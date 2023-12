Raus aufs Land : Der Traum vom ruhigen Leben

Mein Arbeitskollege Wolfgang hatte genug vom Stadtleben und ist mit Kind und Kegel aufs Land gezogen. Seine Rechnung ist nicht ganz aufgegangen.

Mein Arbeitskollege Wolfgang ist mit großem Tamtam aufs Land gezogen.

„Dahin, wo sich Fuchs und Kuh Gute Nacht sagen“, freute er sich.

„Damit dir die Füchse Gute Nacht sagen, willst du jeden Tag 50 Kilometer hin und her fahren?“, wunderte ich mich.

„Wir fahren doch nicht wegen der Füchse aufs Land, sondern wegen der Kinder. Hier sind sie doch ständig krank, weil sie durch das Stadtleben völlig verweichlicht sind. Im Dorf wühlen die Kinder jeden Tag im Dreck und gewöhnen sich so spielend an alle möglichen Bakterien.“

„Wolfgang, wenn du Dreck haben willst, dann komm doch zu uns in den Karnickelweg. In unserer Straße wird der Müll seit Wochen nicht mehr abgeholt. Es stinkt zum Himmel. Ein Paradies für Gesundheitsfanatiker wie dich.“

„Leute, ihr glaubt gar nicht, was für eine himmlische Ruhe wir bei uns im Dorf haben werden. Allein deswegen lohnt sich schon der Umzug aufs Land“, strahlte Wolfgang.

Nach dem groß gefeierten Umzug in das urgesunde Leben, schafft es Wolfgang keinen einzigen Tag mehr pünktlich zur Arbeit zu kommen. Mal hat sich wie immer der ‚blöde Zug‘ verspätet. Mal war die ‚doofe Autobahn‘ wieder gesperrt. Mal sind die Kinder doch noch eins nach dem anderen krank geworden.

„Wie ist das möglich, obwohl sie im Dorf doch ständig im gesunden Dreck rumwühlen?“, frage ich neugierig.

Drei Monate Treckerlärm

„Leider gibt es dort auch keinen Arzt mehr, der sich um die Kinder kümmern könnte. An dem Tag, als wir aufs Land zogen, ist der letzte Arzt abgehauen“, antwortet Wolfgang traurig.

„Kein Wunder. Für die Ärzte muss es dort sicherlich total langweilig sein, wo doch alle Menschen vor lauter Gesundheit nur so strotzen.“

„Außerdem“, meint Wolfgang ziemlich traurig, „sind unsere Kinder wegen dem alten Kohleofen leider doch öfter krank als hier in Bremen. Wir müssen sie ständig zum Arzt in die Stadt fahren. Und unsere Tochter müssen wir auch zwei Mal die Woche nach Bremen fahren. Den Jungen wegen des Fußballtrainings sogar drei Mal in der Woche. Von den ganzen Geburtstagsfahrten für ihre Freunde ganz abgesehen. Wisst ihr, was das für Spritkosten sind?“

„Die himmlische Ruhe in so einem hübschen Dorf hat nun mal seinen Preis“, tröste ich ihn.

„Himmlische Ruhe? Das hatten wir nie! Unser Nachbar hat seinen Trecker in den letzten drei Monaten keine Sekunde ausgeschaltet. Auch die restlichen 27 Trecker im Dorf dröhnen 24 Stunden am Tag, was das Zeug hält! Von den Häckslern, den Mähdreschern und Vertikutierern mal ganz abgesehen.“

„Weshalb denn? Haben die nie Feierabend?“, fragen wir alle neugierig.

„Was weiß ich? Wer kann denn schon wissen, was in so einem Bauern vorgeht? Entweder sie hassen sich alle gegenseitig und machen sich damit das Leben zur Hölle“, seufzt er und fügt dann resigniert hinzu, „oder sie hassen die Städter und versuchen sie mit miesen Tricks wieder aus ihren Dörfern zu verjagen.“

„Aber bei meinem Kumpel beißen sich die Landeier natürlich die Zähne aus, nicht wahr, Wolfgang?“

„Nicht ganz“, stammelt er kleinlaut. „Ab nächster Woche werden wir wieder in Bremen wohnen, gleich hier neben Halle 4.“