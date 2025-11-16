piwik no script img

Sinnbild des FC Bayern MünchenDas ganz große Konny-Laimer-Feeling

von Frederic Valin

Den neuen Fußball von Bayern München symbolisiert niemand so überzeugend wie Konrad Laimer. Der Österreicher ist ein Sinnbild des FCB-Fussballs.

Konrad Laimer vom FC Bayern MÜnchen
Sinnbild des neuen FCB: Konrad Laimer Foto: reuters

A ls Konrad Laimer 2023 von RB Leipzig zu den Bayern kam, dachten die meisten: Was will der da, und was wollen die eigentlich mit dem! Das ist doch bloß wieder so ein Schlaudraff-Move! Hauptsache die Konkurrenz ein bisschen schwächen. Was mit dem Spieler ist, ist eh egal. Der darf dann beim Oktoberfestbesuch an den Katzentisch, das muss als Karrierehöhepunkt reichen.

Aber weit gefehlt: Diese Saison ist Konrad Laimer nicht nur Stammkraft – nur Harry Kane und Luís Diaz haben mehr gespielt als er –, sondern auch Sinnbild des FCB-Fußballs. Der ist unter Vincent Kompany nämlich mehr und mehr zu einer Art Foltermaschine geworden, die dem Gegner vom Feeling her kein gutes Gefühl machen will. Manchmal kuckt man Bayern-Spiele und denkt, es wäre Atlético Madrid.

Ganz interessant ist, was Kompany über ihn zu sagen hat: „Diese Energie, die er mitbringt, hilft der Mannschaft. Wir haben viel Qualität, aber man braucht auch Energie.“ Thomas Müller hat das nach dem Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid (2:2) auch so gesehen.

Woher dieser Spirit, dieser Kampfgeist plötzlich käme bei den Bayern, wurde er gefragt. Und Müller sagte, das sei ein „Konny-Laimer-Feeling“, und das gebe es seit dem Viertelfinale gegen Arsenal: „Als er Ödegaard gejagt hat wie ein Hund.“

Laimer spielt links wie rechts

Da hat er noch im Mittelfeld gespielt, da war aber oft kein Platz. Vincent Kompany hat dann gesagt: Auf der Außenbahn wäre noch ein Fleckchen. Welche Außenbahn, fragte Konrad Laimer, und Kompany sagte: Mal so, mal so. Und so spielt Konrad Laimer jetzt halt links wie rechts.

Konrad Laimer rennt, als wäre eine Hummel hinter ihm her.

Und egal, wo er spielt, auf seiner Seite schießt im Schnitt sein offensiver Vordermann einmal mehr aufs Tor pro Spiel als ohne ihn, während Konrad Laimer um ihn herum rennt, als wäre eine Hummel hinter ihm her. Er ist in jeder Hinsicht ein wing man geworden.

Und dieses Taschenmesser ist noch mal breiter geworden in dieser Saison, weil Konrad Laimer an Dingen gearbeitet hat, die ihm bis dahin ein bisschen fehlten: der letzte Pass vor allem, aber auch der Abschluss. Der Bessermacher hat sich selbst besser gemacht und ist jetzt einer der besten Außenverteidiger der Welt.

Und als solcher würde er gern zur WM fahren. Die Chancen stehen gut. Samstagabend gewann seine österreichische Nationalmannschaft 2:0 gegen Zypern, am Dienstag, gegen die direkte Konkurrenz aus Bosnien-Herzegowina, genügt ein Unentschieden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Frederic Valin
Themen #Kolumne Press-Schlag #FC Bayern München #1. Bundesliga
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mehrere Männer in Bayern-Trikots jubeln
Auftakt Champions League Nimm das, Uli!

Der FC Bayern gewinnt im ersten Champions-League-Spiel 3:1 gegen Chelsea. Und startet so eher wie ein Favorit als ein Außenseiter in die Königsklasse.

Von Elisabeth Schlammerl
Duell im Mittelfeld: Münchens Sacha Boey (l.) setzt sich gegen Borussia Dortmunds Donyell Malen durch.
Bundesliga-Spitzenspiel Schiedlich friedlich

Nach dem Unentschieden zwischen Dortmund und München trauern beide Trainer zwar verlorenen Punkten nach, aber wichtiger ist ihnen etwas anderes.

Von Daniel Theweleit
Ralf Rangick beim Training mit seiner Mannschaft.
Fußballnation Österreich Piefke der Herzen

Ralf Rangnick erreicht als Trainer nicht nur das Team, sondern das ganze Land. Er hat Österreich den Glauben an den eigenen Fußball zurückgegeben.

Von Gerald Gossmann
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Verfassungsgericht zu Antifa-Protesten Blockaden gegen rechte Demos bleiben strafbar
2
Wehrpflicht Koalition schafft es zur Musterung
3
Streeck will bei Älteren sparen Die kalte Logik der Bilanzen
4
Rechtsextremismus bei der Polizei „Man schwimmt halt so mit“
5
Einigung der Bundesregierung Der Wehrpflicht-Kompromiss beweist demokratische Stärke
6
Grüne und Linkspartei Bis zur Selbstaufgabe