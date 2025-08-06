piwik no script img

Streit zwischen USA und Indien Was Trumps Zölle gegen Indien bedeuten

US-Präsident Donald Trump verkündet Zusatzzölle gegen Indien. Dabei pflegte er zuvor gute Kontakte zu Premier Modi. Welche Folgen hat das Zollchaos?

Anastasia Zejneli
Natalie Mayroth
von Anastasia Zejneli und Natalie Mayroth

Berlin taz | US-Präsident Trump belegt nun auch seinen Partner Indien mit Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent. Damit bestätigt sich, dass sich die Beziehungen zwischen Indien und den USA deutlich verschlechtert haben. Die neuen Abgaben belasten in Indien vor allem Textil-, Pharma- und Autozulieferer. Smartphones und Elektronik bleiben vorerst verschont.

Das Problem: Die USA sind nicht nur irgendein Handelspartner, sondern der größte Abnehmer von Waren aus Indien. 2024 exportierten indische Unternehmen Produkte im Wert von 87 Milliarden Dollar in die USA. Die Beziehungen zwischen Washington und Neu Delhi kriseln, Trump möchte den indischen Import von russischem Öl beschränken.

Welche Rolle spielt russisches Öl für die indische Wirtschaft? Droht das Ende einer Männerfreundschaft zwischen Trump und Modi? Und welche konkreten Auswirkungen hat der Streit der Regierungschefs für die indische Bevölkerung? Darüber spricht taz-Auslandsredakteurin Anastasia Zejneli mit taz-Indien-Korrespondentin Natalie Mayroth.

Diese Folge wurde aufgezeichnet am 6. August um 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit – bevor Trump am Nachmittag die 25 Prozent Zusatzzoll gegen Indien offiziell verkündete.

„Fernverbindung“ – Der neue Auslands-Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.

taz lesen kann jede:r

Themen #Podcast „Fernverbindung“ #Indien #USA unter Trump #Zölle #Import
