Nach Estland folgt nun Lettland: Am Montag schoss ein Nato-Kampfjet eine Drohne über der Region Latgale im Osten Lettlands ab. Wie das lettische Verteidigungsministerium mitteilte, handelte es sich um ein ausländisches unbemanntes Flugobjekt. Dass die Drohne in den Luftraum des Nato-Landes eindrang, sei das Ergebnis elektronischer Kriegsführung Russlands. Lettland grenzt an Russland und Belarus. Die Drohne wurde von französischen Nato-Kampfjets abgeschossen, wie Baiba Braze, lettische Außenministerin, auf X schrieb.

Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag gegen 10 Uhr. Die Bevölkerung wurde zuvor in mehreren Regionen Lettlands vor einer potenziellen Bedrohung des Luftraums gewarnt. Inzwischen ist der Alarm wieder aufgehoben, die Suche nach Trümmerteilen der Drohne dauert noch an. Ob es sich um eine russische oder ukrainische Drohne handelt, ist bisher nicht offiziell bekannt.

Bereits am 19. Mai schoss ein rumänischer Nato-Pilot eine ukrainische Drohne ab, die in den estnischen Luftraum geraten war. Sie ging über einem unbesiedelten Sumpfgebiet nieder, Schäden oder gar Verletzte gab es keine. Si­cher­heits­ex­per­t:in­nen sprechen inzwischen von der 4. Phase der russischen Vollinvasion in der Ukraine, die dominiert wird von Drohnenattacken und elektronischer Kriegsführung. In etlichen Fällen stört Russland dabei die Flugbahn der Drohnen, die Kurs auf russische Industrieanlagen nehmen, und diese driften dann in den Luftraum angrenzender Länder ab.

Mehrere Drohnenvorfälle in Grenzstaaten

In den vergangenen Wochen kam es daher immer wieder zu Drohnensichtungen und dem Abschuss solcher Flugobjekte. Vor allem die baltischen Länder Lettland, Litauen und Estland waren in den vergangenen Wochen mehrfach betroffen. In Rumänien schlug eine Drohne vor wenigen Tagen in ein Wohnhaus ein. Auch in Finnland wurden solche Flugobjekte im heimischen Luftraum gesichtet. Der Betrieb am Flughafen Helsinki musste Mitte Mai über mehrere Stunden eingestellt werden. Solange der Krieg Russlands in der Ukraine anhält, sind solche Vorfälle weiterhin möglich, erklärte das lettische Verteidigungsministerium. In Lettland führten die Drohnenvorfälle zu einer politischen Krise und schließlich zu einem Regierungswechsel.

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Generell ist ein Abschuss der Drohnen heikel und muss binnen Sekunden von den Kampf­pi­lo­t:in­nen entschieden werden. Ausschlaggebend sind der Standort oder Wetterbedingungen. Bei der Entscheidung geht es vor allem um die Frage, ob bei einem Abschuss Menschen verletzt werden und Schäden entstehen könnten. Am Dienstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der nordischen und baltischen Staaten in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Auf der Agenda stehen die Sicherheitslage in der Region, sowie die Themen Wettbewerb und Künstliche Intelligenz.