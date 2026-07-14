US-Streitkräfte haben am frühen Dienstagmorgen erneut Ziele in Iran angegriffen. Die Militärschläge dauerten fünf Stunden an. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine erneute US-Seeblockade gegen iranische Häfen verkündet hatte. Die iranische Regierung erwiderte die US-Angriffe ihrerseits mit Gegenangriffen auf US-Stellungen im Nahen Osten. Es war somit bereits die dritte Nacht in Folge, in der es zu gegenseitigen Luftangriffen kam.

Der vorübergehende Waffenstillstand, auf den sich Washington und Teheran im vergangenen Monat geeinigt hatten, ist damit selbst das Papier, auf dem er unterzeichnet wurde, nicht mehr wert. Trump hatte bereits während des Nato-Gipfels vergangene Woche deutlich gemacht, dass die vereinbarte Absichtserklärung für ihn nicht mehr gültig sei. Beide Regierungen erklärten jedoch im Nachhinein, dass sie weiterhin bereit wären, Gespräche zu führen.

Wie sich am Montag herausstellte, hatte Trump den US-Kongress bereits am 10. Juli per Schreiben über den Beginn der erneuten Kriegshandlungen gegen Iran informiert. „Diese Angriffe sind begrenzt und wohlüberlegt; sie wurden so geplant und ausgeführt, dass die Zahl der zivilen Opfer auf ein Minimum reduziert werden“, hieß es in dem Schreiben. Er hat sich damit an die 48-Stunden-Frist gehalten, die das US-Kriegsgesetz vorschreibt. Die Frage ist jedoch, ob Trump überhaupt die Befugnis besitzt, ohne Zustimmung des Kongresses weiter militärisch gegen das Mullah-Regime vorzugehen.

Der amerikanische War Powers Act gibt dem Präsidenten die alleinige Entscheidungsgewalt über Kriegshandlungen für 60 Tage. Diese Befugnis kann um weitere 30 Tage verlängert werden. Da der Kongress allerdings bereits am 2. März über den Krieg in Kenntnis gesetzt wurde, sind beide Fristen verstrichen.

Trump wollte Hormus ebenfalls blockieren lassen

Die Trump-Regierung wird versuchen, die erneuten Kriegshandlungen als einen neuen Konflikt zu verkaufen, der die Fristen neu beginnen lässt. In der Vergangenheit haben Politiker aus beiden Parteien jedoch angekündigt, dass sie bei erneuten Angriffen eine Abstimmung anstreben würden.

Am Montag verkündete Trump auch eine erneute US-Seeblockade gegen iranische Häfen im Persischen Golf und der Straße von Hormus. Die Wiederaufnahme der Seeblockade ist eine Reaktion auf Irans anhaltende Angriffe auf Handelsschiffe und Teherans Ankündigung, dass der Seeweg geschlossen sei.

Iran hatte den wichtigen Seeweg in den vergangenen Monaten immer wieder blockiert. Da die Straße von Hormus zu den weltweit wichtigsten Handelsrouten gehört, hat dies zu erheblichen Beeinträchtigungen in den globalen Lieferketten geführt. Die Folge war ein deutlicher Preisanstieg vor allem im Bereich der Energieversorgung. Für Iran ist die Kontrolle über die Meeresenge ein wichtiges Druckmittel bei den Verhandlungen mit den USA.

Im Gegensatz zur letzten Seeblockade wollte Trump ursprünglich eine Gebühr von 20 Prozent auf alle Güter verlangen, die die Straße von Hormus passieren. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform „Truth Social“ kündigte er am Dienstag an, doch keine Gebühr für Schiffsfracht zu verlangen. Nach „äußerst produktiven Gesprächen“ mit nicht namentlich genannten Vertretern von Staaten im Nahen Osten wolle er stattdessen Investitionen von Golfstaaten in den USA vorantreiben.

Ist ein Friedensabkommen noch möglich?

Sowohl der Prozess zur Einnahme dieser Gebühr als auch die Rechtsgrundlage dafür sind bislang nicht geklärt. Reedereien und Schifffahrtsexperten haben mit Skepsis auf Trumps Pläne reagiert. Es ist auch eine deutliche Abkehr von der bisherigen Regierungsposition. Die USA hatten sich in der Vergangenheit gegen etwaige Transitgebühren in der Straße von Hormus ausgesprochen.

Auch wenn die Absichtserklärung zwischen den USA und Iran, die zu einem Ende des Konflikts führen sollte, offiziell noch immer existiert, muss aufgrund der aktuellen Geschehnisse bezweifelt werden, dass ein permanentes Friedensabkommen derzeit überhaupt möglich ist.