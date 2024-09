Schüsse auf Trump beim Golfen : Offenbar zweites Attentat auf Trump

Wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl wird Donald Trump offenbar erneut Opfer eines Attentats. Über den mutmaßlichen Schützen ist wenig bekannt.

Washington taz | Der frühere US-Präsident Donald Trump ist offenbar zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate das Ziel eines versuchten Attentats geworden. Dies erklärte die amerikanische Bundespolizei FBI in einer Stellungnahme am Sonntag. Das FBI untersucht einen „offenbaren Mordversuch gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump“, sagte die Behörde in einem Post auf X.

Der 78-Jährige republikanische Spitzenkandidat blieb unverletzt und befindet sich in Sicherheit. „Meine Entschlossenheit ist nach einem weiteren Anschlag auf mein Leben nur noch stärker! Ich werde niemals nachlassen. Ich werde niemals aufgeben. Ich werde niemals kapitulieren“, wurde Trump in einer E-Mail seines Wahlkampfteams zitiert.

Laut dem Sheriff des Landkreises West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida, soll der mutmaßliche Attentäter mehrere Schüsse auf Trump abgegeben haben, als dieser zusammen mit einem Partner eine Runde Golf spielte. Beamte des US-amerikanischen Secret Service sollen mehrere Schüsse auf den Attentäter abgegeben haben, nachdem diese ein Gewehr mit Zielfernrohr im Zaun der Golfanlage entdeckt hatten.

Der mutmaßliche Attentatsversuch soll sich um 13:30 Uhr Ortszeit ereignet haben, erklärte West Palm Beach Sheriff Ric Bradshaw auf einer Pressekonferenz. Die Distanz zwischen Trump und dem Attentäter soll weniger als 150 Meter betragen haben. Ein Verdächtiger konnte festgenommen werden, nachdem sich ein Zeuge das Kennzeichen und Fahrzeugmodell des flüchtigen Schützen gemerkt hatte.

Mutmaßlicher Schütze identifiziert

„Es gab einen Zeugen, der zu uns kam und sagte: „Hey, ich habe den Kerl aus dem Gebüsch rennen sehen, er ist in einen schwarzen Nissan gesprungen und ich habe ein Foto von dem Fahrzeug und dem Kennzeichen gemacht', das war großartig“, erklärte Bradshaw. Behörden konnten ein Sturmgewehr, zwei Rucksäcke und eine GoPro-Videokamera am Ort des versuchten Attentats sicherstellen.

Sicherheitsbehörden in Florida identifizierten später den 58-jährigen Ryan Wesley Routh als mutmaßlichen Schützen. Er wurde nach einer kurzen Verfolgungsjagd festgenommen. Bisher wurde noch keine Anklage gegen ihn erhoben.

US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris wurden über den Vorfall informiert und beide seien darüber „erleichtert“, dass der Ex-Präsident in Sicherheit ist, so das Weiße Haus. „Ich wurde darüber informiert, dass in der Nähe des ehemaligen Präsidenten Trump und seines Anwesens in Florida Schüssen fielen und bin froh, dass er in Sicherheit ist. Gewalt hat keinen Platz in Amerika“, schrieb Harris auf der Plattform X.

Trumps Vizekandidat, Senator JD Vance aus Ohio, schrieb später am Sonntag auf X, der ehemalige Präsident sei „guter Dinge“. „Er ist einer der stärksten Menschen, die ich je gekannt habe. Er ist guter Dinge und entschlossener denn je, unser Land zu retten“, postete US-Senator und Trump-Verbündeter Lindsey Graham. Fox News Moderator Sean Hannity, ein enger Vertrauter des ehemaligen Präsidenten, erklärte in seiner Sendung am Sonntagabend, dass er nach dem Vorfall mit Trump und seinem Golfpartner Steve Witkoff gesprochen hätte.

Vorfall nur zwei Monate nach erstem Attentat

Laut Hannity waren die beiden Männer am fünften Loch und hatten gerade zum Put ansetzen wollen, als sie ein „Pop, Pop, Pop, Pop“-Geräusch hörten. Innerhalb von Sekunden, so erzählte Witkoff, „stürzten sich“ Agenten des Secret Service auf Trump, um ihn zu schützen. Augenblicke später sei Trump dann per Golfcart abtransportiert worden.

Das mutmaßliche Attentat am Sonntag erfolgte nur etwa zwei Monate nachdem Trump während einer Kundgebung in Pennsylvania von einer Kugel am rechten Ohr verletzt wurde. Trump überlebte den Mordversuch im Juli um wenige Zentimeter. Der Schütze wurde damals von Scharfschützen getötet.

Der erste Attentatsversuch im Juli führte zu heftiger Kritik am Secret Service, zu deren Aufgabe der Schutz von Präsidenten, deren Familien und anderer namhafter Politiker gehört. Im US-Kongress wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die den Vorfall in Pennsylvania untersuchen soll. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, der Abgeordnete Mike Kelly, verlangt vom Secret Service ein Briefing zum jüngsten Vorfall.

Bisherige Informationen über den vermeintlichen Schützen lassen noch keine großen Rückschlüsse zu. Routh erklärte in einem Online-Post, dass er 2016 für Trump gewählt habe, aber er in Folge seine Unterstützung zurückgezogen hatte. „Ich werde froh sein, wenn Sie weg sind“, schrieb Routh im Juni 2020.