taz: Herr Czudnochowski, Alexander Dobrindt (CSU) hält eine Dunkelfeldstudie zu sexualisierter Gewalt in der Polizei nicht für notwendig. Der Grund: Es gebe nicht genug belastbare Zahlen. Was würden Sie ihm entgegnen?

David Czudnochowski: Das Hellfeld sagt wenig darüber aus, wie häufig sexistische Diskriminierung im Organisationsalltag tatsächlich vorkommt. Die qualitativen Befunde unserer Leipziger Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass es bei Betroffenen mitunter erhebliche Vorbehalte gibt, entsprechende Erfahrungen zu melden. Allein aus diesem Grund wäre eine Dunkelfeldforschung geboten.

taz: Sie haben selbst zu Sexismus und sexualisierter Gewalt in der Polizei Sachsen eine Studie durchgeführt.

Bild: Hochschule der Sächsischen Polizei Im Interview: David Czudnochowski Dr. David Czudnochowski ist Soziologe und Polizeiforscher. Er forscht am Sächsischen Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung (Sips) an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH). Dort koordiniert er das Forschungsprojekt „Geschlecht und Polizei“, in dessen Rahmen die Studie „Sexismus im Dienst“ im Auftrag des Sips an der Universität Leipzig durchgeführt wurde.

Czudnochowski: Unser Forschungsprojekt ist mehrstufig angelegt. Die erste Teilstudie war eine qualitative Befragung mit 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die die Uni Leipzig für uns durchgeführt hat. Die Ergebnisse sind bereits veröffentlicht. Die zweite Studie war darauf aufbauend eine quantitative Befragung, die wir als Sächsisches Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung (Sips) der Polizeihochschule Rothenburg durchgeführt haben.

taz: Wie viele Personen haben an der zweiten Befragung teilgenommen?

Czudnochowski: Von knapp 15.000 Angehörigen der Polizei Sachsen haben 3.500 teilgenommen. Für Polizeibefragungen zu einem so sensiblen Thema ist das sehr viel. Die Auswertung läuft gerade. Wir planen, im Juli nächsten Jahres mit ersten Ergebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen.

taz: Wäre es sinnvoll, in anderen Bundesländern vergleichbare Studien durchzuführen?

Czudnochowski: Definitiv.

taz: Warum gibt es die noch nicht?

Czudnochowski: Externe Forschung in der Polizei ist mitunter mit größeren Herausforderungen verbunden, Daten erheben zu können. In Sachsen haben wir eine besondere Konstellation, da wir an der Hochschule der Polizei angesiedelt sind und dort volle Forschungsfreiheit haben. Als eingebettetes Forschungsinstitut haben wir also einen leichteren Feldzugang als andere. Das ist ein Konstrukt, das es in dieser Form meines Wissens nach in Deutschland nicht nochmal gibt.

taz: Sie sprechen in Ihrer Forschung von sexistischer Diskriminierung. Was genau meinen Sie damit?

Czudnochowski: Der Begriff beinhaltet einerseits Diskriminierung ohne sexuellen Bezug. Zum Beispiel, wenn Frauen Tätigkeiten abgesprochen werden, obwohl sie dafür ausgebildet sind oder wenn Leistungsbeurteilungen aufgrund des Geschlechts unterschiedlich ausfallen. Andererseits geht es auch um sexualisiertes Fehlverhalten, also Sprüche, aber auch ungewollte Berührungen oder sexuelle Annäherungen.

taz: Was war die größte Herausforderung?

Czudnochowski: Polizistinnen und Polizisten sind mit hohen Erwartungen an ihre Belastbarkeit konfrontiert. Das kann es erschweren, eine eigene Betroffenheit zu thematisieren. Der polizeiliche Kontext ist ein anderer als der anderer Berufsgruppen.

taz: Inwiefern?

Czudnochowski: Thema Loyalität. Loyalität ist Teil davon, wie man diesen Beruf erlernt und sie ist für den Beruf funktional und notwendig. Wenn Sie in eine gefährliche Einsatzsituation kommen, müssen Sie sich auf Ihre Kollegin, Ihren Kollegen verlassen können. Gleichzeitig zeigen die Leipziger Befunde, dass diese Loyalität auch ein Problem sein kann, weil sie das Thematisieren von Fehlverhalten erschwert und gewisse Umgangsformen normal erscheinen lässt. Loyalität ist also sehr ambivalent.

taz: Welche Umgangsformen sind das?

Czudnochowski: Sprüche oder Witze, die im Alltag passieren. Die werden im kollegialen Miteinander nicht thematisiert – aus Angst, nicht mehr Teil der Gruppe zu sein. Aber für die einzelne Person kann das durchaus belastend sein.

taz: Haben Sie auch Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität oder sexueller Präferenz untersucht?

Czudnochowski: Es wäre zu erwarten gewesen, dass die Zahlen zu gering sind, um die Anonymität der Befragten zu gewährleisten. Es ist aber ein wichtiges Thema, das dann Teil einer Folgestudie sein könnte.

taz: Was haben Sie in der qualitativen Befragung bereits herausgefunden? Gibt es in der Polizei Sachsen ein Problem mit sexistischer Diskriminierung?

Czudnochowski: Die Befunde dokumentieren empirisch, dass es sexualisiertes Fehlverhalten und auch sexistische Diskriminierung in der Polizei gibt. Jetzt muss sich zeigen, wie groß das Ausmaß ist.

taz: Welche Erfahrungen wurden konkret berichtet?

Czudnochowski: Es wurden unterschiedlichste Erfahrungen berichtet. Die Bandbreite reichte von Zuschreibungen von Geschlechtsstereotypen, wahrgenommener Benachteiligung bei Beförderungen und sexualisierten Sprüchen bis hin zu körperlichen Übergriffen. Also unerwünschte Berührungen, die beispielsweise im Streifendienst berichtet wurden. Auch wiederholte Einladungen zu sexuellen Handlungen wurden genannt.

taz: Hat Sie das überrascht?

Czudnochowski: Die Alltäglichkeit hat mich überrascht. Viele sind auch unsicher darin, Fehlverhalten überhaupt benennen zu können. Was sich auch in den Interviews in einer Zurückhaltung beim Thematisieren eigener Erfahrungen gezeigt hat. Wer Sexismus nicht benennen kann, der meldet ihn seltener.

taz: Warum gibt es Vorbehalte, Fehlverhalten zu melden?

Czudnochowski: Es gibt ein elementares Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch, Unrecht zu thematisieren und der Sorge, damit den Berufsstand oder die Organisation in der Außenwirkung zu schädigen. Gerade weil Betroffene ihren Beruf gerne ausüben, kann es ihnen schwerfallen, diese Probleme anzusprechen.

taz: Hatten die bisherigen Ergebnisse Konsequenzen für die Polizei Sachsen?

Czudnochowski: Es gibt eine Arbeitsgruppe, die jetzt einen konkreten Maßnahmenkatalog erarbeiten soll. Die Maßnahmen werden wir dann in einer Fokusgruppe besprechen und auf ihre Praxistauglichkeit prüfen.