­na­lis­t:in­nen und Andersdenkender immer weiter zu.

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt eine Schneise im gesamten postsowjetischen Raum. Für die Oppositionellen, die in russischen Straflagern einsitzen oder in Gefängniskellern in Belarus und Aserbaidschan vergessen werden, läuft die Uhr ab. In Georgien gehen erneut Tausende auf die Straße, um einer Hinwendung ihres Landes nach Russland entgegenzutreten. Auch in der Republik Moldau ziehen – trotz einer proeuropäischen Regierung – zwielichtige Oligarchen, Militärs und Politiker im Auftrag Russlands die Fäden.

Unabhängige Medienschaffende sind gefragt

In Zeiten wie diesen sind kritische, unabhängige Medienschaffende mehr denn je gefragt. Die taz Panter Stiftung hat im vergangen Jahr das Projekt „Krieg und Frieden: Austausch über Grenzen hinweg“ mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes aufgelegt. Zum vierten Mal kommen im April fünfzehn Jour­na­lis­t:in­nen aus der Ukraine, Armenien, Georgien, der Republik Moldau, Kirgistan, Russland, Belarus und Aserbaidschan zusammen – dieses Mal in Berlin. Viele von ihnen versuchen, aus dem Exil der Propaganda aus Moskau, Minsk und Baku etwas entgegenzusetzen.

Dafür braucht es Austausch. Die taz Panter Stiftung schafft hierzu Raum und Zeit – dank zahlreicher Spender:innen, denen unabhängige Medien in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion am Herzen liegen. Sie machen es möglich, dass die Jour­na­lis­t:in­nen ihr Handwerk verbessern und ihren kritischen Blick während eines einwöchigen Workshops in Berlin schärfen können. Und sie sorgen mit dafür, dass vielfältige Stimmen aus Osteuropa weiter ihren Platz in der taz finden.

Im Rahmen des Workshops beschäftigen wir uns auch mit mentaler Gesundheit. Was sollten Jour­na­lis­t:in­nen über die Auswirkungen von psychischen Belastungen wissen? Welche Möglichkeiten einer Prävention von Burn-out gibt es, wie geht man mit belastenden Bildern im Kopf sowie Antriebslosigkeit und Erschöpfung um? Für eine Mitwirkung an dem Workshop konnte das Dart Centre Europe (DCE) – Regionalbüro des Dart Center for Journalism and Trauma, ein Projekt der Columbia University School of Journalism, gewonnen werden.

Die Kol­le­g:in­nen werden am 27. April beim diesjährigen taz lab auf unterschiedlichen Panels aus ihren Heimatländern berichten oder auch im persönlichen Gespräch bei einem tazpresso. Im Armenischen sagt man: Zeit ist Gold. Sie ist knapp und teuer. Schenken Sie uns weiter Zeit für einen Gedankenaustausch, er ist dringend nötig.