Die ukrainische Künstlerin Zhanna Kadyrova hat schon lange ihr bildnerisches Instrumentarium für die von Russland geschürten Konflikte geschärft. Meist in klaren und bestechenden Bildern verarbeitet sie Beobachtungen aus ihrem kriegsgeschundenen Land.

Mehrmals stellte Kadyrova auch schon auf der Kunstbiennale in Venedig aus, dieses Jahr wird sie dort die Ukraine vertreten. Bei kaum einer anderen Kulturveranstaltung kann ihre Kunst auf ein derartig großes, internationales Publikum treffen wie dort. 2024 zeigte sie in Venedig eine Orgel mit Pfeifen aus russischen Geschossen. Die gesprengten Raketenköpfe bekrönten das Instrument wie ein barockes Ornament. Schön und schrecklich.

Auf der nun im Mai eröffnenden Venedig-Biennale wird die 1981 geborene Zhanna Kadyrova eine ältere Skulptur von ihr aus der Ukraine an die Lagune bringen – und von einem Kran hängen lassen. Als Metapher für die anhaltend prekäre Lage des Landes während des Krieges.

Ihr wie aus Papier gefalteter Origami-Hirsch von 2019, ein 3-D-Druck aus Beton, stand ursprünglich im öffentlichen Leontovych-Park in Pokrowsk in der Oblast Donezk. Die umkämpfte Stadt liegt an der Kriegsfront, ist ein wichtiger Eisenbahn- und Logistikknotenpunkt.

Welche „Sicherheitsgarantien“ eigentlich?

Um Kadyrovas „The Origami Deer“ vor der Zerstörung durch den russischen Angriffskrieg zu schützen, wurde die Skulptur 2024 abgebaut und quer durch die Ukraine transportiert. Wenn sie nun ab Mai in Venedig vom Kran hängt, soll die gesamte Installation den Titel „Sicherheitsgarantien“ tragen.

Damit bezieht sich Kadyrova auf das Budapester Memorandum von 1994, das unter anderem von der Ukraine, Großbritannien, den USA und Russland unterzeichnet wurde. Damals gab die Ukraine ihr Atomwaffenarsenal auf und unterzeichnete Dokumente, die Sicherheit versprachen. Garantiert wurde diese nicht, wie wir heute wissen.