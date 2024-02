Proteste in Senegal : Mehr Macht für Macky

Stundenlang tagte das Parlament in Senegal zur umstrittenen Wahlverschiebung. Vor dem Gebäude gab es Proteste. Nun steht ein neuer Termin fest.

DAKAR taz | Nach einer eintägigen Debatte in Senegals Nationalversammlung ist klar: Gewählt wird weder am 25. Februar noch am 25. August, der kurzfristig als neuer Termin zur Debatte stand. Die Wahl über Senegals neuen Präsidenten findet nach aktuellem Stand am 15. Dezember statt. Dadurch verlängert sich das Mandat von Präsident Macky Sall um möglicherweise ein knappes Jahr. Er bleibt bis zur Einführung seines Nachfolgers im Amt.

Vorausgegangen war eine stundenlange Parlamentssitzung, die bereits am Montagmorgen begonnen hatte. 99 Stimmen von 165 und somit eine Drei-Fünftel-Mehrheit wären für den Antrag nötig gewesen; letztendlich stimmten 105 dafür.

Vergangene Woche hatte die Oppositionspartei PDS, Partei des früheren Präsidenten Abdoulaye Wade, einen Antrag auf Wahlverschiebung gestellt. Ihr Kandidat Karim Wade war nicht zugelassen worden.

Am Montag besetzten zwischenzeitlich gut zwei Dutzend Oppositionelle das Hauptpodium und wollten die Abstimmung verhindern, wodurch sich die Sitzung um zwei Stunden verzögerte. Sie wurden von der Polizei abgeführt. Oppositionspolitiker Guy Marius Sagna sagte nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters: „Was Sie tun, ist nicht demokratisch, es ist nicht republikanisch.“

Verfassung verteidigen

Laut einem Post im Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, forderte Sagna außerdem Macky Salls Rücktritt oder die Einhaltung des Wahltermins am 25. Februar. Es heißt, dass Abgeordnete das Ergebnis anfechten wollen.

Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­t:in­nen aus dem Oppositionslager nannten die Entwicklung erneut einen „institutionellen Staatsstreich“ und forderten dazu auf, die Verfassung zu verteidigen. Teilweise wird die aktuelle Lage als „Ende der senegalesischen Demokratie“ bezeichnet.

Bereits am Montag waren Menschen aus Protest zur Nationalversammlung gekommen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Nun wird mit neuen Protesten gerechnet. Deren Koordination gilt allerdings als schwieriger, da das mobile Internet weiterhin abgeschaltet ist.

Sall hatte am Samstag überraschend bekannt gegeben, die für den 25. Februar geplante Wahl zu verschieben. 24 Stunden später gab es die ersten Proteste in Dakar sowie weiteren Städten im Land.