piwik no script img

Rechte Polizeichats in Niedersachsen31 Einzelfälle auf einen Streich

Gleich zwei Polizeichats mit rechtsextremen Inhalten sind im September in Niedersachsen aufgeflogen. Innenministerin sieht kein strukturelles Problem.

Polizistinnen und Polizisten des Bachelorstudienjahrgangs der Polizeiakademie Niedersachsen hier bei ihrer Abschlussfeier
Wo beginnt das Problem? Po­li­zis­t*in­nen des Bachelorstudienjahrgangs der Polizeiakademie Niedersachsen bei der Abschlussfeier Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von

Aljoscha Hoepfner

Oldenburg taz | Zwei Chatgruppen mit rassistischen und rechtsextremen Inhalten, mehrere Entlassungsverfahren, 15 Durchsuchungsbeschlüsse und insgesamt 31 beteiligte Polizist*innen, darunter laut Medienberichten Führungskräfte und ein Mitarbeiter des niedersächsischen Innenministeriums. Das ist die Bilanz der Polizei Niedersachsen für den September.

Anfang des Monats machten Durchsuchungen bei acht Polizeibeamten den ersten Fall öffentlich. Ihre Handys wurden beschlagnahmt, weil sie Teil einer Chatgruppe waren, in der im November 2019 „u. a. Kommentare und Memes mit rassistischen und die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft verharmlosenden Inhalten sowie ableistische und diskriminierende Bilder“ verschickt wurden. Das erklärt das Innenministerium. Der Gruppe sollen insgesamt 13 Polizisten angehört haben, die sich aus dem Studium an der Polizeiakademie in Oldenburg kennen und noch Beamte auf Probe sind.

Von den heute aktiven Beamten stammen drei aus der Polizeidirektion Oldenburg und jeweils zwei aus den Direktionen Osnabrück, Braunschweig, Lüneburg und der Zentralen Polizeidirektion in Hannover. Ein Chatteilnehmer hatte die Prüfung an der Polizeiakademie nicht bestanden und ein anderer sei bereits wegen anderer Vorwürfe aus dem Dienst entlassen worden, so das Innenministerium.

Führungskräfte in Gruppe mit Holocaust-Leugnung

Strafrechtlich sind alle Vorwürfe verjährt. Den Polizisten drohen lediglich dienst- und beamtenrechtliche Konsequenzen. Das niedersächsische Innenministerium erklärt, dass gegen einen Beamten bereits ein Entlassungsverfahren laufe und die Polizeidirektion Oldenburg teilt mit, dass sie gegen die drei Oldenburger Beamten ebenfalls Entlassungsverfahren eingeleitet hat. Bekannt wurde die Gruppe nur zufällig im Rahmen von Ermittlungen gegen einen Osnabrücker Polizeibeamten.

Nur 20 Tage nach dem ersten Chat flog der zweite auf. Auch den entdeckte die Polizei durch Zufall. Eigentlich ermittelte sie gegen einen Polizisten aus Hannover, der über Jahre Geld von Drogenhändlern gestohlen hat. Diesmal stellten die Behörden die Handys von sieben Be­am­t*in­nen sicher, zwei weiblich und fünf männlich. Sie sind laut Innenministerium aktuell in der Polizeidirektion Niedersachsen, der Polizeidirektion Hannover, dem Landeskriminalamt Niedersachsen und der Polizeiakademie Niedersachsen tätig.

Kei­ne*r der 31 Po­li­zis­t*in­nen hat einen der beiden Chats gemeldet. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sieht dennoch keine Anzeichen für ein größeres Problem innerhalb der Polizei – im Gegenteil

Nach Recherchen des NDR sollen in dieser Gruppe „Hakenkreuze, Holocaust-Verleugnungen und Beleidigungen von Schwarzen, asiatischen Menschen und Kindern mit Behinderung“ gepostet worden sein. Unter den Mitgliedern sollen sich mindestens drei Führungskräfte der Polizei Niedersachsen befinden. Ein Beamter arbeitet im Innenministerium, wie die Behörde auf Anfrage bestätigt.

Insgesamt besteht die Gruppe aus 24 Personen, von denen heute noch 20 im Dienst der niedersächsischen Polizei sind. Sie haben sich im Jahr 2015 während des Studiums an der Polizeiakademie Niedersachsen kennengelernt.

Diesmal liegen die Vorwürfe länger als Jahre zurück und sind ebenfalls strafrechtlich verjährt. Deshalb und weil die Po­li­zis­t*in­nen dieser Gruppe nicht nur auf Probe verbeamtet sind, liegen die Hürden für dienstliche Konsequenzen höher. Momentan sind alle weiter im Dienst, erklärt das Innenministerium.

Innenministerin sieht kein strukturelles Problem

Kei­ne*r der insgesamt 31 aktiven Po­li­zis­t*in­nen hat einen der beiden Chats gemeldet. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sieht dennoch keine Anzeichen für ein größeres Problem innerhalb der Polizei – im Gegenteil. Die Ermittlungen zeigten, dass sie „konsequent gegen Verfassungsfeinde“ vorgehe. Es handle sich schlicht um Einzelfälle: „Auch im Rahmen der aktuellen Ermittlungen haben sich keine Anzeichen für einen strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei Niedersachsen ergeben.“ Auch auf Nachfrage behauptet das Innenministerium, dass „Strukturen oder Dynamiken innerhalb der Polizei Niedersachsen“ bei den Fällen keine Rolle spielen.

Die aufgeflogenen Chats bestätigen jedoch die Ergebnisse der bundesweiten Polizeistudie MEGAVO – das steht für „Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten“. Daraus geht hervor, dass ein Drittel der Po­li­zis­t*in­nen im Dienst rassistische Äußerungen beobachten, über 90 Prozent sie aber nicht melden. Oft haben sie Angst als „Nestbeschmutzer“ zu gelten. Die Polizeiforschung fordert deshalb schon lange unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstellen. Die Innenministerin hält davon hingegen nichts. Sie vertraut weiter der Polizei.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Polizei Niedersachsen #Rassismus #Polizei #Niedersachsen #Polizeigewalt und Rassismus #Polizisten
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Abzeichen an der Jacke der bayrischen Polizei
Rechtsextremer Chat von Polizistin „Ein asyli weniger“

Eine bayrische Polizistin verschickt Dienstinterna, äußert sich rassistisch. Erst nach Jahren wird sie gestoppt. Ein drastischer Fall, aber kein Einzelfall.

Von Konrad Litschko
Polizisten stehen vor einem Fenster
Polizeiforscher über Polizeistudie „Das ist schon sehr verharmlosend“

Eine Polizeistudie sieht die Polizei als demokratisch gefestigt. Der Kriminologe Rafael Behr liest das anders – und findet die Ergebnisse alarmierend.

Interview von Konrad Litschko
Die Polizeidirektion Osnabrück von außen
Rechtsextreme Polizei-Chats in Osnabrück Immer wieder Einzelfälle

Die Polizeidirektion Osnabrück hat Probleme mit rechtsextremen Äußerungen einiger Beamter. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden eingestellt.

Von Harff-Peter Schönherr
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
2
Ende des Bürgergeldes Das Jobcenter als Besserungsanstalt
3
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
4
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union
5
Veggiefleisch muss umbenannt werden Es geht nicht um die Wurst – sondern um Profite
6
Koalitionsausschuss Merz verkündet Verschärfungen beim Bürgergeld