Segeljacht von Jeff Bezos : Fettes Boot

In Rotterdam ist eine Brücke zu niedrig für die Jacht des Amazongründers. Doch Geld bringt vieles in Bewegung.

Wer kennt das nicht: Mein Portemonnaie ist zu dick, es passt nicht in die Louis-Vuitton-Clutch. Oder: Mein Kobe-Rindersteak ist zu schwer, beim Tragen bekomme ich eine Sehnenscheidenentzündung. Oder: Die Erde dreht sich zu schnell, mir wird schwindelig. Oder: Meine Yacht ist zu groß, sie passt nicht unter der „De Hef“-Brücke in Rotterdam durch.

Für all das lässt sich Abhilfe schaffen. Eine größere Louis-Vuitton-Clutch, ein Elefant, der die Tüten trägt, ein Team aus Nasa-Expert:innen wie (der aus Armageddon bekannte) Bruce Willis, das die Erdkernrotation mittels Atomsprengköpfen verlangsamt. In der Brückensache ist die Lösung sogar noch einfacher – wenn man Jeff Bezos ist, baut man das Ding kurzerhand ab. Das ist eine schlichte Kosten-Nutzen-Rechnung: Die Yacht, die Bezos sich in einer niederländischen Werft zimmern ließ, und deren Meergang nun die Brücke im Weg steht, kostet rund 430 Millionen Euro und hat drei hoch in den Himmel ragende Masten.

De Hef ist dagegen eher für Wikingerflöße und Kreuzfahrtschiffchen bis 40 Meter Höhe geeignet, und fast 100 Jahre alt. Zudem werde sie wieder aufgebaut, wenn der Mann mit einer steifen Brise im Meer angekommen ist.

Und die Stadt koste das nichts: Bezos zahlt selbstredend den Ab- und Wiederaufbau des Monuments, das wie viele andere Bauwerke das Stadtbild prägt, und nach einer Komplettsanierung 2017 eigentlich nicht mehr angefasst werden sollte. Er nutzt dazu das Geld, das ihm in die Ritzen des Beifahrersitzes seines „New Shepard“-Raumschiffs gerollt ist.

In Sachen Brückencrash

Rotterdams Bürgermeister hat sich in Sachen Brückencrash zwar noch nicht ganz entschieden, und will abwarten, ob Bezos ernst macht. Aber die Nie­der­län­de­r:in­nen sollten froh sein: Auf Baltrum hat sich neulich ein Mensch eine Rolle Klopapier bei Amazon bestellt. Weil das zufällig genau die 177 milliardenste Klopapierbestellung war, und die Zahl zu Bezos passt wie … ja, wie Arsch auf Concorde-Sitzplatz, hat er versprochen, sie selbst auszuliefern. Mit seiner neuen Yacht.

Der Baltrumer Bootsclub, der den Hafen seit 1968 betreibt, hat sich daher getroffen, auch der Bürgermeister und der Chef des lokalen Bollerwagenverleihs waren anwesend. Top 1: Der Sportboothafen ist tideabhängig. Das könnte beim Bezos-Besuch ein Problem werden. Es gibt aber schon zwei konstruktive Vorschläge.

Entweder reißt man die Düneninsel mit einem Hubschrauber aus dem Nordseeboden, und fliegt sie ganz nah an die Yachtkommandobrücke, damit die Klopapierübergabe klappt. Oder man verschiebt den Mond, damit die Gezeiten nicht mehr stören. Man kann auch alles wieder rückgängig machen. Bruce Willis hat gerade eh nicht viel zu tun.