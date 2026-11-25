Abeer Zeibak Haddad war schon immer eine Kämpferin, wie sie selbst sagt. Als palästinensische Israeli, die in Nazareth aufwuchs, war sie erschüttert von dem Tabu, das Gewalt gegen Frauen umgab. Mit 17 engagierte sie sich ehrenamtlich in einer Schutzunterkunft in Haifa für Frauen, die häusliche Gewalt erlitten hatten. Seitdem widmet sie fast ihr ganzes Leben diesem Thema – als Regisseurin und Dozentin zu Gewalt gegen Frauen und Femizide in der arabisch-palästinensischen Gesellschaft.

Haddad spricht von ihrem Zuhause in Jaffa aus, wo sie heute lebt, und klingt am Telefon begeistert. „Gestern Abend haben wir ‚Women of Freedom‘ in Shfar’am (eine mehrheitlich arabische Stadt im Norden Israels, d. Red.) gezeigt. Der Film kam schon 2016 heraus – doch nach zehn Jahren wird er immer noch gezeigt.“

Ihr Film befasst sich mit dem, was gemeinhin als „Ehrenmorde“ bezeichnet wird, doch Haddad lehnt diesen Begriff ab. „Ein Mord ist ein Mord – darin liegt keine Ehre“, sagt sie. „Wenn ich über den Film schreibe oder Vorträge halte, verwende ich den Begriff ‚Mord an Frauen‘, um diesen Begriff nicht weiter zu verfestigen.“

„Women of Freedom“ ist Haddads zweiter Film. Sie brauchte fast vier Jahre, um ihn fertigzustellen, was sie mit der anhaltenden Zurückhaltung begründete, über Morde an Frauen in der arabischen Gesellschaft zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Ihr vorheriger Film, „Duma“, war der erste arabischsprachige Dokumentarfilm überhaupt, der sexuelle Gewalt gegen Frauen in der arabischen Gesellschaft Israels thematisierte.

Sie gab nicht auf

„Ich habe 2008 mit der Arbeit an dem Film begonnen. Man sagte mir: Du wirst auf keinen Fall Frauen finden, die bereit sind, darüber zu sprechen.“ Doch sie gab nicht auf. „Duma“ kam 2011 heraus und wurde seitdem vielfach in ganz Israel, im Westjordanland und im Ausland gezeigt, insbesondere an Gymnasien und Universitäten.

Für Haddad sind Filme ein wichtiges pädagogisches Instrument. Einige Schüler, die den Film als Teenager gesehen hatten, besuchten sie Jahre später und erzählten ihr, wie sehr sie ihr Film beeinflusst habe, sagt sie. Sie führt dies darauf zurück, dass sie selbst Teil der Gesellschaft ist, die sie kritisiert und verändern möchte.

Haddad glaubt, dass die arabische Gesellschaft sich diesem Thema zwar langsam, aber immer mehr öffnet. Ihre Filme dürften einen großen Teil dazu beigetragen haben. Doch das Ausmaß der Gewalt hat nicht abgenommen – und natürlich gebe es noch immer Widerstand dagegen, sich damit auseinanderzusetzen. Noch immer mangelt es an angemessener Aufklärung, und Haddad sieht auch eine Komplizenschaft innerhalb von Familien und Gemeinschaften, sowohl von Seiten der Männer als auch seitens der Frauen.

Nach außen hin wird Gewalt gegen arabische Frauen – und gegen arabische Israelis im Allgemeinen – von der israelischen Polizei nicht ernst genommen und nicht ordnungsgemäß untersucht. Laut aktuellen Berichten der jüdisch-arabischen gemeinnützigen Organisation The Abraham Initiatives findet die Polizei bei weniger als 15 Prozent der Morde an Arabern den Täter, verglichen mit rund 65 Prozent bei Morden an Juden.

Explosive Welle tödlicher Gewalt

Haddad sagt, dass die Polizei und die israelische Gesellschaft Gewalt in ihrer Gemeinschaft oft als „arabisches Problem“ betrachten, was zu geringeren Mitteln für Polizeischutz und angemessene allgemeine Bildung führt. Das Zusammenspiel dieser Faktoren hat in den vergangenen Jahren zu einer explosiven Welle tödlicher Gewalt in arabischen Gemeinden in Israel geführt.

Haddad wird weltweit zu Konferenzen zum Thema Frauenrechte und Gewalt gegen Frauen eingeladen und gilt in Israel nach wie vor als Expertin und Vorreiterin auf diesem Gebiet. Ihr nächstes Projekt, so sagt sie, sei ein historischer Film über feministische Aktivistinnen in Jaffa vor 1948. „Uns wird immer erzählt, dass Frauen in dieser Zeit nur in der Küche standen oder so“, sagt sie. „Aber das stimmt einfach nicht.“