Protokoll einer Mutter zum Homeschooling: „Mein Kind ist isoliert“

Nicht zur Schule, auch nicht im Wechselunterricht, dürfen die Jahrgänge 5 bis 8 der Stadtteilschulen und die Jahrgänge 5, 7, 8 und 9 der Gymnasien.

Zwei Bedingungen nennt Schulsenator Ties Rabe (SPD) dafür, dass nach den Osterferien weitere Klassen „an Bord“ dürfen: dass die Inzidenzwerte nicht weiter so stark steigen und dass die freiwilligen Schnelltests an Schulen funktionieren. In der ersten Woche absolvierten 84 Prozent der rund 95.000 an Schulen präsenten Schüler einen Schnelltest. 111 waren positiv und machen jetzt einen PCR-Test.

In Berlin hatten Eltern von 7. und 9. Klassen erfolgreich gegen den Ausschluss geklagt. In Hamburg wurden zwei Klagen abgewiesen.