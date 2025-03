Berlin taz | Der ausführliche Text, den das russische Portal sports.ru über den Wechsel der Tennisspielerin Darja Kassatkina zum australischen Tennisverband veröffentlicht hat, liest sich beinahe wie ein Nachruf. Es geht um ihre Jugend in der Industriestadt Toljatti, die Rolle ihrer Eltern in der Frühphase ihrer Karriere. Und natürlich auch darum, wie viel Russland in den Erfolg der heute auf Weltranglistenposition 12 stehenden Tennisspielerin investiert hat.

Man kann erfahren, dass der Verband ein paar Auslandsreisen finanziert hat, dass die Eltern ihr Haus verkauft haben, um die teure Karriere der Tochter anschieben zu können und dass auch ihr Bruder beinahe seine Wohnung verkauft hätte, um seine Schwester zu unterstützen. Doch dann erreichte sie 2015 überraschend die dritte Runde bei den US-Open, verdiente dafür 120.000 Dollar und konnte seither ihre Familie unterstützen.

Dass sie 2022 die Brücke zu ihrer russischen Heimat, die sie längst verlassen hatte, durch ein Videointerview mit einem bekannten russischen Blogger abbrach, auch das erwähnt der Text. Dort hatte sie ihre Abscheu gegenüber dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Ausdruck gebracht, sich zu ihrer Partnerin bekannt und die russische LGBT-Gesetzgebung kritisiert.

Ihre „nicht traditionelle sexuelle Orientierung“ wird auch im Abschiedstext auf Kassatkina in der typisch verdrucksten Ausdrucksweise russischer Medien erwähnt. Das Erstaunlichste an diesem Text ist jedoch die dazugehörige Umfrage unter den Lesenden. 52 Prozent der etwa 10.000 Leute, die sich an der Befragung beteiligten, äußerten darin ihr Verständnis für Kassatkinas Entscheidung, sich dem australischen Verband anzuschließen. Keine 30 Prozent lehnen sie ab.

Das ist durchaus bemerkenswert, ist die Berichterstattung über Kassatkina ansonsten von den üblichen Botschaften der putintreuen politischen Kaste im Land geprägt. Tenor: Kassatkinas Abschied ist kein Verlust. So äußerte sich auch Jewgeni Kafelnikow, die einstige Nummer eins im Welttennis, der heute Vizepräsident des russischen Tennisverbands ist.

Kassatkina selbst schrieb in dem Instagram-Post, in dem sie von der dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in Australien berichtet, dass sie ihre Wurzeln immer respektieren werde. Dass es keinen Weg zurück nach Russland geben würde, war ihr schon länger klar. In einem Interview mit der Times hatte sie 2023 gesagt: „Ich wusste nicht, wie wichtig die Möglichkeit ist, zurückzukehren. Ich wollte immer nur weg und im Ausland leben. Erst als ich diese Möglichkeit verloren habe, wurde mir klar, wie sehr ich sie eigentlich brauche.“