Streit zwischen USA und Indien : Was Trumps Zölle gegen Indien bedeuten
US-Präsident Donald Trump verkündet Zusatzzölle gegen Indien. Dabei pflegte er zuvor gute Kontakte zu Premier Modi. Welche Folgen hat das Zollchaos?
Das Problem: Die USA sind nicht nur irgendein Handelspartner, sondern der größte Abnehmer von Waren aus Indien. 2024 exportierten indische Unternehmen Produkte im Wert von 87 Milliarden Dollar in die USA. Die Beziehungen zwischen Washington und Neu Delhi kriseln, Trump möchte den indischen Import von russischem Öl beschränken.
Welche Rolle spielt russisches Öl für die indische Wirtschaft? Droht das Ende einer Männerfreundschaft zwischen Trump und Modi? Und welche konkreten Auswirkungen hat der Streit der Regierungschefs für die indische Bevölkerung? Darüber spricht taz-Auslandsredakteurin Anastasia Zejneli mit taz-Indien-Korrespondentin Natalie Mayroth.
Diese Folge wurde aufgezeichnet am 6. August um 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit – bevor Trump am Nachmittag die 25 Prozent Zusatzzoll gegen Indien offiziell verkündete.
„Fernverbindung“ – Der neue Auslands-Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.
