Grüne Woche„Nee, eigentlich können die selber einkaufen gehen“

von Christian Specht

Bei der Grünen Woche gibt es einiges zu entdecken und zu lernen. Hier und da gibt’s was umsonst. Und manchmal muss man widersprechen.

Eine handgezeichnete Illustration von Christian Specht, wir sehen zwei personifizierte Äpfel mit Stricharmen und -beinen, welche einen Anhänger umringen, das ganze scheint in der Natur unter freiem Himmel zu stehen
Von Äpfeln, Bananen und der Grünen Woche Foto: Christian Specht

C hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe Berlin. Wenn er möchte, zeichnet er uns den „Specht der Woche“

Das Bild zeigt einen Bauernhof mit zwei Äpfeln. Ich war letzte Woche auf der Grünen Woche. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat da jedes Mal einen Stand. Dort haben sie interessante Sachen erzählt. Zum Beispiel, dass sich Bananen verändern, wenn man sie neben Äpfel legt. Sie werden dann dunkel. Das wusste ich gar nicht, das war ganz neu für mich. Und eine Scheibe der Bananen durfte man auch probieren.

Als Cem Özdemir noch Landwirtschaftsminister war, wurden von dem Stand immer Brote an die Zuschauer verteilt. Ansonsten kann die Grüne Woche sehr teuer sein. Nicht immer gibt’s da was umsonst.

Auf der Grünen Woche mit dem Rollator durchzukommen, ist auch ziemlich schwer. Ich finde, es sollte einen Tag geben, wo nur Menschen mit Behinderung rein dürfen. Das wäre einfacher.

Christian Specht

Manchmal bleiben in Geschäften Lebensmittel übrig. An einem Stand konnte man Rätsel raten, wohin die Lebensmittel gehen, zum Beispiel an die Bundeswehr. Dann habe ich gesagt: „Nee, eigentlich können die selber einkaufen gehen und sich versorgen. Andere Leute können das nicht selber. Stell dir mal vor, wir kommen in eine Krise und manche haben kein Essen im Kühlschrank.“

Dann habe ich noch ein Brett gewonnen, auf dem man Tomaten schneiden kann. Und eine neue Schokolade habe ich bekommen, die es noch nicht im Handel gibt, eine mit Nougat.

In der Tierhalle war ich auch. Also die Grüne Woche ging ja nur bis letzten Sonntag. Aber stell dir vor, sie würde noch länger dauern. Für die Tiere ist es so schon ganz schön anstrengend – die ganze Woche lang auf der Grünen Woche! Kommen sie zur Ruhe oder nicht? Und wer kümmert sich darum, dass sie sich auch entspannen können?

