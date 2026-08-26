rtr/taz | Meta ‌hat im ‌Streit über die Gefahren sozialer Medien für Kinder und Jugendliche mit zahlreichen US-Bundesstaaten einen Vergleich geschlossen. Im Rahmen der Einigung zahlt der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die Bundesstaaten, wie ‌aus am Mittwoch veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Zudem verpflichtet sich Meta zu landesweiten Änderungen für jugendliche Nutzer, darunter standardmäßige tägliche Zeitlimits und nächtliche Zugangssperren. Mit dem Vergleich entgeht das Unternehmen einem Prozess mit möglicherweise deutlich weitreichenderen Folgen.

In dem zugrundeliegenden Verfahren vor einem Bundesgericht in Kalifornien hatten 29 US-Bundesstaaten Meta vorgeworfen, seine sozialen Netzwerke gezielt ‌so gestaltet zu haben, dass sie Minderjährige abhängig machen. Meta habe laut der Generalstaatsanwältin Megan O'Neill „ausgenutzt“ wie die Gehirne von Kindern und Jugendlichen funktionieren, habe gewusst, wie schädlich die Produkte für junge Nut­ze­r*in­nen sein können, und das gezielt vertuscht. Der Konzern habe Verbraucher über die ⁠Sicherheit seiner Plattformen getäuscht und persönliche Daten von Kindern gesammelt, um damit KI-Modelle zu trainieren.

Meta wies die Vorwürfe ‌im Rahmen ‌der Einigung erneut zurück und ⁠erklärte zugleich, sich für den Schutz von Kindern auf seinen Plattformen einzusetzen.

Für Meta ging es bei dem Prozess um viel: Gegen den Konzern laufen mehrere große und kleine Prozesse. Zuletzt klagten vermehrt Eltern, Schulbezirke, Kommunen und vor allem Jugendliche selbst, die für ihre psychischen Erkrankungen Social-Media-Plattformen verantwortlich machen.

Be­ob­ach­te­r*in­nen nennen die Klagewelle gegen die Social-Media-Giganten einen „Big Tobacco Moment“, vergleichen den Kampf gegen potenziell süchtig machende Mechaniken mit der Entwicklung der 1990er-Jahre, als Gesellschaft und Gerichte die von Tabak verursachten Gesundheitsgefahren diskutierten.