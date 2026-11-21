taz: Raoul Klein, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg bekommt jedes Jahr mehr Geld. Warum reicht es trotzdem nicht?

Raoul Klein: Der jährliche Anstieg der Mittel wird schon durch die Inflation aufgefressen und nächstes Jahr auch noch ausgesetzt. Dann erhöhen die Tarifsteigerungen, die ich richtig finde und die noch höher sein müssten, die Kosten. Außerdem hat die HAW ihre Rücklagen 2022 aufgebraucht, weil die Wissenschaftsbehörde signalisiert hatte, das sei eine Voraussetzung für eine bessere Finanzierung. Als die Rücklagen dann aufgebraucht waren, gab es trotzdem nicht mehr Geld. Stattdessen sollten nochmal 10 Millionen Euro eingespart werden.

taz: Woran merkt man die Unterfinanzierung im Alltag?

Klein: Wenn jemand die Hochschule verlässt, wird die Stelle für mindestens ein Jahr unbesetzt gehalten. Das erhöht die Belastung für die verbleibenden Beschäftigten. Auch die Begleitung von neuen Studierenden durch studentische Hilfskräfte, also Tutorien, sind gestrichen worden. Wer gewisse akademische Fähigkeiten nicht von Haus aus mitbringt, wird ausgesiebt. Im Bereich Design fehlt es an Materialien. Jede zweite Nähmaschine ist funktionsunfähig. Studierende müssen seit Jahren für Farben und Stoffe selbst aufkommen.

Bild: privat Im Interview: Raoul Klein studiert Soziale Arbeit an der HAW Hamburg und ist aktiv im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA). Dort setzt er sich für die Ausfinanzierung der Hochschule und des Studierendenwerks, Bafög für alle, für Frieden im Sinne der Zivilklausel der HAW sowie gegen Rechts mit antifaschistischer Kulturarbeit ein.

taz: Wer trägt die Verantwortung für diese Missstände?

Klein: Der Hamburgische Senat und Finanzsenator Andreas Dressel zusammen mit der Wissenschaftsbehörde. Das Geld wird an den falschen Stellen investiert. Oder auch nicht eingenommen. Die unnötige Olympia-Bewerbung beispielsweise hat richtig viel gekostet. Auch werden Millionenbeträge an Steuern nicht eingezogen. Auf Landesebene wären da also einige Möglichkeiten, die Unterfinanzierung der Hamburger Hochschulen unmittelbar zu beenden. Aber auch auf Bundesebene könnten eine vernünftige Besteuerung von Vermögen und Erbschaften sowie die Abkehr von der Aufrüstung einige finanzielle Mittel frei machen.

taz: Was wird passieren, wenn die HAW auch zukünftig nicht genug Geld bekommt?

Klein: Die Hochschule wird immer mehr Schulden anhäufen müssen, denn die Stadt hat angekündigt, zukünftig keine Sonderzahlungen mehr zu leisten. Der Abbau von 660 Studienplätzen über die nächsten drei Jahre ist schon angekündigt. Wenn das so weitergeht, denke ich, dass die HAW innerhalb der nächsten Jahre handlungsunfähig werden könnte.

Protest „Demo gegen Unterfinanzierung – Wissen schafft Zukunft!“, aufgerufen haben die Uni Hamburg, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften und die Hafencity Uni, 26.11., 14, Start an der HAW, Berliner Tor 5.

taz: Was wäre die Folge davon?

Klein: Eine Hochschule hat auch gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Für die Bewältigung der Klimakrise sind Forschung und der Wechsel auf erneuerbare Energien essenziell. Oder auch die sozialen Studiengänge können dazu beitragen, dass Wohnungslosigkeit und soziale Ungleichheit zukünftig beendet, statt nur verwaltet werden. Zu beidem könnte die HAW beitragen, wird darin aber nicht gefördert.

taz: Wie viel Geld bräuchte die HAW?

Klein: Das akute Defizit umfasst 10 Millionen Euro. Aber selbst wenn die HAW diese bekommen würde, wäre sie nicht wirklich ausfinanziert. Ich denke, zusätzliche 25 bis 30 Prozent des bisherigen Haushalts könnten wieder Handlungsspielräume eröffnen, die es aktuell nicht gibt.

taz: Wie sieht es an den anderen Hamburger Hochschulen und Universitäten aus?

Klein: Auch dort fehlen Millionenbeträge. Außerdem wird über den Wegfall von Studiengängen diskutiert. Deshalb organisieren wir uns auch gemeinsam. Wissenschaft ist essenziell für eine zivile Entwicklung und eine gesellschaftliche Lösung sozialer Probleme.

taz: Gibt es Hoffnung, dass der Senat noch umschwenkt?

Klein: Das hängt von uns ab. In der Vergangenheit sind Verbesserungen immer durch Proteste erstritten worden. 2011 sind zum Beispiel die Präsidien der Hamburger Hochschulen gemeinsam mit den Angestellten und den Studierenden auf die Straße gegangen und konnten so geplante Kürzungen abwenden. Wir waren in diesem Sommer mit 7.000 Menschen auf der Straße und ich bin optimistisch, dass wir noch etwas ändern können.