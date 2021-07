Soziale Gerechtigkeit bei Klimaschutz : Wir fahren zusammen

Klimaschutz und gute Arbeitsbedingungen können zusammen durchgesetzt werden – wenn die Richtigen zur Kasse gebeten werden.

September 2020, 4 Uhr morgens. Es ist noch dunkel, als wir als Fridays-for-Future-Ak­ti­vis­t*in­nen unsere Häuser verlassen und uns auf den Weg machen. Heute streiken bundesweit die Bus- und Bahn­fah­re­r*in­nen. Für uns Kli­ma­ak­ti­vis­t*in­nen steht außer Frage, dass wir sie und ihre Forderungen nach einem guten, flächendeckenden Tarifvertrag unterstützen.

Wir wollen zu den Betriebshöfen der lokalen Bus- und Straßenbahnunternehmen fahren und gemeinsam streiken für eine sozialökologische Verkehrswende. An den Betriebshöfen werden wir freudig begrüßt. Wir kennen die Kol­le­g*in­nen mittlerweile, wir haben uns monatelang vernetzt. Wir haben viel voneinander gelernt und verstanden: Gute Arbeitsbedingungen und Klimaschutz: das geht nur zusammen.

Für mich als Klimaaktivistin geht kein Weg daran vorbei, den Verkehrssektor in den kommenden Jahren massiv umzustrukturieren. Nicht nur, dass er einer der Sektoren mit den höchsten CO 2 -Emissionen ist. Er ist auch der Sektor, in dem der CO 2 -Ausstoß noch zugenommen hat. Wenn wir von einer Umstrukturierung des Verkehrssektors sprechen, heißt das insbesondere: weg vom Individualverkehr und massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. Das erfordert besonders gute Arbeitsbedingungen für die Bus- und Bahnfahrer*innen, denn wenn wir in Zukunft niemanden mehr haben, der*­die diesen Job machen möchte, sieht es für die Verkehrswende schlecht aus.

Die Erfahrungen im vergangenen Jahr haben deutlich gemacht: Die Erzählung von dem großen Widerspruch zwischen Klimaschutz und Arbeitsbedingungen ist eine Legende, die vor allem davon ablenkt, diejenigen zur Kasse zu zwingen, die die Klimakrise zu verantworten haben. Wir können und werden auch zukünftig unsere Kämpfe mit den Beschäftigten verbinden hin zu einer gemeinsamen, sozial gerechten Bewegung gegen die Klimakrise. Ja, es braucht sofortigen Klimaschutz, aber dieser darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. #wirfahrenzusammen